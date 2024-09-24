«Барыс» уволил тренера уже через семь игр! Это решение — следствие очень давних проблем

Пару дней назад, если верить телеграм-каналам, генеральный менеджер Олег Болякин провёл встречу с фанатами, где сделал много громких заявлений. ГМ «Барыса» и одновременно главный тренер сборной Казахстана снял с себя ответственность за подписание иностранных игроков и озвучил несколько претензий к главному тренеру Дэвиду Немировски. После такого ужасного старта и таких заявлений стало ясно, что Дэвид Семёнович на своей должности не жилец.

Ждать пришлось недолго: вчера об отставке Немировски сообщали неофициально, сегодня клуб выпустил заявление. «В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королёва». При этом о судьбе самого главного тренера в заявлении не говорится вообще: уволен ли он или просто отстранён. Возможно, пока стороны обсуждают компенсацию — но сложно представить, что Королёв и другие ассистенты Немировски, которые ещё в прошлом году работали с ним в «Сибири», сохранят свои должности.

Никакого просвета в игре «Барыса» не наступило. Единственная победа в Екатеринбурге была одержана благодаря игре вратаря Никиты Бояркина, который сделал множество ярких сейвов. Понятно, что нормальной предсезонки у команды не было, так как сборная Казахстана готовилась к олимпийской квалификации, и абсолютное большинство местных игроков занималось отдельно под руководством Болякина. Однако сам Дэвид на пресс-конференции говорил, что оправданием это быть не может, да и благодаря матчам какая-то сыгранность должна была появиться.

Даже к концу сентября «Барыс» выглядел разрозненной толпой, которая друг друга видит в первый раз и не понимает, что делать. Здесь не было ни одной фирменной черты, которые показывали лучшие команды Немировски: ни лёгкости ног, ни куражной раскованности в атаке, ни волевых камбэков эта версия «Барыса» не показала. Игрокам с большим трудом давались какие-то осмысленные действия в чужой зоне, и в той же игре в Екатеринбурге чуть ли не единственным светлым пятном в атаке выглядел уже 38-летний Роман Старченко.

Майкл Маклауд Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Легионеры, которые приехали в Астану, явно в стиль Немировски не вписываются. Майкл Маклауд может выиграть хоть 90% на точке, но и на уровне КХЛ это довольно прямолинейный центр, который не будет разгонять игру хитрыми ходами. Уэйд Эллисон – откровенный дуболом, который запомнится только тараном Андрея Кареева. Вы иностранцев такого профиля в «Торпедо» помните? Там были Энди Мили, Кенни Агостино, Джордан Шредер, и даже менее запомнившиеся нижегородские легионеры в первую очередь давали креатив и энергию, а не грубую силу. Более подходящий Немировски Чейз Де Лео подъехал в Астану лишь сравнительно недавно.

При этом назначение нового тренера в «Барыс» — дело непростое. Раньше этому мешала нагрузка в виде сборной, от которой несколько лет назад шарахались все подряд — от российских тренеров до спецов из дальнего зарубежья. Сейчас же рынок тренеров сейчас максимально пуст: единственный кандидат с отличным резюме — свежеиспечённый бронзовый медалист Алексей Заварухин, который сам сможет выбрать клуб себе по душе. Остальные специалисты на рынке в основном выше клубов-середняков не поднимались. Сейчас все инсайдеры друг другу противоречат: одни отправляют в клуб Вячеслава Буцаева, вторые — Андрея Шаянова, третьи — вообще Крэйга Вудкрофта.

Но на самом деле проблемы астанинского клуба куда глубже. Такое ощущение, что спокойная жизнь там закончилась в марте 2020-го, вместе с наступлением ковида. Тогда команда Андрея Скабелки в первом раунде очень спокойно разобралась с «Металлургом» и во втором могла бы сыграть с «Сибирью»: шансы на первый в истории выход в финал конференции выглядели отличными, но сезон был прерван. После этого главный тренер и лидеры команды ушли, а «Барыс» как раз и очутился в кризисе с тренерским назначением. Вслед за этим упало и качество легионеров, и одновременно их количество: в клубе решили делать ставку на своих игроков.

Зачастую всё это попахивает популизмом в худшем смысле слова. Например, на той самой встрече с фанатами Болякин якобы обещал, что клуб выйдет на рынок и будет интересоваться защитниками Дмитрием Бреусом и Валерием Ореховым. Только у «Барыса» вообще нет активов, которые заинтересовали бы «Торпедо» обменивать 20-летнего защитника с большим потенциалом — да и «Магнитка», несмотря на свои проблемы на старте, вряд ли будет отдавать игрока чемпионской защиты. Зато был продемонстрирован интерес к своим доморощенным игрокам, который теперь становится болезненным в Казахстане.

Перед руководством и болельщиками сейчас стоит простая дилемма: шашечки или ехать? «Барыс» либо становится «базовым клубом» и остаётся там, где есть сейчас, либо ставит на легионеров ценой развития своих игроков. Но надо отметить, что в кризисе казахстанской школы виноват уж явно не главный клуб. Вспомните ситуацию шестилетней давности, когда Беларусь шла путём Казахстана и забивала сборную натурализованными игроками, что привело только к вылету из элиты ЧМ. Но в стране до этого построили хорошие дворцы во всех областных центрах, что привело к нынешнему невиданному расцвету местных игроков. В Казахстане ситуация была другой: главная школа местного хоккея в Усть-Каменогорске давно находится в кризисе.

Игроки сборной Казахстана Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Допустим, в «Барысе» собирается вся казахстанская сборная — каким-то чудом удаётся вернуть всех ребят, играющих за российские клубы. Но даже эта команда на последнем ЧМ не забивала Латвии, выглядела на голову хуже Словакии и с трудом победила совсем скромных поляков. Даже добавление суперзвена а-ля Доус — Бойд — Боченски тут ничего не гарантирует: «Барыс» пролетал мимо плей-офф в 2016-м и 2018-м, когда за спиной этой тройки имел более классные местные кадры.

Никакого успешного «Барыса» не может быть построено без развития местного детского хоккея, и ощущения здесь противоречивые. С одной стороны, Казахстан пробивался в элиту ЮЧМ и даже одержал историческую победу над Чехией — с другой стороны, в регулярных встречах с россиянами и (что особенно важно) с белорусами местная сборная выглядела куда более слабой. Нужно начинать с низов: искать пути возвращения местных клубов в ВХЛ, избавлять местный чемпионат от засилья российских игроков, поднимать традиционные центры местного хоккея. Только тогда у главного клуба республики под ногами будет твёрдая почва.