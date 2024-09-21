В ожидании успеха. 10 игроков НХЛ, которые могут удивить в новом сезоне

Перед каждым сезоном НХЛ происходит примерно одно и то же – журналисты, эксперты и болельщики начинают прикидывать, кто станет обладателем Кубка Стэнли, кто выйдет в плей-офф, кто станет лучшим бомбардиром и так далее.

Гадание на кофейной гуще – занятие интригующее, всегда хочется проверить, насколько ты находишься близко к истине. Но так как к ней можно только приблизиться, а не постичь её, все прикидки являются лишь субъективной оценкой, которые не всегда говорят о степени эрудированности.

Сегодня будет затронута тема, которая каким-то ясным оценкам не поддаётся и основана лишь на личных догадках. Поговорим о 10 игроках, которые могут сделать прорыв в предстоящем сезоне НХЛ, а кого-то и вовсе удивить.

Шимон Немец («Нью-Джерси Дэвилз»)

Статистика в прошлом сезоне (в регулярке): 60 матчей, 19 (3+16) очков

Шимон был выбран под вторым номером на драфте два года назад, но дебют его скорым не получился. В «Нью-Джерси» не стали бросать в огонь молодого словака в позапрошлом сезоне, дав ему привыкнуть к Северной Америке в АХЛ. Да и острой необходимости в Немеце у «Дэвилз» тогда не было.

В прошлом сезоне защитник в среднем проводил 20 минут на площадке, что уже показывает уровень доверия, а ещё, что удивительно, не полетел в пропасть по показателю полезности, хотя сделать это было не так уж и сложно с учётом того, как валилась команда.

Шимон Немец Фото: AP/TASS

Травма Люка Хьюза, который выбыл примерно на два месяца, открывает ещё и дорогу в первую спецбригаду большинства, что для защитника с хорошим катанием и добротным кистевым броском должно стать привилегией.

Логан Стэнковен («Даллас Старз»)

Статистика в прошлом сезоне: 24 матча, 14 (6+8) очков

Стэнковен стремительно ворвался в НХЛ в прошлом сезоне, чему поспособствовали, конечно, травмы, но заслуг Логана это не умаляет. Более удивительно было даже не это, а тот факт, что он не потерял место в основном составе в плей-офф, показав и универсальность, и результативность.

Форвард имеет все возможности начать сезон в топ-6 команды Дебура, но, наверное, пока Логана надо продолжить использовать на правом фланге, хотя он может сыграть и в центре.

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При условии присутствия классных партнёров и месте в верхних звеньях Стэнковен обязан делать шаг вперёд, а также выигрывать «Колдер». Мичков и Селебрини – здорово, но фавориты на этот приз не они.

Алекси Лафреньер («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Статистика в прошлом сезоне: 82 матча, 57 (28+29) очков

Кто-то может возразить по поводу этой кандидатуры и сказать, что прорыв был в прошлом сезоне. И будет даже прав в каком-то роде. Только здесь речь о прорыве другого масштаба.

От Лафреньера, что логично для первого номера драфта, уже давно ждали яркой и результативной игры. Но по разным причинам у канадца не получалось выйти на этот уровень. Однако в прошлом сезоне в сочетании с Панариным и Трочеком Алекси засверкал, показывая не только яркую, но и разумную игру.

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Вряд ли Лавиолетта тронет это сочетание, поэтому от канадского вундеркинда можно вполне ожидать выхода на показатель «очко за игру». Партнёры это позволят сделать, талант – тем более. А ещё можно наконец-то попробовать Лафреньера в первой спецбригаде большинства, убрав оттуда сбавляющего Зибанеджада. Этот смелый шаг может вдохнуть жизнь в большинство «Рейнджерс».

Коннор Макмайкл («Вашингтон Кэпиталз»)

Статистика в прошлом сезоне: 80 матчей, 33 (18+15) очка

Коннор дебютировал в НХЛ ещё в сезоне-2020/2021, но закрепиться в «Вашингтоне» с ходу не получилось. Зато в прошлом сезоне для этого была самая что ни на есть благородная почва, и Макмайкл смог-таки посадить этот саженец.

Шаткая ситуация «Вашингтона», вызванная травмами, возрастом лидеров, потухшим Кузнецовым, заставила Карбери искать резервы в фарме, с которым Спенсер был прекрасно знаком. Макмайкл не подвёл, одинаково плодотворно трудясь и в третьем звене, и в первом бок о бок с Овечкиным.

Коннор Макмайкл Фото: AP/TASS

Да, «столичные» хорошо усилились в межсезонье, подписав Дюбуа и Манджапане, которые должны закрыть места в верхних звеньях для Коннора. Но их стабильность вызывает вопросы, к тому же кто-то может переместиться и на фланг. Понятно, что некоторые новички являются более звёздными на бумаге, но не удивляйтесь, если их затмит именно Макмайкл.

Антон Лунделль («Флорида Пантерз»)

Статистика в прошлом сезоне: 78 матчей, 35 (13+22) очков

Антон – действующий обладатель Кубка Стэнли, который сразу же после победы был награждён новым шестилетним контрактом на сумму $ 30 млн.

Весь сезон, включая плей-офф, Лунделль провёл в центре третьего звена, не имея возможности подняться выше ввиду нахождения там Баркова и Беннетта.

С учётом длинного контракта Лунделля и заканчивающегося (до конца сезона-2024/2025) Беннетта, не будет удивлением, если Морис начнёт подводить финна ко второму звену. К тому же на точке Антон играет в разы лучше, в прошлом сезоне он показал 54,9%, что почти на 10% больше, чем у канадца, который сейчас играет во втором звене. Ну а там шансов пополнить очковый багаж рядом с Ткачуком будет точно больше.

Адам Фантилли («Коламбус Блю Джекетс»)

Статистика в прошлом сезоне: 49 матчей, 27 (12+15) очков

Фантилли выглядит игроком, с которым «Коламбус» наконец-таки попал на драфте. Предыдущий сезон канадец сразу же начал в основе, но сыграл лишь чуть больше половины матчей, получив неприятную травму.

Сейчас дорога в первое звено для Фантилли фактически открыта. Произошло это по разным причинам: летом звёзд подписано не было, капризный Лайне был обменян, а Джонни Годро трагически ушёл из жизни в конце лета.

Конечно, такая лёгкость может оказать и медвежью услугу, но Адам должен понимать свой статус на данный момент. Да и партнёры должны найтись – те же Марченко, Чинахов и Монахан.

Джон Петерка («Баффало Сэйбрз»)

Статистика в прошлом сезоне: 82 матча, 50 (28+22) очков

Петерка – один из главных представителей яркого немецкого поколения, которые прописались в НХЛ за последние три-четыре года. Ещё и попал в организацию, которая по стилю игры идеально подходит.

Уже в прошлом сезоне Петерка на дистанции был самым ярким игроком «клинков» в момент, когда лидеры в лице Томпсона, Така и Скиннера подзатухли.

Сейчас видится сценарий, что Джон получит место в первом звене, а по ходу сезона начнёт повторять путь Томпсона и Така двухгодичной давности. Главное, чтобы Линди Рафф, вновь возглавивший «Баффало», дал возможность свободолюбивому немцу творить.

Шейн Райт («Сиэтл Кракен»)

Статистика в прошлом сезоне: 8 матчей, 5 (4+1) очков

Никто же не забыл фаворита драфта в 2022 году, который ушёл только четвёртым? Тогда казалось, что «Сиэтл» смог выудить ценный актив, правда, времени в основе «кракенов» он почти не получал.

В прошлом сезоне нападающий набрал 60 очков в АХЛ (с учётом плей-офф), а также сделал очень качественную вылазку в НХЛ, забросив четыре шайбы в восьми матчах.

Шейн Райт Фото: AP/TASS

«Сиэтл» не сделал ничего фантастического в межсезонье, так и оставшись довольно сырой командой, что для такого игровика, как Райт, должно облегчить путь к основе. А там он непременно должен застолбить место в топ-6 и провести наконец полный сезон в лиге. Уже пора.

Нильс Хёгландер («Ванкувер Кэнакс»)

Статистика в прошлом сезоне: 80 матчей, 36 (24+12) очков

«Ванкувер» продолжает оставаться командой, которая так люба шведам. Впрочем, любовь это взаимная. Хёгландер с начала 2021 года пытается стать основным игроком «косаток», а его путь схож с тем, что недавно проходил Василий Подколзин. Только с одним различием – в прошлом сезоне швед окончательно закрепился в команде, в отличие от россиянина.

На отрезке, когда «Ванкувер» был одним из лидеров лиги, а все говорили о Миллере, Петтерссоне и Бёзере, низы Токкета тоже не прохлаждались и давали такую энергию, что многие команды не успевали поднимать головы.

Одним из представителей был как раз Хёгландер, который ясно дал понять, что он повзрослел и готов сделать шаг вперёд. В этом сезоне швед должен залезать в топ-6, места там есть, а уж рядом с центром уровня Миллера или Петтерссона рост статистики не заставит себя долго ждать.

Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс»)

Статистика в прошлом сезоне (в АХЛ): коэффициент надёжности – 2,39, 91,1% отражённых бросков

Судьба у Аскарова – подобие американских горок. То главный вратарь по своему возрасту и будущий первый номер сборной, то игрок ВХЛ. То лучший вратарь АХЛ, поджимающий Сароса, у которого не было тогда контракта, то третий номер «Нэшвилла» без возможности двигаться дальше.

Инициатива в обмене из стана «хищников» принадлежала Ярославу, потому что биться в закрытую стену смысла не было никакого, не обошлось без мини-скандала, но это дело другое.

Сейчас, смотря на бригаду вратарей «акул», можно чётко сказать – Аскаров будет первым номером. «Шаркс» не должны в этом году так нескончаемо полировать дно, следовательно, Ярослав в полной мере должен показать свой класс. Он у него, несомненно, есть.