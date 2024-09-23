В СКА очередной звёздный новичок! Ротенберг ярко представил Деанджело

В КХЛ появился ещё один звёздный хоккеист. В СКА официально объявили о подписании контракта с защитником Тони Деанджело. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок обороны согласился на подписание соглашения с армейским клубом, несмотря на то что ранее американский хоккеист отрицал эту информацию и ждал предложений из НХЛ. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач.

В Санкт-Петербурге любят всё делать красиво, поэтому к представлению новичка команда Романа Ротенберга приурочила специальную пресс-конференцию. В качестве спикеров выступили главный тренер команды и сам Тони. Интересно, что Роман Борисович выступил в роли переводчика для североамериканского новобранца.

Официальное объявление

«К нам присоединяется Тони Деанджело, праворукий защитник. Долгие переговоры. Раньше у нас был Слава Войнов, полноценной замены не нашли. Мы очень рады. Добро пожаловать в Санкт-Петербург, лучший город в мире», — взял слово первым Ротенберг.

Свежий воздух, борщ и сало

«Предложили Тони борщ, сало, качество еды тоже повлияло на решение. Как мы уже сказали, видимо, наш повар тоже с эмоциями, со страстью приготовил самый вкусный борщ для нашего гостя, поэтому он принял положительное решение.

Да, будем посещать музеи, когда будет побольше времени, проведём экскурсию, покажем наш исторический город. Вчера у нас были окончательные переговоры с Тони Деанджело на свежем воздухе в Ленинградской области. Этот воздух помог нам завершить их успешно. Как и каждому нашему игроку, мы уделяем много внимания нашему городу, нашей великой культуре. Мы обязательно всё это Тони покажем, когда будет чуть побольше времени. В ближайшие дни точно организуем экскурсию и всё покажем».

Тони Деанджело осваивается в новом клубе Фото: ska.ru

Как появился вариант с подписанием

«Хотел бы отметить значимость защитников в современном хоккее. Мы видели это в финале Кубка Гагарина, защитники много забрасывают. В обороне сейчас здорово играют команды, вяжут нападающих, им сложнее забивать. Эта игра на синей линии, найти траекторию, уметь бросить, это мастерство, это тяжело.

Таких хоккеистов не так много в мире. Это лидеры своих команд, которые решают матчи в Кубке Стэнли, в финале Кубка Стэнли. Нам нужен был защитник, который может играть на синей линии, со сменой мест. Огромную роль играют защитники. Нападением мы довольны, защитную линию усилили. Нам важно умение читать игру на несколько ходов, у Тони высокая реализация моментов».

Подписание Деанджело не ограничит Никишина

«Почему вы считаете, что Деанджело будет играть в большинстве на позиции Никишина? Он может сыграть на позиции Овечкина в левом круге. Его переход никак не повлияет на игровое время Александра».

Как СКА впишет Деанджело в потолок и расставание с Галимовым

«Вы читаете советские газеты или это мнение из-за бугра? У нас всё в рамках регламента, видимо, кто-то вбрасывает ложную информацию в прессу. У нас огромные бонусы, Тони получает официальную зарплату плюс бонусы. Здесь всё просто.

Что касается Галимова, мы сейчас ищем ему обмен, с ним мы расстаёмся. Возможно, этот вопрос решим в ближайшие дни. Работаем над этим, это не так просто, как кажется. Вы знаете, что сейчас в лиге очень многие игроки остались без работы, сильные ребята, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Гагарина. Мы делаем всё возможное, чтобы найти ребятам работу. Помогаем, как можем. В рамках регламента КХЛ.

А будет ли усиление во вратарской линии? Ротенберг ответил на вопрос о возможном усилении вратарской позиции СКА

Придётся ли с кем-то расставаться

«У нас Артём Земчёнок получил серьёзную травму, как у Егора Яковлева была. В этой ситуации Тони приходит на место Земчёнка. В плане регламента у нас всё хорошо. Мы предвидели эту ситуацию, к ней готовились, есть бонусы, которые входят в контракт, как во всех командах. Он может их выбить, мотивационную часть. Не придётся ни с кем расставаться. Важно, чтобы он быстрее зашёл».

Когда ждать Деанджело на льду

«Сейчас будет собрание по тактике, обсудим детально, потом тренировка на льду. Вечером у нас игра, Тони не будет играть, хотя горит желанием. Надо получить рабочую визу, надо потренироваться. У нас есть канадский тренер, с ним потренируется. Оформим документы, через неделю-две увидим его на льду. Он очень много уделяет внимания детскому хоккею, по своему желанию проведёт мастер-класс. Выйдет на лёд с детьми, мы работаем в рамках правового поля, в рамках регламента».

Тони Деанджело и Роман Ротенберг Фото: ska.ru

Первыми впечатлениями от перехода в СКА поделился и сам Тони Деанджело.

Защитник ответил, как согласился на переход в СКА

«Когда общались летом со СКА, ещё вёл переговоры с клубами НХЛ, поэтому не мог комментировать. Общение с Кузнецовым повлияло, мы близкие друзья, у нас много общего, играли вместе, понимаем друг друга», — объяснил Тони.

Что россияне рассказали Тони про КХЛ

«Я многое знал о КХЛ, одна из лучших лиг в мире, следил. Общался с Кузнецовым, Орловым, Шестёркиным, Панариным. Конечно, ребята рассказывали о лиге, о СКА, о разных деталях, поэтому мне было проще принимать решение».

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«Со страстью собираюсь играть и тренироваться. Только она даст возможность победить».

Эту пикантную тему, как видим, Ротенберг и Деанджело предпочли обойти стороной.