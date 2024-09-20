Их было четверо. Кто остался в «Вашингтоне» из «золотого» состава?

В «Вашингтоне» с каждым годом остаётся все меньше игроков, которые шесть лет назад завоевали для клуба первый Кубок Стэнли в его истории. Прошлый сезон был ознаменован потерями Никласа Бекстрёма и Евгения Кузнецова, а на днях стало известно, что в долгосрочный список травмированных будет помещён 37-летний Ти Джей Оши. Хоть официально швед и американец остаются в клубе на действующих контрактах, их выход на лёд кажется практически невероятным.

А это значит, что из действующих игроков в «Кэпиталз» осталось всего четверо чемпионов 2018 года. Кто же они?

Якуб Врана

В Кубке Стэнли — 2018: 23 матча, 8 (3+5) очков, «+2»

Чешского форварда с трудом можно назвать ключевым игроком для тех «столичных», хотя по ходу плей-офф его роль в команде возросла — серию с «Коламбусом» Врана провёл в нижних звеньях и лишь в одном матче отыграл больше семи с половиной минут. Переломным моментом для Якуба стала пятая игра в противостоянии с «Питтсбургом» — там нападающий за 11 минут набрал три очка, после чего на постоянной основе прописался во втором звене «Вашингтона» до самого конца Кубка Стэнли. Продуктивность Враны от этого больше не стала, но решающий матч в серии с «Вегасом» начался именно с его гола.

Якуб Врана (слева) с Кубком Стэнли Фото: Chris Williams/Imago/ТАСС

Врана сегодня

Взлёт Якуба был кратковременным — за чемпионством и самым результативным сезоном в карьере последовали обмен в «Детройт» и попадания в программу помощи. Все проблемы чеха привели к тому, что бо́льшую часть прошлой регулярки он провёл в АХЛ, а затем долгое время был вынужден искать себе новое место работы.

«Вашингтон» протянул руку помощи игроку, которого 10 лет назад выбрал в первом раунде драфта, предложив ему пробный контракт. Получится ли у «Кэпиталз» воскресить чешского нападающего, а у самого Враны — воскреснуть?

Том Уилсон

В Кубке Стэнли — 2018: 21 матч, 15 (5+10) очков, «+11»

Сезон-2017/2018 оказался первым, в котором Уилсон стал регулярно выходить в звене с Александром Овечкиным. Это, конечно, не могло не сказаться на его результативности (35 очков в 78 матчах — личный рекорд на тот момент), но вряд ли кто-то ожидал, что в плей-офф Уилсон практически полностью сменит амплуа гренадёра в пользу амплуа бомбардира. Кто знает — возможно, Том набрал бы очки в каждой из игр с «Питтсбургом», если бы не схлопотал трёхматчевую дисквалификацию, которая, к счастью для него, не помешала «Вашингтону» пройти дальше.

В дальнейшем Уилсон был осторожнее, хоть и успел подраться в решающей встрече с «Тампой», и прошёл с «Кэпиталз» весь оставшийся путь, приложив руку к трём голам «столичных» в решающей серии.

Том Уилсон в серии с «Вегасом» Фото: Ross D. Franklin/AP/ТАСС

Уилсон сегодня

Реноме энфорсера от Тома так никуда и не делось, хотя на протяжении четырёх сезонов подряд он умудрялся получать менее 100 штрафных минут, что для него является вполне приличным результатом, а в регулярке-2021/2022 даже сумел преодолеть отметку в 50 очков. Для нынешних «Кэпиталз» Уилсон является одной из ключевых фигур. Об этом говорит не только нашивка «А» на груди, но и решение руководства выдать форварду контракт с кэпхитом $ 6,5 млн аж до 2031 года — есть подозрение, что таких денег Том не стоит.

Джон Карлсон

В Кубке Стэнли — 2018: 24 матча, 20 (5+15) очков, «+11»

По ходу чемпионского плей-офф Карлсон окончательно превратился в ведущего защитника «Вашингтона» — американец практически не уходил с площадки, проводя в среднем по 25 с половиной минут на льду за матч, а поход за Кубком Стэнли он начал с шести очков в первых двух играх. В решающей серии он и вовсе ушёл без результативных действий лишь в одной встрече.

Джон Карлсон поднимает Кубок Стэнли Фото: Chris Williams/Imago/ТАСС

Карлсон сегодня

Альтернативный капитан, лучший снайпер, ассистент, бомбардир и лидер по матчам среди защитников в истории франшизы и буквально живая икона клуба — Джон вполне мог бы быть главным лицом «Вашингтона», если бы не…

Александр Овечкин

В Кубке Стэнли — 2018: 24 матча, 27 (15+12) очков, «+8», «Конн Смайт Трофи»

К тому моменту Овечкин уже достиг в НХЛ практически всего, что мог. Не хватало только одного, самого главного трофея. Победная шайба в сложнейшем полуфинале с «Тампой», результативные действия в каждой игре финала и звание лучшего снайпера того плей-офф окончательно возвели Александра в ранг легендарных игроков НХЛ. Россиянин привёл «Вашингтон» к первому Кубку Стэнли в качестве капитана — и вы наверняка не раз видели его реакцию, когда он поднимал заветную чашу.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

Овечкин сегодня

Капитан, лучший бомбардир и снайпер и просто главный игрок в 50-летней истории «Вашингтона», а также обладатель огромного количества рекордов в НХЛ и живая легенда лиги. Впрочем, у Александра осталась ещё одна грандиозная цель — превзойти результат Уэйна Гретцки по голам в лиге. Великая погоня возобновится уже совсем скоро — чтобы превзойти легендарного канадца, Овечкину осталось нанести 42 точных броска.