Талантливого защитника-правдоруба затравили в Америке. Теперь он приехал в СКА

Имя Тони Деанджело вписано в историю юниорской USHL. Это далеко не самая сильная молодёжная лига в Северной Америке, но тем не менее из нее вышло немало игроков НХЛ и там играют парни до 20 лет. Словом, уровень не такой уж и низкий. Так вот — Тони Деанджело дебютировал в этой лиге для 20-летних, когда ему было всего 14! И не просто дебютировал, а набрал 15 очков в 28 матчах при показателе полезности «+4». Неплохо для восьмиклассника, который вышел играть против мужиков, да?

Король «Сарнии»

С 15 лет Деанджело выступал в более сильной юниорской лиге — Онтарио. Она хорошо известна российским болельщикам по матчам молодёжной суперсерии, в которых наша сборная встречалась с командами североамериканских юниорских лиг. Команда у Тони тоже была не последняя — «Сарния Стинг», за которую в своё время играли Стивен Стэмкос, Алекс Гальченюк, Наиль Якупов, Рид Буше, Павел Заха и другие заметные игроки НХЛ и КХЛ.

Так вот, в «Сарнии» Деанджело был просто королём — три чемпионата подряд он становился лучшим защитником-ассистентом OHL, дважды стал самым результативным защитником лиги, а в выпускном сезоне собрал вообще все возможные личные награды вплоть до звания лучшего защитника всех североамериканских юниорских лиг.

Кстати, по ходу последнего сезона в OHL Деанджело обменяли в команду «Су-Грейхаундс», в которой Тони вместе с Сергеем Толчинским и дошёл до финала конференции.

Интересно, что зимой 2015-го Деанджело играл против Толчинского — на МЧМ. Тогда сборные США и России сошлись в четвертьфинале — Тони забил нашим, Толчинский забил американцам, но в итоге российская сборная победила 3:2.

Американские ярлыки

Уже в юношеском возрасте стали проявляться эмоциональность Деанджело и особая тяга к победам — он вполне мог сделать резкое замечание партнёрам за ошибки, но в то же время всегда был готов биться за своих на льду до последнего. В России такое поведение одобряют: недаром у нас Александр Радулов — одна из главных звёзд. А вот в Америке известному человеку могут припомнить любой «косяк», да ещё и фантазиями журналистов раздуть до невероятных размеров. Пара мелких стычек — и за Деанджело закрепился ярлык «расиста», хотя в реальности у Тони есть немало темнокожих друзей и одноклубников, а если он и предъявлял кому-то претензии, то исключительно по игровым эпизодам, а не из-за цвета кожи.

Тони Деанджело в «Рейнджерс» Фото: Keith Gillett/Imago/ТАСС

Мимо «Тампы»

Негативная слава помешала Деанджело уже на старте карьеры. На драфте НХЛ Тони выбрала «Тампа», но сыграл он только за фарм «молний» из АХЛ — «Сиракьюз Кранч». После сезона в системе «Тампы» Деанджело обменяли в куда менее статусную «Аризону». В ней-то талантливый защитник и дебютировал в НХЛ — в первом же матче за «койотов» Тони забил гол, а в третьей игре отдал результативную передачу.

Уже летом Деанджело сменил главного аутсайдера лиги на куда более перспективный «Рейнджерс». Сезон-2017/2018 ушёл на то, чтобы закрепиться в составе нью-йоркцев, но дальше Тони играл исключительно в основе — безо всяких ссылок в АХЛ.

К старту чемпионата-2019/2020 Деанджело превратился в одного из лидеров обороны «Рейнджерс»: выходил в первой бригаде большинства с Артемием Панариным и набрал 53 (15+38) очка за регулярку. Правда, в ковидном плей-офф «рейнджеры» провалились — проиграли в первом раунде 0-3 «Каролине», а Деанджело набрал всего один балл.

Невероятные слухи

Всё время в «Рейнджерс» Деанджело преследовали совсем уж фантастические слухи. Кто-то из журналистов на основе пары инцидентов из юниорских лиг придумал, что Тони является закоренелым расистом. Говорили, что Деанджело отобрал у темнокожего защитника «рейнджеров» К’Андре Миллера первую шайбу, заброшенную тем в НХЛ. Эту историю опроверг даже агент Миллера, но журналисты не унимались.

Они раздули до небес и мелкую стычку с Александром Георгиевым. После обидного поражения от «Питтсбурга» защитник и вратарь повздорили по пути в раздевалку. Ничего суперсерьёзного не произошло, но американская пресса с радостью вцепилась в Деанджело, а руководство «Рейнджерс» пошло на поводу у журналистов и выставило Тони на драфт отказов.

Еще одной причиной для ненависти со стороны СМИ стала активная политическая позиция Деанджело — он поддерживал Дональда Трампа в соцсетях. Если бы Тони топил за Джо Байдена, то, без сомнений, стал бы молодцом в глазах продемократической общественности. А тут выбрал не того — и стал получать ещё больше обвинений и банальных фейков в свой адрес.

За Кузнецовым в Россию

На игре Деанджело все склоки с журналистами почти не сказывались. За регулярку-2020/2021, проведённую в «Каролине», он набрал 51 (10+41) очко в 64 матчах, а в плей-офф был ещё более продуктивен — 10 (1+9) очков в 14 встречах при показателе полезности «+12».

Следующий чемпионат Тони отыграл за «Филадельфию» и снова был неплох — 42 (11+31) очка в 70 матчах. В концовке сезона всё подпортила стычка с Кори Перри — Деанджело вступился за партнёра, но чуть переборщил с ответной реакцией и был дисквалифицирован на два матча. После этого случая «лётчики» решили отказаться от услуг Тони, но тут быстро подсуетилась «Каролина». «Ураганы» так хотели вернуть защитника, что не побоялись пойти против всей НХЛ. Лига пыталась заблокировать переход, поскольку по регламенту нельзя дважды переходить в одну и ту же команду в течение 12 месяцев. В итоге «Филадельфии» пришлось выкупить контракт Деанджело, а в «Каролину» Тони перешёл как свободный агент.

Тони Деанджело в «Каролине» Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

Последняя регулярка в НХЛ у Деанджело не задалась — всего 31 матч и 11 (3+8) очков, но в плей-офф он снова набрал форму — отыграл девять встреч и отдал две результативные передачи.

Теперь Тони проделал тот же путь, что и Евгений Кузнецов — сменил «Каролину» на СКА. Защитник с таким опытом, такой энергией и такой харизмой точно станет украшением всей нашей лиги.