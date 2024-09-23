«Авангард» терпит катастрофу, «Металлург» дождался чистой победы. Итоги дня в КХЛ

«Трактор» спас матч за две минуты, но проиграл, а «Локомотив» продолжает сминать соперников.

23 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги каждого матча.

Состав «Металлурга» после возвращения в строй травмированных игроков постепенно напоминает тот, что выиграл чемпионство в плей-офф — и это начинает конвертироваться в голы. К середине игры «Магнитка» вела 4:0 — помог дубль Александра Петунина. «Салават» смог сократить счёт до минимума, в чём уфимцам помогли мощная бригада большинства и поддержка большого гостевого десанта, однако «Металлург» победу не упустил и забил в пустые ворота. Для команды Андрея Разина победа стала первой в сезоне, одержанной в основное время.

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57 минут «Спартак» отбивался от всех атак «Трактора» в Челябинске. Чёрно-белым не помогла даже игра в двойном большинстве: спецбригада «Трактора» на старте сезона хромает на обе ноги. Кроме того, «Трактор» сам дарил соперникам возможности, как в эпизоде с первым голом Адама Ружички. Однако всего за две минуты челябинцы перевели игру в овертайм благодаря Никите Тертышному и Владимиру Ткачёву. В серии буллитов лучше был «Спартак».

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В состав «Авангарда» вернулся Рид Буше — и это повлекло за собой кардинальную смену звеньев, все легионеры «ястребов» вышли в одном звене. Забегая вперёд, это результата не принесло: омичи в равных составах забить не смогли. Кроме того, не очень уверенно сыграл Павел Хомченко, который в отсутствие травмированного Михаила Бердина стал основным вратарём. СКА играл более активно и в третьем периоде двумя голами за 30 секунд окончательно погрузил омский клуб в пучину кризиса.

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На фоне «газового дерби» матч в Ярославле остался в тени. Игорь Никитин вообще не изменил состав после отданного матча с «Салаватом», и его команда полностью реабилитировалась за прошлый провал. У «Локомотива» первые голы в сезоне забили сразу три игрока — Георгий Иванов, Никита Черепанов и Даниил Тесанов. Стоит отметить, что у «Северстали» было больше потерь шайбы (32), чем бросков в створ (21).

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Матчи 24 сентября

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