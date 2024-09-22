Важнейшая победа «Динамо» и лидерство «Автомобилиста» на Востоке. Итоги дня в КХЛ

22 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги каждого матча.

«Адмирал» продолжил домашнюю серию игрой с ЦСКА, и вновь «моряки» добились победы. При этом армейцы открыли счёт усилиями Дениса Гурьянова, реализовавшего большинство, но в середине игры Иван Муранов уравнял цифры, а в начале третьего периода Дмитрий Завгородний вывел хозяев вперёд. ЦСКА отыгрался и перевёл встречу в овертайм, но там Завгородний стал главным героем встречи, оформив дубль. «Моряки» взяли реванш у ЦСКА за поражение в Москве, одержав третью победу подряд.

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Московское «Динамо» проводит слабый старт сезона, вот и в Хабаровске бело-голубые испытали значительные проблемы. Счёт 0:0 держался до середины игры, а затем Александр Хохлачёв вывел «тигров» вперёд. Впрочем, гости отыгрались в концовке второго периода, когда Седрик Пакетт реализовал большинство после выверенной передачи Никиты Гусева. А в начале следующего отрезка Артём Ильенко забросил шайбу, оказавшуюся победной и последней в матче.

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В Тольятти «Лада» и «Автомобилист» сыграли крайне нерезультативный матч. Виновниками этого стали голкиперы Владислав Подъяпольский и Евгений Аликин, отразившие на двоих 64 броска, ну а единственную шайбу в игре забросил форвард гостей Ник Меркли в концовке второго периода. Уральцы одержали вторую сухую победу подряд и возглавили таблицу Восточной конференции.

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«Ак Барс» в Казани принимал ХК «Сочи» и одержал ещё одну домашнюю победу. Исход игры во многом был предопределён в первом периоде, в котором хозяева забросили три безответные шайбы, а к середине матча счёт был уже 5:0. В оставшееся до финальной сирены время южане сумели уйти от разгрома благодаря дублю Тимура Хафизова, но не более того.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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