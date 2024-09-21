Такого не ждал никто! «Сибирь» выглядела жалко, а сейчас вышла в лидеры КХЛ

Болельщики «Сибири» в начале этого сезона катаются на эмоциональных американских горках. Первые официальные матчи под руководством нового главного тренера Вадима Епанчинцева новосибирцам наверняка хотелось забыть — всего три заброшенные шайбы и 14 пропущенных на этом отрезке гвоздями прибивали команду ко дну не только Восточной конференции, но и всей лиги. На «Сибирь» было жалко смотреть — 2:8 от ЦСКА уже сложно было списывать на невезение, которое имело место быть в матче открытия с «Авангардом», а вопросы о том, сколько времени Епанчинцев продержится у руля, потихоньку начали набирать обороты.

Но не зря говорят, что терпение и труд всё перетрут, а самый тёмный час — перед рассветом. После фиаско в Москве результаты сибиряков значительно преобразились: спустя 11 дней подопечные Вадима Епанчинцева возглавляют таблицу Востока.

«Сибирь» начала свой путь на вершину с победы в Череповце — два с половиной периода матча с «Северсталью» были предельно равными, но в концовке встречи гости совершили финальный рывок и заработали первые два очка в сезоне. То, что могло показаться сиюминутной вспышкой и эмоциональным выплеском команды после разгрома в столице, в итоге вылилось в самую продолжительную победную серию этой регулярки. И эта серия ещё не закончилась.

Возвращение на родную арену получилось для «Сибири» ударным — сперва новосибирцы в убедительной манере взяли реванш у «Авангарда», затем сразили не менее удивительный на старте сезона «Нефтехимик», а позже с одинаковым счётом победили «Куньлунь» и «Спартак». Сибиряки выдают матчи на любой вкус — могут действовать как и первым номером, так и отдать инициативу, чтобы сыграть надёжнее против более высококлассного соперника.

Какую бы тактику ни избрал Вадим Епанчинцев в последнее время, она приносит плоды — мало того что в «Сибири» проснулись легионеры, отлично влился в состав списанный в «Витязе» Владислав Кара и очередную по счёту молодость начал переживать новоиспечённый капитан клуба Сергей Широков, выдавший серию из пяти матчей с заброшенными шайбами, так ещё и вся команда стала действовать гораздо слаженнее.

Отдельно стоит выделить и игру в обороне — если от одних только московских армейцев «Сибирь» пропустила восемь раз, то за последние пять матчей в её ворота влетели всего семь шайб. В этом заслуга не только голкиперов команды, но и полевых игроков — сегодня Денис Костин отразил 34 броска в исполнении «Спартака», а его одноклубники приняли на себя ещё 24. А Вадим Епанчинцев на послематчевой конференции отметил, что игроки выполнили все требования тренерского штаба, поставленные перед встречей с красно-белыми.

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Едва ли кто-то ожидал увидеть «Сибирь» в лидерах конференции даже эпизодически — состав команды нельзя назвать звёздным, да и конкуренция на Востоке является достаточно серьёзной. Но если тренерский штаб и дальше будет проделывать хорошую работу по разбору соперников, а игроки — так же чётко выполнять его установки, это лидерство имеет все шансы продлиться, что не может не радовать: неожиданные герои — это всегда интересно.