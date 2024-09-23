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Результаты матчей КХЛ 23 сентября 2024 года, видео голов, обзоры, расписание игр 24 сентября, таблица

«Авангард» терпит катастрофу, «Металлург» дождался чистой победы. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 23 сентября
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«Трактор» спас матч за две минуты, но проиграл, а «Локомотив» продолжает сминать соперников.

23 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги каждого матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Силантьев (Яковлев) – 17:13 (5x5)     2:0 Петунин (Грасс) – 24:51 (5x5)     3:0 Петунин (Паливко, Пресс) – 27:02 (5x5)     4:0 Коробкин (Пресс, Маклюков) – 30:16 (5x5)     4:1 Ремпал (Хмелевски, Ливо) – 36:01 (5x4)     4:2 Науменков – 39:07 (5x5)     4:3 Ливо (Хмелевски, Тодд) – 48:02 (5x4)     5:3 Коробкин (Джонсон, Набоков) – 59:42 (en)    

Состав «Металлурга» после возвращения в строй травмированных игроков постепенно напоминает тот, что выиграл чемпионство в плей-офф — и это начинает конвертироваться в голы. К середине игры «Магнитка» вела 4:0 — помог дубль Александра Петунина. «Салават» смог сократить счёт до минимума, в чём уфимцам помогли мощная бригада большинства и поддержка большого гостевого десанта, однако «Металлург» победу не упустил и забил в пустые ворота. Для команды Андрея Разина победа стала первой в сезоне, одержанной в основное время.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Б
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Пашин) – 05:28 (5x5)     0:2 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 30:26 (5x5)     1:2 Тертышный (Жарков) – 57:13 (5x5)     2:2 Ткачёв (Кэмпфер, Кравцов) – 58:24 (6x5)     2:3 Пашин – 65:00    

57 минут «Спартак» отбивался от всех атак «Трактора» в Челябинске. Чёрно-белым не помогла даже игра в двойном большинстве: спецбригада «Трактора» на старте сезона хромает на обе ноги. Кроме того, «Трактор» сам дарил соперникам возможности, как в эпизоде с первым голом Адама Ружички. Однако всего за две минуты челябинцы перевели игру в овертайм благодаря Никите Тертышному и Владимиру Ткачёву. В серии буллитов лучше был «Спартак».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Толчинский (Хайруллин) – 11:00 (5x5)     2:0 Григоренко (Алистров, Никишин) – 15:55 (5x5)     2:1 Макеев (Вей, Диц) – 21:18 (5x4)     3:1 Воробьёв (Хайруллин, Никишин) – 51:12 (5x5)     4:1 Зыков (Грицюк) – 51:42 (5x5)    

В состав «Авангарда» вернулся Рид Буше — и это повлекло за собой кардинальную смену звеньев, все легионеры «ястребов» вышли в одном звене. Забегая вперёд, это результата не принесло: омичи в равных составах забить не смогли. Кроме того, не очень уверенно сыграл Павел Хомченко, который в отсутствие травмированного Михаила Бердина стал основным вратарём. СКА играл более активно и в третьем периоде двумя голами за 30 секунд окончательно погрузил омский клуб в пучину кризиса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Тесанов (Никулин, Береглазов) – 12:52 (5x5)     2:0 Иванов (Тесанов, Никулин) – 19:12 (5x5)     2:1 Муханов (Барберио, Давыдов) – 42:30 (5x5)     3:1 Черепанов (Кирьянов) – 54:09 (5x5)     4:1 Каюмов (А. Радулов, Иванов) – 59:49 (en)    

На фоне «газового дерби» матч в Ярославле остался в тени. Игорь Никитин вообще не изменил состав после отданного матча с «Салаватом», и его команда полностью реабилитировалась за прошлый провал. У «Локомотива» первые голы в сезоне забили сразу три игрока — Георгий Иванов, Никита Черепанов и Даниил Тесанов. Стоит отметить, что у «Северстали» было больше потерь шайбы (32), чем бросков в створ (21).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 24 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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