Топ-матчи вторника: ЧМ-2024 по футзалу, игры ЦСКА и «Динамо» в КХЛ плюс «Реал» в Примере

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🏒 12:00: «Амур» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2024, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проснётся ли атака хабаровского клуба?

«Амур» отдыхал целую неделю, но всё равно провалил матч с «Динамо». Хабаровчане выглядели ужасно тяжёлыми, большинство — хаотичным: Андрей Мартемьянов после матча вообще назвал его мёртвым. При этом хабаровчане перед сезоном здорово усилили первые звенья легионерами, и уже сейчас позиция главного тренера на фоне смены руководства в «Амуре» заметно провисает. Как «Амур» покажет себя на фоне перестраивающегося ЦСКА?

⚽️ 15:30: Бразилия — Коста-Рика, футзал, ЧМ-2024, 1/8 финала

Интрига: остановит ли Коста-Рика бразильский каток?

Бразильцы катком прошлись по всем своим соперникам на групповом этапе чемпионата мира, забив восемь, девять и 10 мячей в каждом из своих матчей. Безусловно, Бразилия – фаворит в 1/8 финала, но и Коста-Рика на кое-что способна. Вырваться из группы она сумела благодаря победе в принципиальной битве против хозяев поля из Узбекистана в последнем туре, так что крепости духа парням из Центральной Америки не занимать. Нервы бразильцам они потрепать могут, особенно если претенденты на титул захотят повалять дурака или победить малой кровью.

🏒 17:00: «Барыс» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько голов забьют лидеры москвичей?

«Динамо» победило в Хабаровске и чуть снизило давление на клуб. Совсем прийти в норму динамовцам может помочь матч в Астане. «Барыс» чудовищен на старте сезона, генменеджер клуба публично наезжал на Дэвида Немировски, и СМИ сообщают, что решение об отставке уже принято. Сложно представить, что за сутки клуб из столицы Казахстана вдруг заиграет иначе, и даже с новым боссом.

⚽️ 21:45: «Манчестер Сити» — «Уотфорд», Англия — Кубок лиги, третий раунд

Интрига: испытает ли «Сити» проблемы с аутсайдером?

«Манчестер Сити» не выигрывал Кубок лиги с 2021-го. Клуб планирует забрать трофей спустя четыре года и в девятый раз в истории. Стартует «Сити» в турнире домашним матчем с «Уотфордом». Простая игра? Возможно, но вряд ли гости просто так отдадут победу гранду. Для «Уотфорда» предстоящий матч — один из крутейших и важнейших в сезоне. Нет сомнений, что они отдадут 100% сил. Так что ждём весёлый футбол!

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Алавес», Примера, 7-й тур

Интрига: «Реал» продлит победную серию?

Мадридский «Реал» не очень удачно стартовал в новом сезоне Примеры. Команда Карло Анчелотти дважды сыграла вничью в первых трёх турах. Но затем выдала трёхматчевую серию из побед. Впереди — не самый тяжёлый соперник. В гости в Мадрид к «Реалу» приедет «Алавес». Хотя клуб из Витории отлично начал сезон: команда идёт на шестом месте, набрав 10 очков. Да и в прошлом чемпионате «Алавес» финишировал на 10-й строчке. Однако «Реал» обязан побеждать соперника подобного уровня. Или ждём сенсации?