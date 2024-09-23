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Главные новости из мира КХЛ, Металлург на дне таблицы, отставка Немировски из Барыса, Адмирал лучше Торпедо

Гений Разина уже не спасает «Металлург», у «Барыса» ужасная ситуация. Что происходит в КХЛ
Лев Лукин
Главные новости из мира КХЛ
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А путь «Адмирала» вернее, чем путь «Торпедо».

Регулярка КХЛ идёт уже почти три недели, так что вполне пора закреплять первые впечатления от игры команд, делать осторожные выводы и фиксировать тенденции. Разбираемся, что происходит на старте нового сезона главной лиги нашего клубного хоккея.

Причины провала «Металлурга» не «похмелье» и не травмы, а просто всё встало на свои места?

Когда действующий чемпион идёт после семи-восьми матчей на предпоследнем месте в общей таблице – это уже само по себе удивительно. «Металлург» выдал два классных матча с «Локомотивом» и СКА на самом старте сезона, но затем уральская команда больше мучится, проигрывает серийно, и до сих пор в её активе нет побед в основное время.

Провал магнитогорцев принято объяснять неоптимальным составом из-за травм, а также пресловутым «чемпионским похмельем», и в этом есть значительная доля правды. Только в прошлом матче у «Металлурга» вышли Юров и Вовченко, Канцеров и Зернов до сих пор восстанавливаются после операций – всё это важнейшие игроки чемпионского состава, которому за всё лето менеджмент уральцев не нашёл усиления (кроме одного-единственного форварда Уилсона). А ведь соперники теперь настраиваются на «Металлург» совсем иначе, упираются против чемпиона, и всё это в совокупности ведёт команду Андрея Разина к промежуточным пока, но плачевным результатам.

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Однако есть ещё одно возможное объяснение: в минувшем сезоне «Металлург» просто-напросто прыгнул значительно выше головы, а сейчас оставшийся без заметных изменений ростер уральцев, ещё и ослабленный травмами, не способен держать планку на заданном уровне. В апреле я писал, что чемпионство магнитогорцев – главный сюрприз за всю историю КХЛ, потому что уже тогда складывалось ощущение, что Андрей Разин каким-то образом выжал сверхмаксимум из довольно-таки заурядной команды. За что заслуженно получил приз лучшему тренеру КХЛ.

Разин – гениальный тренер, но всему есть предел? Нынешняя «Магнитка» ослаблена травмами, на неё у каждого соперника сейчас особый настрой, а большинство хоккеистов вернулось на свой прежний, привычный уровень. И результат в таблице. Спорный тезис, нуждающийся в проверке по итогам всего сезона, однако прямо сейчас он вполне имеет место быть в качестве гипотезы.

Игроки «Металлурга»

Игроки «Металлурга»

Фото: metallurg.ru

«Адмирал» играет ярче «Торпедо», у Тамбиева раскрывается молодёжь

Пару лет назад в КХЛ были две команды-сенсации, игравшие в совершенно противоположных стилях, – «Торпедо» и «Адмирал». Пока нижегородцы в первый год работы Игоря Ларионова влюбляли в себя всех хоккейных эстетов, «моряки» под руководством Тамбиева ставили на организованность и простоту. В результате оба клуба закончили сезон-2022/2023 с одинаковым результатом – сенсационный проход фаворита в первом раунде и последующий вылет в полуфинале конференции. Разве что «Торпедо» уступил СКА без борьбы, а «Адмирал» заставил «Ак Барс» лететь во Владивосток на шестой матч. Но это нюансы.

Прошло два года. Ларионов захватил всю власть в «Торпедо», от чего не стало лучше никому. Профессор капризничает в раздевалке и на пресс-конференциях, команда давно потеряла стилевой флёр, зато стала регулярно подписывать странных легионеров, известных только Ларионову, ну и результаты на фоне всего этого в начале нынешнего сезона удручают.

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«Адмирал» же, пережив неудачный прошлый сезон, в этом вновь предстаёт крепкой, дисциплинированной, управляемой командой, в которой каждый игрок на своём месте. А это в современной КХЛ уже едва ли не заявка на поздние раунды плей-офф. Удивляет же то, что «моряки» сейчас местами играют в гораздо более смотрибельный хоккей, чем «Торпедо». И более того – делают это уместно, а не в духе «стиль ради стиля».

У вроде бы жёсткого и консервативного Тамбиева внезапно раскрываются молодые хоккеисты. Вот Дмитрий Завгородний дублем принёс победу «Адмиралу» над ЦСКА. А вот Даниил Гутик и Павел Шэн занимают две строчки в топ-5 бомбардиров КХЛ. Где-то недалеко от них Степан Старков – всё это хоккеисты, которых не захотели/не посчитали нужным развивать в других клубах, считающихся более топовыми. А у Тамбиева – вроде бы адепта простого, осторожного, даже оборонительного хоккея — эти парни делают разницу. И делают изящно.

Даниил Гутик

Даниил Гутик

Фото: hcadmiral.pro

Так вот, возвращаясь к сравнению «Адмирала» и «Торпедо». Романтизм в хоккее всегда приветствуется, но эта философия не может быть фундаментом. Игорь Ларионов в Нижнем Новгороде больше думал о том, как доставить удовольствие зрителю и противопоставить себя всем остальным, поэтому сейчас его команда валится в отсутствие прочных базовых настроек, невычурных азов хоккея, а яркая обёртка пожелтела со временем. Тамбиев же во Владивостоке взял за основу строительство рабочей, дисциплинированной, терпеливой команды. И сейчас, когда появились/возмужали исполнители, она тоже может играть красиво и вдохновенно. Но при этом имея прочный тыл и тактическую гибкость.

Автор всё объяснял ещё полтора года назад:
Хоккей обманывать нельзя. «Адмирал» достоин подражания намного больше, чем «Торпедо»
Хоккей обманывать нельзя. «Адмирал» достоин подражания намного больше, чем «Торпедо»

«Барыс» — ужасен. Изменит ли что-то отставка Немировски?

На старте сезона в КХЛ не выпала по-настоящему ни одна команда, кроме «Барыса». Клуб из Казахстана проиграл шесть матчей из семи (включая все четыре игры на домашнем льду) и лишь один раз забросил больше одной шайбы, да и то благодаря овертайму в Екатеринбурге. Провал? Полный провал! Ведь в «Барысе» подобрался весьма солидный по именам микс легионеров с опытом НХЛ, российских звёзд вчерашнего дня, но ещё недостаточно старых для откровенной поездки с ярмарки, а также прослойка доморощенных хоккеистов, среди которых есть игроки вполне приличного для КХЛ уровня.

И вот эта довольно симпатичная на бумаге команде в начале регулярки выглядит оглушительно плохо. Уэйд Эллисон – один гол в семи матчах. Антон Бурдасов – 0 очков в шести матчах. Чейз Де Лео – 0 очков в четырёх играх. Коннор Смит – 0 очков в семи играх! Дамир Жафяров – 0 очков в пяти матчах. Это, кстати, всё нападающие. На их фоне скромные 3 (2+1) очка Майкла Маклауда в семи играх смотрятся просто убойным результатом.

«Витязь» — «Барыс»

«Витязь» — «Барыс»

Фото: khl.ru

Трудно объяснить, почему команда с таким атакующим потенциалом не реализует его даже на 1%. Но сами собой появляются вопросы к тренеру. Дэвид Немировски год назад провалился в «Сибири» по вполне предсказуемым причинам: канадца пригласили ставить атакующий хоккей в команду с двумя креативными игроками, а какой-то иной стиль Немировски насаждать в принципе не может. Дэвид умел находить общий язык с подопечными, развязывал им руки, не мешал играть в хоккей, однако о каком-то поставленном хоккее речи никогда не шло, и результаты Немировски в «Торпедо» это подтверждают.

Но в «Барысе» были вполне согласны на повторение нижегородского сценария Дэвида – смотрибельный хоккей и стабильное попадание в плей-офф, большего и не требуется. Под Немировски был собран подходящий состав – много мастеровитых североамериканцев и россиян. И как всё это пришло к такому ужасному старту сезона? Чем занимался Немировски, что у «Барыса» не было даже подобия какой-то игры? Как тренер допустил такой массовый провал/безразличие со стороны всех своих ведущих хоккеистов? Всё это очень странно и решительно непонятно.

И сейчас, похоже, дни Немировски в «Барысе» сочтены. Уже неофициально сообщают о его увольнении, и удивляться тут нечему – что-то нужно менять. Другое дело, кого назначать вместо Немировски? Местные специалисты типа Галыма Мамбеталиева и Олега Болякина уже доказывали своё несоответствие уровню КХЛ, да и состав сейчас у «Барыса» совсем не под этих тренеров, привыкших работать исключительно с местными хоккеистами.

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И что делать? Экспериментировать и ставить главным Талгата Жайлауова, отвечающего в штабе Немировски за работу с нападающими? Но это смешно: как раз с нападающими у «Барыса» и беда, да и трудно представить, что молодой и неопытный тренер добьётся хоть какой-то дисциплины в команде. Приглашать тренера-иностранца? Однако его ещё надо найти и уговорить приехать в КХЛ, когда сезон уже начался. Смотреть на внутренний рынок лиги? Это наиболее вероятный вариант. Там есть и известный мотиватор Андрей Назаров, и умеющий развязать руки и раскрыть потенциал составу с атакующим уклоном Алексей Заварухин, да и Андрей Скабелка свободен, в конце концов.

Идеальных решений сейчас для «Барыса» нет, но, пока ещё есть шанс не загубить сезон, им нужно пользоваться.

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