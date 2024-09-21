Мегакамбэк «Салавата» в Ярославле и вторая победа чемпиона в сезоне. Итоги дня в КХЛ

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 21 сентября 2024 года.

Кто-то ещё помнит, что «Сибирь» начала сезон с трёх поражений подряд? Кажется, это дела давно минувших дней, потому что после этого команда Вадима Епанчинцева попёрла напролом и продолжает наращивать обороты.

Сегодня была одержана красивая победа над «Спартаком» — пропустив уже на шестой минуте игры, сибиряки быстро отыгрались за счёт идеально работающего большинства, а потом забили по голу во втором и третьем периодах. Отметим первую шайбу Максима Карпова за новую команду. Победная серия новосибирцев насчитывает уже пять матчей – больше на данный момент нет ни у кого в лиге!

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Команды встречались в третий раз за последние две недели, и первые две встречи остались за нижнекамцами, но сегодня «Металлург» смог взять реванш. Матч превратился во вратарскую дуэль – Илья Набоков отразил все 32 броска, Филипп Долганов – все 40.

Заброшенной шайбы пришлось ждать до середины третьего периода, но после просмотра гол «Нефтехимика» отменили. Дошло до затяжной серии буллитов, где зарешал Никита Михайлис, который забил во всех трёх своих попытках. Есть вторая победа в сезоне для действующего чемпиона.

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«Локомотив» дома спокойно вёл 2:0 после 40 минут игры с «Салаватом Юлаевым», что могло пойти не так? Ведь ярославцы при Игоре Никитине – это машина, которая прекрасно умеет играть по счёту и не позволять сопернику вольностей.

Но «Салават Юлаев» смог совершить мегакамбэк в третьем периоде! Спасибо удалениям соперника и идеально работающему большинству – точные броски Шелдона Ремпала и Джоша Ливо перевели встречу в овертайм, где точку поставил Александр Хмелевски. Браво, Уфа!

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«Толчинский, Плотников, Григоренко – это наши резервы», — говорил Роман Ротенберг после победы в предыдущем матче с «Сочи». В то время как команду тащит молодой Демидов, признанные звёзды долго не могли разыграться. Это случилось сегодня, во встрече с «Торпедо».

Нижегородцы, проигравшие последние три матча, первый период провели крайне результативно и повели 2:0 благодаря дублю Фирстова. Но во втором периоде СКА смог сравнять счёт благодаря первым голам в сезоне Толчинского и Плотникова. В третьем периоде Плотников оформил дубль, а ещё вторую встречу подряд забил молодой Кузьмин. Окончательный счёт установил Максим Летунов – 4:3 в пользу СКА.

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Дела у «Барыса» всё никак не идут на лад. Команда прочно обосновалась в самом низу турнирной таблицы, выиграв лишь один матч из семи. Сегодняшняя игра с «Витязем» не стала исключением – единственный гол казахстанцев забил Адиль Бекетаев.

«Витязи» же крайне эффективно сработали в большинстве, реализовав три из шести попыток. Голы забили Иван Чехович, Егор Воронков, Иван Воробьёв и Дерек Барак, а команда Павла Десяткова прервала серию из трёх поражений.

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Минское «Динамо» не обыгрывало «Северсталь» пять матчей подряд, последняя победа была датирована январём 2023 года. Сегодня распечатать ворота Константина Шостака минчанам удалось лишь в середине игры, когда Александр Волков открыл счёт точным броском из слота. «Северсталь» довольно быстро отыгралась благодаря шайбе Данила Аймурзина, но в третьем периоде динамовцы всё же смогли склонить чашу весов на свою сторону. Гол Романа Горбунова в большинстве стал победным, а Андрей Стась установил окончательный счёт голом в пустые ворота за три секунды до сирены.

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