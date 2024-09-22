Топ-матчи понедельника: классика «Партизан» — «Црвена Звезда», СКА — «Авангард» и теннис

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Посмотреть все события 23 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Алибек Качмазов (Россия, Q), Чэнду, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Качмазов свой первый полуфинал турнира ATP?

Алибек Качмазов проводит в Чэнду турнир жизни. До этого он одержал всего одну победу на уровне основной сетки ATP, а теперь после победы в квалификации добрался уже до полуфинала. На пути к решающему матчу соревнований 22-летнему россиянину необходимо справиться со своим ровесником Лоренцо Музетти, посеянным под первым номером. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а победитель сразится дальше с кем-то из пары Янник Ханфман — Цзюнчэн Шан.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Металлург» одержать вторую победу подряд?

Действующие обладатели Кубка Гагарина прервали череду неудач, на родном льду сумев сломить сопротивление «Нефтехимика» в серии послематчевых бросков. Для команды Андрея Разина эта победа стала лишь второй в сезоне, в то время как их следующий соперник уступил лишь в одной из шести встреч и делит первую строчку на Востоке. Получится ли у «Металлурга» обыграть набравший ход «Салават»?

Уфимцы посвятили последнюю победу травмированному игроку: Видео «Кузя, это для тебя». Игроки «Салавата» позвонили Кузьмину после волевой победы

🏒 17:00: «Трактор» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Трактор» победную серию?

Челябинцы смотрятся очень неплохо при Бенуа Гру — в активе «Трактора» девять очков и всего девять пропущенных шайб после шести матчей. «Медведи» идут на серии из трёх побед, а вот «Спартак» в прошлой игре оступился в Новосибирске. Смогут ли хозяева выиграть четвёртую встречу подряд или же красно-белые, которые до осечки с «Сибирью» победили в четырёх из пяти случаев, начнут новую положительную серию?

Гру уже оставил хорошее впечатление о себе: Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Гру — копия Хартли, он может показать результат

⚽️ 18:30: «Ахмат» — «Крылья Советов», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли «Ахмат» первую победу в РПЛ после возвращения Ташуева?

Заключительный матч 9-го тура РПЛ пройдёт в Грозном, куда приедут футболисты «Крыльев Советов». «Ахмат» после возвращения Сергея Ташуева уступил в чемпионате «Динамо». Грозненцы отыгрались с 0:2, но всё равно потерпели поражение — 2:4. А через несколько дней «Ахмат» одолел «Пари НН» (2:1) в Кубке России. «Крылья Советов» на прошлой неделе обыграли на выезде «Рубин» (2:0), однако провалили кубковый матч со «Спартаком» (1:4) и лишились шансов на выход в плей-офф. Самарская команда одержала две победы в двух последних матчах РПЛ в Грозном. Кстати, выигрывала она с одинаковым счётом — 2:1.

«Пари НН» остался недоволен судейством в матче с «Ахматом»: «Пари НН» обратился в ЭСК по эпизоду с назначенным пенальти в матче КР с «Ахматом»

🏐 19:30: «Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск, Суперлига, мужчины, предварительный этап, 4-й тур

Интрига: останется ли непобедимым Алекно?

«Зенит» пока идёт без поражений, но с топ-соперниками ещё не встречался. Первая проверка будет на своей площадке, правда, у «Локомотива» проблем хватает. Пламену Константинову мешают травмы игроков, после поражения от «Динамо» тренер заявил, что ему нужно три-четыре месяца, чтобы выстроить команду. Но играть надо уже сейчас. Что получится у железнодорожников?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто одержит победу в битве лидеров Запада?

У «Локомотива» есть хороший шанс оторваться от преследователей — у железнодорожников на одно очко больше и на один матч меньше относительно будущих соперников. Но «Северсталь» так просто победу не отдаст — атакующая команда Андрея Козырева станет ещё одной серьёзной проверкой для оборонительной системы Игоря Никитина.

Наставник «Локомотива» — о причинах поражения от «Салавата»: «За дешёвые удаления нас наказали». Никитин — о причинах поражения в матче с «Салаватом»

🏒 19:30: СКА — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Авангард» потерпит пятое поражение подряд?

Начало сезона казалось для омичей идеальным — победы в трёх первых матчах, яркая игра и надёжная оборона. Но затем всё пошло наперекосяк, и подопечные Сергея Звягина уступили в четырёх следующих встречах. Риск пятого поражения подряд довольно высок — «ястребы» приезжают в гости к СКА, выигравшему три последних матча.

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⚽️ 20:00: «Партизан» — «Црвена Звезда», Сербия — Суперлига, 9-й тур

Интрига: кто победит в матче с участием топовых клубов Сербии?

Топовая игра по меркам сербского чемпионата. Правда, «Партизан» сейчас находится не в очень хорошем состоянии. Команда не побеждает в турнире уже на протяжении трёх матчей и находится только на седьмом месте в таблице. У «Црвены Звезды» всё гораздо лучше — шесть побед в семи встречах, ни одного поражения, первое место в таблице. С другой стороны, «Партизан» пропустил всего три мяча, а «Црвена» — четыре. Нас ждёт «низовой» матч? Или же команды порадуют высокой результативностью?

«Црвена Звезда» неудачно стартовала в новом розыгрыше ЛЧ: «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

⚽️ 21:45: «Аталанта» — «Комо», Серия А, 5-й тур

Интрига: обыграет ли «Аталанта» одного из аутсайдеров Серии А?

«Комо» по итогам прошлого сезона пробился в элитный дивизион итальянского футбола. Но пока там команде приходится очень тяжело. После четырёх туров «Комо» не одержал ни одной победы (две ничьих, два поражения) и расположился на предпоследней строчке в таблице. Да и забила команда всего три мяча, то есть меньше одного в среднем за игру. А что «Аталанта»? Две победы, два поражения, шесть очков, восьмое место в таблице Серии А. Вряд ли такой результат устраивает команду Джан Пьеро Гасперини, и домашний матч с «Комо» на бумаге выглядит как хороший шанс улучшить положение в таблице.