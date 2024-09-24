Топ-матчи среды: «Галатасарай» — ПАОК в ЛЕ, «Магнитка» — «Спартак», волейбол и баскетбол

Спорт 25 сентября: «Арсенал» и «Ливерпуль» проведут свои встречи в Кубке лиги, а «МЮ» — на евроарене! Всё главное — в нашем дайджесте.

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Время в материале указано по Москве.

🎾 6:00*: Гретье Миннен (Бельгия) — Эрика Андреева (Россия), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Эрика до Потаповой?

В сетке «тысячника» в Пекине оказались 12 россиянок, и сразу девять из них в статусе сеяных начнут борьбу только со второго круга. А вот в первом раунде в стартовый день турнира Эрика Андреева сразится с бельгийкой Гретье Миннен. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее встретится с Анастасией Потаповой.

⚽️ 15:30: Испания — Венесуэла, футзал, ЧМ-2024, 1/8 финала

Интрига: как Испания стартует в плей-офф?

Испанцы приехали в Узбекистан в статусе одного из фаворитов турнира и на групповом этапе его в целом подтвердили. С крепким Казахстаном сыграли вничью, но Ливию и Новую Зеландию охотно разгромили и заняли первое место в квартете. В 1/8 финала Испании достался не самый сложный соперник – Венесуэла, ставшая по турнирным показателям последней среди всех участников плей-офф. В общем-то, шансов на сенсацию у венесуэльцев нет, но будет интересно посмотреть на фаворита из Европы. Будут ли они играть ещё мощнее, понимая, что права на ошибку нет?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли чемпион победную серию?

«Металлург» ни шатко ни валко начал постчемпионский сезон, провалив старт. Но лазарет команды Андрея Разина стал пустеть, и победы начали приходить – были повержены «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». «Спартак» же завершает трёхматчевую выездную серию, в которой москвичам один раз удалось выиграть. Матч обещает быть интересным, вспомнят ли команды, что ещё совсем недавно рубились в плей-офф?

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🏒 17:00: «Трактор» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: уложатся ли одни из лидеров Востока в 60 минут игрового времени?

«Трактор» под руководством Бенуа Гру сразу зарекомендовал себя системной командой, потенциал которой очень высок. Подкрепляется это не только длительными разговорами на пресс-коференциях, но и результатом. А «Салават» продолжает радовать всех зрителей своими легионерами, которых прямо сейчас можно назвать лучшими в лиге. Сдержит ли «Трактор» убийственное большинство уфимцев?

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🏐 18:00: «Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс», Суперлига, женщины, предварительный этап, 3-й тур

Интрига: матч лидеров чемпионата!

После двух туров именно эти команды лидируют в чемпионате. И оба коллектива обыграли московское «Динамо». Фаворит, конечно, казанский клуб, но «Ленинградка» очень опасна на своей площадке. Смогут ли «пчёлы» ужалить чемпиона?

🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, Суперлига, мужчины, предварительный этап, 5-й тур

Интрига: «Динамо» продолжит побеждать?

Ремейк полуфинала прошлого сезона. Москвичи сейчас — единственная команда, не потерявшая очков. Но проблемы в игре есть, в матче с «Динамо-Уралом» команда Константина Брянского провалила приём. Смогут ли воспользоваться этим белгородцы? Помощью должно стать возвращение в строй Мохамеда Аль Хачдади, который реализовал 77% атак в Нижнем Новгороде.

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🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли «Авангард» в равных составах?

Ещё совсем недавно команды встречались в плей-офф, где «Локомотив» в семи матчах сломил сопротивление подопечных Звягина. Но на данный момент команды находятся в разных весовых категориях – «Локомотив» прёт, а «Авангард» повяз в небольшой яме. К тому же омичи уже около 300 минут игрового времени не могут забить в равных составах, что, конечно же, сказывается на результате. В связи с этим встаёт вопрос: сможет ли Звягин чем-то удивить Никитина?

⚽️ 19:45: «Будё-Глимт» — «Порту», Лига Европы, общий этап, 1-й тур

Интрига: битва Хайкина с топ-клубом Португалии

«Будё-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным стартует в Лиге Европы домашним матчем с «Порту». Ох, норвежцам придётся нелегко. Хотя и для «Порту» предстоящий матч вряд ли станет лёгкой прогулкой. «Будё-Глимт» пару сезонов назад добирался до четвертьфинала Лиги конференций. Команда обладает хорошим уровнем. Так что ожидается мощная рубка!

🏀 20:00: ЦСКА — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: главный претендент на чемпионство или тёмная лошадка — кто победит?

Московский ЦСКА в матче открытия сезона-2024/2025 уверенно обыграл казанский УНИКС (71:55). Нельзя забывать, что армейцы недавно подняли над головой Суперкубок и являются чемпионами Единой лиги, в финале победив всё тот же УНИКС. Состав особо не претерпел изменений, став ещё сильнее с приходом Алексы Аврамовича. Тем не менее ЦСКА будет противостоять грозный соперник – «Уралмаш». Команда из Екатеринбурга сохранила основной костяк игроков, которые навязали нешуточную борьбу «Зениту» в прошлом плей-офф. Поэтому легкой прогулки в противостоянии точно ждать не стоит.

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⚽️ 21:45: «Арсенал» Лондон — «Болтон Уондерерс», Англия — Кубок лиги, третий раунд

Интрига: «Арсенал» испытает проблемы в Кубке лиги?

«Арсенал» на выходных обидно упустил гостевую победу над «Манчестер Сити». Шанс поднять настроение теперь есть в Кубке лиги. В гости к лондонцам приезжает «Болтон». Раньше «Уондерерс» выступали в АПЛ, а сейчас — в Лиге 1 (третий дивизион Англии). У «Арсенала» не должно возникнуть проблем. Или расстройство из-за результата матча с «Сити» негативно скажется на команде Микеля Артеты?

⚽️ 22:00: «Галатасарай» — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится выезд команды Чалова и Оздоева в Стамбул?

Весёлый матч на старте Лиги Европы предстоит греческому ПАОКу. Команда с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым едет в Стамбул. Соперник — звёздный «Галатасарай». По составу турки входят в топ претендентов на победу в турнире. Мало кого у в Лиге Европы есть форвард уровня Виктора Осимхена. А для ПАОКа предстоящий матч — отличная проверка на прочность. В случае удачного результата можно помечтать о больших целях.

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Твенте», Лига Европы, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отгрузит ли «Твенте» пару голов «МЮ»?

Легендарный «Твенте» возвращается в большую игру. Нидерландцы с 2013 года не выступали в групповых этапах еврокубков. А теперь «Твенте» ворвался в обновлённую Лигу Европы. И сразу едет в гости к «Манчестер Юнайтед». С учётом нестабильности команды Эрика тен Хага, есть шансы на повторение мема про «Твенте», «Зенит» и трёшку. Или «МЮ» без проблем разберётся с клубом из Энсхеде?

⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед», Англия — Кубок лиги, третий раунд

Интрига: тяжёлый матч для «Ливерпуля» уже в первой игре Кубка лиги

«Ливерпуль» на прошлой неделе провёл две удачные встречи: в Лиге чемпионов победили «Милан» (3:1), в АПЛ — «Борнмут» (3:0). А теперь команда Арне Слота стартует в Кубке лиги: на «Энфилде» она сразится с «Вест Хэмом». Не самый лёгкий соперник для третьего раунда. Но «Ливерпуль» наверняка планирует забрать трофей себе, поэтому нужно обыгрывать любую команду.

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Хетафе», Примера, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: победная серия «Барсы» продлится?

Что творит «Барселона» в Примере! Команда выдала шесть побед на старте сезона. И есть отличный шанс продлить серию. В 7-м туре каталонцы примут дома «Хетафе». К большому сожалению, «Барса» до конца сезона потеряла из-за травмы голкипера Марка-Андре тер Штегена. Заменить немца будет нереально. Но и без него команда Ханс-Дитер Флика обязана побеждать дома скромный «Хетафе».

⚽️ 22:00: «Дженоа» — «Сампдория», Кубок Италии, 1/32 финала

Интрига: генуэзское дерби в Кубке Италии

Уже в 1/32 финала Кубка Италии сыграют два непримиримых соперника — «Дженоа» и «Сампдория». В последний раз команды встречались в апреле 2022-го в Серии А. Тогда победу одержала «Сампдория» (1:0). Но с того времени клубы не сталкивались. Теперь — новый раунд противостояния. Кто пройдёт в следующий этап Кубка?