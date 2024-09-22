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Как прошли первые дни тренировочного лагеря Вашингтона, Овечкин говорит о погоне за рекордом Гретцки, а Карбери и Патрик — об Ови

«Овечкин хочет быть великим». О чём говорили на первых тренировках нового «Вашингтона»?
Владимир Лаевский
Александр Овечкин
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Овечкин делал признания, Карбери рассказывал о планах на Ови, а хоккеисты «столичных» делились ожиданиями от погони за рекордом Гретцки.

«Вашингтон» начал подготовку к новому сезону. И сейчас, по ощущениям, будто бы половина мира следит за тренировочным лагерем «столичных».

Уже после первых занятий появились тревожные новости: Александр Овечкин досрочно покинул лёд.

К счастью, он вернулся в состав на следующий день, а его повреждение оказалось «совсем незначительным».

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«Мы просто хотим быть уверены, что поступаем умно в начале тренировочного лагеря. Первые несколько дней тяжелы. Это трудные дни, а Ови как наш капитан хочет быть здесь, со всеми. Но нам нужно поступать разумно, чтобы ему не пришлось делать шаг назад. Мы бы этого не хотели», — рассказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери на пресс-конференции.

Капитан «Кэпиталз» подтвердил слова наставника.

«Вы просто должны поступать разумно, и мы говорили об этом с нашим тренерским штабом. Я покинул тренировку, чтобы проверить, как чувствую себя. В итоге всё было хорошо. Потом я уже катался нормально», — сказал Овечкин во время первого дня тренировочного лагеря «Кэпиталз» на льду.

Предусмотрительность и осторожность — это очень важно. Особенно для Александра. 17 сентября нападающему стукнуло 39. Ови готовится провести свой уже 20-й сезон в НХЛ: «Время летит, что я могу сказать?»

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«Вашингтон» серьёзно изменился за последнее время. Команда подписала ряд новичков, которым только предстоит привыкнуть к новому месту. Овечкин провёл первые тренировки с одним из новобранцев — Эндрю Манджапане, забившим 35 голов в сезоне-2021/2022, но в прошлом году отметившимся лишь 14 шайбами. Компанию им составил лучший бомбардир «Кэпс» в прошлом сезоне Дилан Строум.

«Я всегда говорю, что мне просто нужно делать свою работу. Конечно, без голов вы не выиграете матчи. Это захватывающее время, но сейчас для нас самое главное — найти правильные сочетания в звеньях, потому что пришли новые ребята. По сути, это половина команды. Это новые партнёры по звену, новые товарищи по команде, так что мы должны использовать это время, чтобы не думать о голах или о чём-то ещё. Вам просто нужно подумать: «Окей, что поможет нам добиться успеха в новом сезоне?» — считает Овечкин.

Ещё один яркий новичок, на которого явно рассчитывают в команде, — это Пьер-Люк Дюбуа. На старте тренировочного лагеря форвард занимал место в центре рядом с Коннором Макмайклом и Томом Уилсоном.

Пьер-Люк известен непростым характером, но, кажется, Овечкин доволен приобретением и собирается взять шефство над канадцем. Капитан назвал Дюбуа «талантливым парнем», с которым он «будет много разговаривать» в ходе тренировочного лагеря.

Другим важным изменением в команде стало помещение Ти Джея Оши в список долгосрочно травмированных. Американец провёл очень слабый прошлый сезон из-за хронической травмы спины, а теперь может и вовсе больше не выйти на лёд.

Ти Джей Оши

Ти Джей Оши

Фото: Tom Brenner/AP/ТАСС

Год назад похожая история произошла и с другим важным звеном чемпионского «Вашингтона» — Никласом Бекстрёмом.

«У тебя есть хорошие друзья, но это бизнес. Конечно, вам нужна крепкая команда, чтобы сохранять возможность выйти в плей-офф и попытаться выиграть Кубок Стэнли. Последние несколько лет мы совершенствовались, но этого было недостаточно, и, я думаю, все понимают, что нам нужны опытные парни, которые хотят быть частью нашего пути. И, на мой взгляд, клуб проделал довольно хорошую работу», — говорит Ови.

Сам 39-летний нападающий, впрочем, ещё не собирается заканчивать. Овечкин достиг ошеломляющих достижений, достойных члена Зала славы хоккея, но игрок признаёт, что не уделял ни минуты размышлениям о своих достижениях или своём месте в истории.

«Думал ли я об этом? На самом деле нет. У меня ещё есть порох в пороховницах. Поэтому, когда придёт время, я подумаю об этом, и я почти уверен, что мы это сделаем. Но прямо сейчас я с нетерпением жду нового сезона, я взволнован. Это даёт тебе мотивацию, энергию и силы», — признаётся нападающий.

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И, конечно, главным нарративом, главной историей ближайшего сезона вновь станет погоня Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Нападающему не хватает всего 42 голов, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Это расстояние вытянутой руки.

Александр открыто говорит о своей великой погоне.

«Силы у меня всё ещё есть. Но с каждым годом забивать становится всё сложнее и сложнее. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному.

Сейчас в хоккее всё меняется. Вы видите, что шесть лет назад некоторые ребята даже не попадали в команду, но сейчас они на лидирующих позициях. Так что, как я уже сказал, сейчас всё меняется, так что тебе просто нужно приспособиться к этому, поступать умно и, самое главное, быть здоровым, потому что если ты получишь травму, то играть будет всё сложнее и сложнее.

А мы просто будем стараться сделать всё возможное, чтобы забивать голы и выигрывать матчи», — сказал Овечкин.

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Капитан «Вашингтона» никогда не отличался недостатком уверенности в себе, но сейчас она подпитывается и членами и руководством клуба.

«Думаю, что в следующие два сезона он сможет это сделать. Я надеюсь, что в этом сезоне за ним будет следить много людей, которые к концу сезона скажут типа: «Ему останется совсем немного, если он сможет это сделать». Некоторые из наших приобретений должны, надеюсь, помочь ему», — сказал генеральный менеджер «столичных» Крис Патрик.

Конечно же, Овечкина поддерживают и одноклубники. Защитник «Вашингтона» и один из четырёх творцов победы «Кэпс» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2018, оставшихся в команде, Джон Карлсон заявил, что хочет увидеть рекорд уже в этом сезоне.

«Я думаю, мы все были бы рады этому. Знаете, для него это бремя с плеч. Для нас голеадоры, забросившие по 40 шайб, не растут на деревьях. Думаю, что одно я усвоил — не сомневаться в нём и его снайперских способностях. Поэтому мы бы хотели, чтобы он добился этого в этом году», — сказал Карлсон.

Нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон, в свою очередь, напомнил о главном качестве Ови, которое всегда выделял в нём.

«Он всё ещё голоден и всё ещё Ови. Алекс — один из самых голодных хоккеистов, с которыми я когда-либо играл. Он хочет быть великим, и мы чувствуем это как команда», — сказал Уилсон.

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Примечательно, что в «Вашингтоне» будут помогать Овечкину разными способами. Так, Спенсер Карбери заявил, что рассмотрит перевод Овечкина на правый фланг атаки. Александр уже играл на этой позиции в начале 2010-х, когда «столичных» возглавлял Адам Оутс. Тогда это решение помогло форварду преодолеть кризис и выиграть россыпь личных трофеев, включая его последний «Харт Трофи» как лучшему игроку сезона в 2013 году.

«Мы говорили об этом. Посмотрим, как это будет работать в тренировочном лагере. Рассмотрим несколько разных вариантов», — сказал Карбери.

Посмотрим, к чему приведут эти эксперименты. Но в любом случае уже сейчас кажется, что предстоящий сезон станет одним из самых интересных за последние годы.

«Ови останется совсем немного, если он сможет это сделать».

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