О себе заявили не только Мичков и Трикозов.

Вратарь стал открытием, защитника ждут в основе. Как наши провели лагеря новичков в НХЛ?

Предсезонная подготовка в НХЛ входит в завершающую стадию — на днях были открыты тренировочные лагеря, перед которыми закончились лагеря новичков. Рассказываем, как в них проявили себя российские хоккеисты.

Тихоокеанский дивизион

«Анахайм»

н. Руслан Газизов, в. Вячеслав Бутеец

Газизов во время лагеря новичков очков не набрал, а Бутеец сыграл один матч, который ему наверняка хочется поскорее забыть — в игре с «Сан-Хосе» Вячеслав пропустил семь шайб после 32 бросков.

«Калгари»

з. Артём Грушников, н. Матвей Гридин

Грушников отыграл в обороне «огоньков» без результативных действий. Гридин же проявил себя чуть ярче — в последней игре с «Ванкувером» Матвей сделал 1+1.

«Эдмонтон»

н. Матвей Петров

За три матча Матвей не сумел набрать ни одного очка.

«Сан-Хосе»

н. Артём Гуриев, з. Шакир Мухамадуллин, в. Георгий Романов

Гуриев и Мухамадуллин ни разу не помогли своей команде результативными действиями. Романов вышёл на лёд только в первом матче своей команды с «Ютой» и помог ей победить, отразив 18 из 20 бросков.

«Ванкувер»

з. Кирилл Кудрявцев

Россиянину не удалось набрать очков, но своими действиями он впечатлил болельщиков, прессу и тренерский штаб «косаток» — в стартовавшем тренировочном лагере Кирилл занимается в основной группе в паре с Тайлером Майерсом. Многие предполагают, что дебют Кудрявцева в НХЛ не за горами.

«Вегас»

з. Даниил Чайка

Чайка не отметился результативными действиями, но подрался в матче с «Сиэтлом».

Центральный дивизион

«Колорадо»

н. Никита Прищепов

Единственный россиянин «Эвеланш» был довольно активен, но очков не набрал.

«Нэшвилл»

н. Фёдор Свечков

Проспект «Предаторз» появился на льду в только последнем матче с «Каролиной» и записал на свой счёт результативную передачу.

«Виннипег»

н. Никита Чибриков

В активе Никиты два гола — россиянин по разу забросил шайбу в матчах с «Калгари» и «Ванкувером».

Никита Чибриков Фото: JOHN WOODS AP/ТАСС

«Сент-Луис»

в. Вадим Жеренко

Российский страж ворот «Блюз» принял участие лишь в одном матче и помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго», отразив 26 из 29 бросков.

«Юта»

з. Артём Дуда

Защитник новичков НХЛ во время матчей новичков не отметился результативными действиями.

Столичный дивизион

«Каролина»

н. Глеб Трикозов, в. Руслан Хажеев

Оба игрока появились на льду в двух из трёх матчей «Харрикейнз». Голкипер «ураганов» вышел на половину встречи с «Тампой», отразив 13 из 16 бросков, и провёл всю игру с «Нэшвиллом», где совершил 24 сейва и пропустил пять шайб. Форвард же стал главной звездой «Каролины» — в матче с «Флоридой» он оформил хет-трик за шесть минут, к которому добавил 1+1 в игре с «хищниками».

«Айлендерс»

н. Максим Цыплаков, з. Артём Кудашов

«Островитяне» не проводили матчей с другими командами. Оба россиянина присоединились к тренировочному лагерю «Айлендерс».

«Рейнджерс»

н. Максим Барбашёв

Форвард появился на льду во втором из двух матчей с «Филадельфией», но остался без результативных действий.

«Филадельфия»

н. Матвей Мичков

А вот Матвей вышел в первой игре с «Рейнджерс» и записал на свой счёт заброшенную шайбу.

«Питтсбург»

н. Василий Пономарёв, в. Сергей Мурашов

Молодой голкипер стал одним из главных открытий для североамериканских болельщиков — Мурашов провёл по полтора периода в матчах с «Бостоном» и «Баффало», отразив шесть из шести и 14 из 16 бросков соответственно, а также отыграл всю встречу с «Оттавой», пропустив два раза при 16 сейвах. Василий также впечатлил, появившись на льду впервые после полученной в марте травмы — за три матча на мини-турнире проспектов в Баффало он сделал 1+1.

Атлантический дивизион

«Баффало»

н. Александр Кисаков, н. Виктор Неучев, з. Всеволод Комаров, з. Никита Новиков

Среди самого большого (наряду с «Торонто») российского десанта в лагерях новичков ярче всех себя проявил Виктор Неучев — форвард отыграл мини-турнир в тройке с Иржи Кулихом и Исаком Росеном и набрал три очка, оформив дубль во встрече с «Питтсбургом» и отдав голевой пас в матче с «Коламбусом». А в игре с «Нью-Джерси» Неучев выходил в качестве альтернативного капитана «Сэйбрз», как и его соотечественник Никита Новиков. Он вместе с Кисаковым и Комаровым остался без результативных действий.

Виктор Неучев Фото: Jonathan Tenca Zuma/ТАСС

«Тампа»

н. Максим Грошев

Форвард был одним из самых ярких игроков «Лайтнинг» — на счету Грошева два гола и три результативные передачи, при этом за океаном также отмечают его действия и в обороне.

«Торонто»

н. Максим Муранов, н. Никита Гребёнкин, в. Вячеслав Пекса, в. Артур Ахтямов

Нападающие появились только в первой из двух встреч с «Монреалем» и не набрали очков, при этом обладатель Кубка Гагарина не сумел реализовать послематчевый буллит. Из двух российских вратарей на льду появился лишь один — Вячеслав Пекса отыграл весь второй матч и пропустил четыре гола, в то время как Артур Ахтямов за обеими играми наблюдал со скамейки запасных.