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Результаты матчей КХЛ 22 сентября 2024 года, видео голов, обзоры, расписание игр 23 сентября, таблица

Важнейшая победа «Динамо» и лидерство «Автомобилиста» на Востоке. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 22 сентября 2024 года
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«Адмирал» и «Ак Барс» продлили серии домашних побед.

22 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги каждого матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Дроздов, Седов) – 13:58 (5x4)     1:1 Муранов (Аноховский) – 29:10 (5x5)     2:1 Завгородний (Фьоре, Демченко) – 43:14 (5x5)     2:2 Полтапов (Саморуков) – 46:11 (5x5)     3:2 Завгородний (Шулак, Родевальд) – 63:41 (3x3)    

«Адмирал» продолжил домашнюю серию игрой с ЦСКА, и вновь «моряки» добились победы. При этом армейцы открыли счёт усилиями Дениса Гурьянова, реализовавшего большинство, но в середине игры Иван Муранов уравнял цифры, а в начале третьего периода Дмитрий Завгородний вывел хозяев вперёд. ЦСКА отыгрался и перевёл встречу в овертайм, но там Завгородний стал главным героем встречи, оформив дубль. «Моряки» взяли реванш у ЦСКА за поражение в Москве, одержав третью победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Хохлачёв (Мищенко) – 30:38 (5x5)     1:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 37:58 (5x4)     1:2 Ильенко (Римашевский, Кудрявцев) – 43:52 (5x5)    

Московское «Динамо» проводит слабый старт сезона, вот и в Хабаровске бело-голубые испытали значительные проблемы. Счёт 0:0 держался до середины игры, а затем Александр Хохлачёв вывел «тигров» вперёд. Впрочем, гости отыгрались в концовке второго периода, когда Седрик Пакетт реализовал большинство после выверенной передачи Никиты Гусева. А в начале следующего отрезка Артём Ильенко забросил шайбу, оказавшуюся победной и последней в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Меркли (Голышев) – 36:11 (5x5)    

В Тольятти «Лада» и «Автомобилист» сыграли крайне нерезультативный матч. Виновниками этого стали голкиперы Владислав Подъяпольский и Евгений Аликин, отразившие на двоих 64 броска, ну а единственную шайбу в игре забросил форвард гостей Ник Меркли в концовке второго периода. Уральцы одержали вторую сухую победу подряд и возглавили таблицу Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Лямкин (Галимов, Сафонов) – 09:03 (5x5)     2:0 Коршков (Галимов) – 18:42 (5x5)     3:0 Яшкин (Семёнов) – 19:46 (5x5)     4:0 Галимов (Петан, Лямкин) – 23:02 (5x4)     5:0 Терехов (Лучевников, Марченко) – 31:25 (5x5)     5:1 Хафизов (Сероух, Авершин) – 36:21 (5x5)     5:2 Хафизов – 50:37 (4x5)    

«Ак Барс» в Казани принимал ХК «Сочи» и одержал ещё одну домашнюю победу. Исход игры во многом был предопределён в первом периоде, в котором хозяева забросили три безответные шайбы, а к середине матча счёт был уже 5:0. В оставшееся до финальной сирены время южане сумели уйти от разгрома благодаря дублю Тимура Хафизова, но не более того.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 23 сентября 2024 года

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Авангард
Омск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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