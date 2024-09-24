«Авангарду» нельзя взваливать всё на Звягина. Игрокам нужно собраться». Интервью с Буше

Матч со СКА стал первым в нынешнем сезоне для Рида Буше — американский форвард «Авангарда» получил травму во время предсезонной подготовки и смог вернуться на лёд лишь спустя почти месяц после начала регулярки. Игра в Санкт-Петербурге вышла для него не самой удачной — Буше, как и его партнёры по звену Линден Вей и Коул Касселс, закончил встречу с «-3», а «ястребы» потерпели пятое поражение подряд.

После матча Рид пообщался с корреспондентом «Чемпионата» и назвал причину неудачной серии омского клуба, оценил возвращение Райана Спунера, а также рассказал, что даст КХЛ новичок СКА Тони Деанджело.

«Авангарду» нужно играть все 60 минут»

— Как чувствуете себя после первого матча в сезоне?

— Мои ноги ещё не совсем вернулись в игру, очевидно. Сложно пропускать весь тренировочный лагерь, а не играл я и вовсе с марта. Некоторые вещи в матче мне удались, некоторые — не очень. Мне определённо нужно становиться лучше.

— Ожидалось, что вы выйдете на лёд чуть раньше.

— Да, но возникла небольшая проблема. Однако сейчас я вернулся, чувствую себя хорошо. В матче со СКА не было никаких проблем, это хороший знак. Очень рад вернуться.

Рид Буше Фото: ХК «Авангард»

— В чём причины пяти подряд поражений «Авангарда»? Начинали сезон с трёх побед.

— Не знаю, честно. Была пара психологических ошибок, которые стоили нам матчей. Даже в матче со СКА оставались в игре до последних восьми минут. Мы проделали хорошую работу, было много удачных розыгрышей, а затем повторилась одна из таких психологических ошибок, в результате чего СКА вернул себе преимущество в две шайбы. Это был хороший матч в нашем исполнении, мы оставались в игре до этого момента.

— Что вы имеете в виду под психологическими ошибками?

— Нам нужно играть все 60 минут, полностью. Наше звено [c Веем и Касселсом] сегодня сыграло не лучшим образом, у каждого из нас «-3». Допускать такое неприемлемо. Первое звено должно вести за собой, быть у руля команды. Но пара ошибок дорого нам обошлась. И всё же мы до конца были в игре.

— Поведение Сергея Звягина в раздевалке менялось по ходу этой серии поражений? Может, где-то давал волю эмоциям?

— Он отличный тренер. Мы не можем всё взваливать на его плечи, прямо сейчас виноват не он. Нам, игрокам, нужно собраться вместе и взять всё в свои руки. В конце концов, это же хоккеисты выходят на лёд. Он отличный тренер и делает отличную работу. Игрокам нужно взять контроль, сделать шаг вперёд и начать лучше играть в хоккей.

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— Вас наигрывали именно в звене с Веем и Касселсом перед этим матчем?

— Да. Я провёл только одну тренировку. Было так — мне разрешили играть, я провёл тренировку и сыграл в матче. С Линденом играл вместе на предсезонке до турнира в Минске, поэтому небольшие наработки были.

— Что конкретно нужно сделать «Авангарду», чтобы прервать неприятную серию?

— У нас уже есть готовая система, дело осталось за игроками — нам осталось просто выйти на лёд, хорошо сыграть и выполнить свою работу. Нужно прекратить эту серию как можно скорее.

«Спунер будет отличным дополнением. «Авангарду» нужны техничные игроки»

— Уже успели пообщаться с Райаном Спунером после объявления о его возвращении в «Авангард»?

— Да, он рад вернуться. Пока он в Оттаве, катается и работает самостоятельно. Райан чувствует, что готов играть. Сейчас нам нужны техничные игроки, у нас есть проблема с результативностью. Поэтому он станет техничным дополнением к нашей команде.

Райан Спунер и Рид Буше Фото: ХК «Авангард»

— Когда он вернётся в состав, единственным недостающим звеном останется Владимир Ткачёв. Каково «Авангарду» без него?

— Владимир — огромная часть нашей команды, лучший игрок «Авангарда». Несомненно, это большая потеря для нас. Тяжело было услышать такое ещё до начала тренировочного лагеря. Как я уже и сказал, нам нужно сделать шаг вперёд и начать лучше играть в хоккей. Мы знаем, что нам придётся провести какое-то время без Ткача, поэтому каждому игроку нужно стать лучше, нам нужно стать единым целым.

— Как он участвует в жизни команды сейчас?

— Какое-то время он провёл вне команды, но сейчас вернулся. Он всё ещё в состоит в командном чате. Он важная часть «Авангарда».

— Состав СКА пополнил Тони Деанджело. Что он даст КХЛ и СКА в частности?

— Я играл с Тони два года на юниорском уровне, это отличный игрок. У него было несколько хороших сезонов в НХЛ, он был серьёзной фигурой в лиге. Тони добавит лиге мастерства.

— Его репутация за океаном далека от идеальной. Что можете сказать о нём как о человеке?

— Мы хорошие друзья. Когда играли в одной команде, то часто проводили время вместе. Всегда здорово увидеться и пообщаться с ним. Сегодня утром также увиделся с ним, мы немного поговорили. Тони — тот хоккеист, который играет с эмоциями. Может, иногда это и к лучшему. Но он отличный парень.