Слишком хорошо — тоже плохо? Как новичок СКА из НХЛ повлияет на командный баланс

Впервые имя Тони Деанджело появилось в слухах, связанных с КХЛ, 3 августа. Случилось это всего через пару дней после официального подтверждения перехода Евгения Кузнецова. Хотя подписание контракта с Тони Ди в итоге заняло полтора месяца, никакой затяжной саги из этого не получилось. Американский защитник был на периферии общественного внимания и подписал контракт только в тот момент, когда в НХЛ были полностью сформированы составы тренировочных лагерей и начались первые предсезонные матчи.

Американский портал Yardbarker опередил российских инсайдеров и сообщил, что зарплата защитника составит $ 1 млн. Не стоит задаваться вопросами, как она впишется в потолок, где остаются свободными лишь 2 млн рублей. Увы, регламент КХЛ даже после многих поправок всё ещё содержит множество лазеек — с теми же сверхлимитными бонусами за попадание игрока в статистический топ лиги. Кроме того, СКА отправит в список травмированных Артёма Земчёнка и обменяет Эмиля Галимова: каждый из этих игроков получает по 40 млн. Кроме того, есть возможность секвестра зарплат — так вполне законными методами СКА в потолок и впишется, беспокоиться из-за этого никому не надо.

Хотя Тони уже успели угостить борщом, салом и вывезти на просторы Ленинградской области, в составе СКА его ждать пока не стоит. Причины этого объяснил Роман Ротенберг: «Надо получить рабочую визу, надо потренироваться. У нас есть канадский тренер, с ним потренируется. Оформим документы, через неделю-две увидим его на льду. Он очень много уделяет внимание детскому хоккею, по своему желанию проведёт мастер-класс».

Вообще, сложно сказать, что защита СКА так же переполнена игроками, как и атака. Когда команда открывала регулярку в Магнитогорске, в первой паре выходил 20-летний Иван Выдренков, а в третьей — 18-летний Тимур Кол. Конечно, потом подтянулись травмированные защитники, самым главным из которых был Александр Никишин — но сумасшествия атаки, где в четвёртом звене могут выходить звёзды КХЛ, там нет. Даже с таким составом команде нужен был защитник под вторую бригаду большинства. Только вот является ли Энтони лучшим вариантом для такой роли?

Тони Деанджело Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Коллеги сегодня вспомнили весь тот список прегрешений, с которым Тони уехал из НХЛ. За ним числились драки с судьями, дисквалификации за расизм по отношению к одноклубникам и постоянная смена клубов. На момент печально известной драки с Александром Георгиевым в соцсетях был обнаружен аккаунт, который постоянно защищал Деанджело, нападал на любых критиков защитника и лайкал сообщения типа «А почему бы Шестёркину не сделать сейв в этой ситуации». Небольшая хитрость позволила узнать, что этот аккаунт писал из Питтсбурга в тот же день, когда в городе играли «Рейнджерс» Деанджело. Именно трудный характер американца вызывает два вопроса.

Первый: как Деанджело сработается с Ротенбергом? За несколько сезонов мы поняли, что главный тренер СКА не отличается терпением, а его «точечные усиления» каждый раз превращаются в массированные перестройки. Шаги, которые вроде бы должны были стать долгосрочными вложениями, не давали и 10% от ожидаемого. Из подобных примеров — вся ситуация с Мичковым, который два года играл в «Сочи» и уехал в Филадельфию до истечения своего мегаконтракта; уже натурализованный и выучивший Пушкина Лайпсик; вратарские метания последних лет.

Тренер с подобным характером у Деанджело уже был — Джон Торторелла в «Филадельфии» два года назад. Изначально союз горячих италоамериканцев казался хрупким, и он продержался лишь год. Торторелла посреди сезона публично заявил, что несколько разочарован способностями своего защитника при игре в обороне — и это с учётом того, что Тортс и так старался минимально выпускать Тони на вбрасываниях в своей зоне. В концовке сезона нахватавший «-27» защитник сел в запас и публично раскритиковал это решение, назвав его нелепым. Торторелла же сказал прессе, что вообще не собирается это с ними обсуждать.

То, что Деанджело по своему амплуа скорее «полузащитник», на момент перехода в Пенсильванию уже и так было понятно — и странно, что такого игрока к Торторелле вообще повезли. Ротенберг тоже предпочитает ответственных в своей зоне хоккеистов — и не зря в СКА последних лет мы видели толпу двусторонних центров от Кадейкина до Чивилёва. В защите Ротенберг тоже ставил на силовиков — это и Никишин, и Педан, и пока остающийся на рынке НСА Пашнин. Деанджело в своём последнем сезоне в НХЛ сделал лишь четыре хита в 31 матче.

Второй, уже чисто хоккейный вопрос — как Деанджело сыграется с Александром Никишиным? На бумаге СКА получает двух чуть ли не лучших атакующих защитников лиги. Примеры таких объединений уже были за океаном: в «Сан-Хосе» вместе играли Брент Бёрнс и Дэн Бойл, через несколько лет Бёрнс оказался в одном клубе с Эриком Карлссоном, а потом уже ЭК65 уехал в «Питтсбург» к Крису Летангу. Все эти звёздные дуэты обернулись провалами разной степени, потому что «этот город слишком мал для нас двоих».

Тони Деанджело Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

Никишин для СКА — это не просто первое большинство. Серия с «Автомобилистом» вполне наглядно показала, что Никишин — системообразующий игрок и позвоночник команды, которая весной выглядела чудовищно предсказуемой. Несмотря на то что Александр ужался в зарплате, вряд ли он будет ужиматься во второй раз — какие вообще есть основания требовать это у него? Параллельно Деанджело вряд ли едет в Россию для того, чтобы забирать второе большинство и ограниченные минуты: эго игрока прёт даже из экрана компьютера, отображающего его цитаты.

Ротенберг уже знает ответ на этот вопрос: «Почему вы считаете, что Деанджело будет играть в большинстве на позиции Никишина? Он может сыграть на позиции Овечкина в левом круге». Но когда в последний раз команды НХЛ использовали защитников в такой роли, после того как вся лига перешла на расстановку 1-3-1 с одним игроком обороны на синей линии? В КХЛ теперь игра с одним защитником в большинстве — тоже стандарт.

В общем, СКА скорее стоило бы искать праворукого защитника поскромнее, чтобы держать нужный баланс — но в рамках существования петербургских «галактикос» нужны громкие имена и большие рекорды. «Как можно формировать так состав, что ты заведомо ставишь себя в положение, где у тебя игроки с именем, с опытом, заслугами, с большими контрактами оказываются в ситуации, когда они не могут себя показать?» — задавался вопросом Никита Филатов неделю назад. Вопрос остаётся актуальным и сейчас.