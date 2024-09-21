У «Динамо» ворох проблем и фиаско на старте сезона. Кто виноват и что делать?

Летом многим справедливо казалось, что «Динамо» собрало самый сбалансированный и глубокий состав в КХЛ — по крайней мере, если не считать вратарей. У СКА снова всего было с избытком, что снова приводило к тому, что звёздные игроки оказывались в четвёртом звене — а вот у москвичей в нижних звеньях играли те, кто и должен был. На бумаге получался хороший микс из технарей, качественных легионеров, форвардов-пахарей, атакующих защитников и защитников-домоседов без явных провисаний.

Однако в реальности сезон начинается с пяти поражений в семи матчах, при этом у команды Алексея Кудашова на старте был не самый сложный календарь, но она проиграла в том числе «Куньлуню», «Ладе» и «Адмиралу». Живым воплощением кризиса стал гол Степана Старкова из «Адмирала»: он прошёл почти всю площадку, а защитники «Динамо» услужливо сбились на левый борт, максимально облегчив задачу форварду соперников.

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Постоянным козлом отпущения на старте сезона стал новый вратарь Хантер Миска. Американец из немецкой лиги изначально и подавался как вариант «дешёво — сердито». Неплохие игроки из DEL в КХЛ приезжали, но они всегда играли за клубы, которые больших целей не декларировали (из удачных примеров — Феликс Шюц в «Адмирале», Мэтт Уайт в «Нефтехимике»). Миска же приезжал после двух плей-офф, где вратарская бригада «Динамо» себя показывала откровенно плохо, при этом чемпионские амбиции после усиления стали только мощнее. Однако вратарь с процентом отражённых бросков ниже 90 — не первая беда «Динамо».

После первой недели сезона мы писали, что большинство полевых легионеров КХЛ проваливают старт регулярки. Эта претензия к ним актуальна и сейчас — в топ-10 бомбардиров видны только бело-сине-красные флаги. Однако динамовские иностранцы пока не только не могут найти свою лучшую форму, но и тянут команду вниз. В той самой игре с «Адмиралом» фестиваль удалений устроил Эрик О’Делл, нахватавший шесть минут штрафа — а с ЦСКА те же три удаления получил Седрик Пакетт, в одном из эпизодов просто протаранивший Ивана Просветова. Если в лучшей форме жёсткость этих игроков помогала «Динамо», то в случае кризиса она выворачивается наизнанку и приводит к удалениям.

Седрик Пакетт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кризис легионеров влияет и на игру в большинстве, где иностранцы играют важнейшую роль и в розыгрыше, и в закапывании шайбы. На бумаге-то всё неплохо: реализация в 20%, но в числах абсолютных это пять шайб за семь игр, две из которых пришли против «Северстали». До прошлогоднего смертоносного уровня это недотягивает плюс нивелируется грандиозным числом своих удалений, на нейтрализацию которых тоже тратятся силы. В общем, если новичок Макс Комтуа стал прибавлять в последних играх, то большие претензии пока в основном к тем, кого «Динамо» сохранило на двухлетних контрактах.

При этом Алексей Кудашов, что интересно, ещё на предсезонке был очень осторожен в своих словах. В интервью «Чемпионату», например, он говорил: «На бумаге мы выглядим красиво, но не хочу бросаться громкими словами. Посмотрите на другие команды, там тоже красота». «Дайте время. Нужно, чтобы команда заново сложилась. На бумаге — всё хорошо, а на деле — время покажет. Надо потерпеть, возможно, притирка залезет на старт регулярного чемпионата», — повторил тренер в интервью коллегам из Sport24, которое было дано буквально в те же дни.

Даже после победы над «Северсталью» во второй игре сезона Кудашов снова повторил: «Неслучайно говорил, и это были не пустые слова, что мы залезем на сезон и эксперименты будут проходить долго. Сентябрь, октябрь… Надеюсь, что устаканится к середине сезона, потому что наши новички только начинают понимать какие-то вещи, и сочетания у нас будут разные». Почему тренер так настаивал на важности этого слаживания? Можно вспомнить, что у команд Кудашова не раз и не два были неприятные отрезки из поражений, которые приходились как раз на конец сентября и октябрь. Один такой локальный провал в 2017-м стоил Алексею Николаевичу места в «Локомотиве», и не помог даже весенний выход в финал конференции.

Но стоит отметить и ситуацию в коллективе. Уход Андрея Миронова важен не только в чисто игровом плане, но и для коллектива команды. Защитник долгое время был лидером раздевалки, а теперь капитанская нашивка и ответственность перешли к Никите Гусеву. Нынешнее положение не значит, что Гусев — плохой капитан, однако для налаживания новых отношений всё равно требуется время. И пусть Кудашов отрицал, что канадцы и американцы неспособны создавать «банды», как бразильцы в футболе, кахаэловская история не раз показывала, что северомериканские ОПГ в раздевалках вполне реальны. Возможно, про эту притирку и говорил Кудашов?

Отдельно остановимся на Миске как на самом критикуемом человеке в команде. У Алексея Сопина весной было не так много очевидных вариантов. Российские вратари, которые становились чемпионами в последнее время, были либо «доморощенными» (Гарипов, Набоков), либо были не самыми очевидными вариантами на момент приобретения (Федотов). Рынок европейских вратарей закрыт, а те североамериканцы, которые играют в Европе, не сильно превосходят Миску.

Хантер Миска Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Алексей Сопин в интервью зачем-то сказал, что рассматривал возможность оффершита Владимиру Гaлкину — но «Автомобилист», который очень не любит расставаться со своими игроками, на 99% повторил бы любое предложение из Москвы. Варианты очевидно безопаснее у «Динамо» вряд ли имелись — тот же Адам Гуска, о котором шли слухи, на взрослом уровне имеет один неполный матч в плей-офф. Пока Миска, конечно, отмечается какими-то ляпсусами, но чаще всего они приходят в моменты, когда «Динамо» матч уже фактически проиграло.

Сказать, что виноват один Кудашов (Миска, Гусев, О’Делл) — соблазнительно, но бессодержательно. Проблемы «Динамо» комплексные и связаны друг с другом. Однако не стоит забывать, что в нынешнем формате регулярки КХЛ команды просто не могут обходиться без спадов. Всего лишь полторы недели назад «Сибирь», например, выглядела самой безнадёжной командой лиги, и как всё изменилось теперь.