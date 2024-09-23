«Русские — сильные». Гребёнкин одной яркой дракой влюбил в себя канадских фанатов

Главный тренер «Торонто» отбил кулачок Никите в его дебютном матче, а болельщики «Торонто» уже заказывают джерси с его фамилией.

Болельщики КХЛ уже знают, что Никита Гребёнкин – яркий, наглый, по-спортивному злой игрок, который никого не оставляет равнодушным. В 19 лет он уехал из Магнитки в аренду в Хабаровск, где сразу же стал одним из лидеров, в 20 зажигал уже за «Металлург», став вторым бомбардиром и выиграв Кубок Гагарина, после чего немедленно укатил за океан в «Торонто», который выбрал его на драфте-2022 в пятом раунде.

В прошлом сезоне Никита в НХЛ сыграть не успел, зато в этом завоёвывает себе место в составе уже на предсезонке – и сердца болельщиков «Торонто». С последним он управился меньше чем за матч, причём даже не набрав очков.

Российский нападающий вышел в третьем звене с опытными Пасиоретти и Таваресом, провёл четыре силовых в матче с «Оттавой», а в третьем периоде устроил зажигательную драку и хорошенько навалял американцу Адаму Годетту.

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А потом ещё завёл и так заведённые трибуны, а на скамейке штрафников через стекло отбил кулачок одному из фанатов. Сказать, что болельщики были в восторге, значит не сказать ничего! Вот что они писали в соцсетях:

«Новый любимец болельщиков «Лифс».

«Обожаю этого парня!»

«Я уже заказываю его джерси».

«Он именно то, что нужно «Торонто».

«Если честно, даже не помню, когда в последний раз из России приезжал такой яркий проспект. Правда никто не приходит на ум. Гребёнкин – особенный».

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Под впечатлением остались не только фанаты, но и партнёры Никиты, и тренер.

«А потом ещё и толпу завёл? Мне просто это нравится. Новый тяжеловес в городе, мне это нравится. Здорово, что молодёжь так включена. Это полностью командный поступок.

Я вообще не знал, что он такой, но русские, как правило, сильные», — оценил драку опытный ледовый боец Райан Ривз.

«Это придало энергии всем на арене. Не знал, что он боец, так что это было интересно увидеть, и он проделал великолепную работу. Он точно завёл и трибуны, и команду», — отметил нападающий Вильям Нюландер.

«Не думаю, что кто-то ожидал такое, но он проделал отличную работу. Молодой парень старается заработать себе место в составе команды. Это не осталось незамеченным. Молодец, он постарался завести команду, когда нам была нужна искра», — сказал защитник Крис Танев.

Главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе тоже отбил кулачок Гребёнкину, когда тот вернулся на скамейку запасных.

«Я просто сказал ему: «Отличная работа». Он молодой парень и многое показал в тренировочном лагере. Он сильный, габаритный, умелый. Он старается произвести впечатление», — сказал Берюбе после игры.

На прошлой неделе он тоже крайне положительно высказывался о россиянине: «Он очень заметный, в первую очередь это большой и сильный парень. Смышлёный, у него хороший хоккейный интеллект. Он не боится играть в тело и обладает хорошим мастерством».

Пока неясно, попадёт ли Гребёнкин сразу в основной состав на сезон или для начала его отправят в АХЛ, но даже в этом случае можно говорить с уверенностью: он будет одним из первых кандидатов на вызов в основу. С таким характером и отношением к делу у него должно всё получиться.

«Я с ним в сезоне уже по этому поводу разговаривал. Не говорил ему «езжай» или «не езжай», просто говорил, какие могут быть последствия того, уедет ли он или нет. А решение он принимал сам. Я сейчас в дороге из Магнитогорска в Екатеринбург, подъезжаю к Челябинску — то есть прошло уже часа три, наверное, как мы с ним попрощались. Я ему пожелал удачи и чтобы он не возвращался (смеётся)», — говорил Андрей Разин после того, как «Магнитка» взяла титул, а Гребёнкин отправился покорять Америку. Мы ему тоже желаем не возвращаться.