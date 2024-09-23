Яркий дебют Мичкова! Помог «Филадельфии» разгромить «Вашингтон» без Овечкина

А Иван Мирошниченко забил в стиле Ови в предсезонном матче.

В НХЛ стартовали предсезонные матчи, коих вечером воскресенья по североамериканскому времени было немало. Внимание российского зрителя было, естественно, приковано к матчу в столице США, где встречались «Вашингтон» и «Филадельфия». Этот матч был ознаменован дебютом Матвея Мичкова, так как игры в турнире новичков мы можем выносить за скобки.

Помимо Матвея, в игре приняли участие Иван Федотов, который был стартовым вратарём «лётчиков», Иван Мирошниченко и Александр Алексеев. А вот Александр Овечкин игру пропускал.

Уже на пятой минуте гостям удалось открыть счёт в матче – передача с неудобной руки Фараби дошла до Бринка, который поразил ворота Шепарда. Далее команды отвечали друг другу опасными атаками, но вторую забили вновь «Флайерз» — Мичков отдал передачу за ворота, а Фрост перехитрил всех, быстро выехав из-за ворот и отправив шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но неуёмный в первом периоде Эндрю Кристалл был вознаграждён – с его броском от синей линии Федотов совладать не смог.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй период не был богат таким количеством атак, как первый, но и тут команды смогли обменяться заброшенными шайбами – на гол Фараби в большинстве ответил Иван Мирошниченко хлёстким кистевым примерно с точки вбрасывания. «Вашингтон» в соцсетях отреагировал на это, написав: «Уф, это напомнит вам кое-кого...» Вот такой недвусмысленный намёк на то, что хоть Ови и не было, но его дух витает где-то рядом.

ВИДЕО

Перед третьим периодом Иван Федотов уступил место в воротах Карсону Бьярнасону, который отразил все девять бросков по своим воротам.

Зато «Филадельфия» забила ещё трижды, доведя дело до разгрома – в последней шайбе вновь принял участие Матвей Мичков, который смог доставить шайбу в слот, которую Фрост и Фараби хоть и не с первого раза, но смогли послать в цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Филадельфия», состав которой был близок к оптимальному, одержала уверенную победу над «Вашингтоном», оставившего лидеров вне заявки. Дебют Мичкова получился ярким – две передачи, несколько жёстких принятых силовых, много времени в большинстве. Для начала – отлично.