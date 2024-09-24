У «Сибири» шесть побед подряд, «Барысу» не помогла отставка тренера. Итоги дня в КХЛ

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 24 сентября 2024 года.

«Амур» за здравие начал матч, добротно провёл первый период, владел инициативой, но воплотить его в голы не сумел. Ключевым отрезком стали семь с половиной минут во втором периоде, когда ЦСКА смог трижды огорчить Игоря Бобкова. В третьем периоде армейцы спокойно довели дело до победы, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Дмитрий Гамзин отразил все 33 броска, Прохор Полтапов отличился во втором матче подряд, а Константин Окулов и Владислав Каменев набрали по два очка. ЦСКА увозит три из четырёх возможных очков с Дальнего Востока, а «Амур» проиграл третий матч кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Крайне насыщенный событиями матч состоялся во Владивостоке, где «Адмирал» и «Витязь» на двоих соорудили девять шайб. «Моряки», которые находятся в великолепной форме, обеспечили себе вполне комфортное преимущество к концу первого периода. Степан Старков открыл счёт в большинстве, затем Дмитрий Завгородний реализовал буллит, который заработал Кирилл Петьков, и, наконец, Родевальд довёл счёт до 3:0, подставив клюшку на пятачке.

Тем не менее шансы у «Витязя» были, и главная заслуга в этом – звено Чеховича с Бучельниковым и Бараком. Сначала Иван ассистировал американцу, потом забил сам в формате «четыре на три» на старте второго периода. Однако «Адмирал» практически сразу восстановил преимущество в три шайбы, буквально разрывая оборону соперника. Чехович затем оформил дубль, но за шесть секунд до второго перерыва отличился Аркадий Шестаков. В третьем периоде у «Витязя» было немало шансов поиграть в большинстве, но забить гости не смогли. «Адмирал» победил в четвёртом матче подряд и занимает третью строчку на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Команда Вадима Епанчинцева разыгралась не на шутку и одержала победу в шестом матче подряд! Сочинцы смогли открыть счёт в первом периоде благодаря усилиям Андрея Никонова, но у сибиряков была возможность сравнивать ещё до перерыва. Лучший момент был у Яковлева, который угодил в штангу.

На старте второго хозяева выстрелили сразу дуплетом – сначала Бутузов завершил отличную комбинацию в большинстве, а через 24 секунды Валентин Пьянов вывел «Сибирь» вперёд. В третьем периоде Тейлор Бек сделал 3:1 после эффектного прохода к воротам на скорости. Вскоре отличился в большинстве Тимур Хафизов, для которого этот гол стал пятым в последних трёх матчах. Нападающий просто-таки рвётся в топ снайперов лиги, до Барака, Пилипенко и Абрамова, которые делят первую строчку, его отделяет всего один гол!

Но «Сочи» это не спасло, и в концовке окончательный счёт установил Андреофф голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Барыс» продолжает тонуть – после шести поражений в семи матчах со старта чемпионата полетела голова Дэвида Немировски, которого уволили «в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона», а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Евгений Королёв.

Жёсткая встряска команде никак не помогла в матче с московским «Динамо», разве что казахстанцы впервые в этом сезоне смогли реализовать большинство. Но гол Алихана Омирбекова стал единственным для хозяев, а у бело-голубых Никита Гусев оформил дубль, а ещё одну шайбу забросил Джордан Уил.

В ближайшее время, по слухам, «Барыс» должен принять новый тренер – Вячеслав Буцаев. Сможет ли он расшевелить команду или она продолжит тонуть?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Автомобилист» завершил выезд идеально – три победы из трёх, вернул себе лидерство на Востоке после того, как туда ранее днём прорвалась «Сибирь», и в хорошем настроении отправляется домой.

В Нижнекамске Кёртис Валк открыл счёт в меньшинстве в первом периоде, но за полторы минуты до сирены капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв реализовал «пять на три». Второй период прошёл полностью под диктовку хозяев – они не вылезали из зоны атаки, создавали момент за моментом, но не смогли пробить Евгения Аликина. «Автомобилист» подкараулил свой шанс и смог вновь выйти вперёд едва ли не первым броском за период – на добивании отличился Ник Эберт.

В концовке встречи у нижнекамцев были реальные шансы перевести игру в овертайм, но «Автомобилист» выстоял. «Нефтехимик» же потерпел четвёртое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Большой игровой день в КХЛ завершился матчем в Мытищах, где «Куньлунь» принимал «Торпедо». Команда Игоря Ларионова, буксующая на старте чемпионата, сегодня смогла переломить ситуацию и прервать неудачную серию, которая длилась четыре матча.

Нижегородцы взяли быка за рога с первой же смены и на девятой минуте вели уже со счётом 3:0 – отличились Абрамов, Фирстов и Летунов. На этом матч для Константина Волкова был окончен, и место в воротах «Куньлуня» занял Джереми Смит.

Люк Локхарт возродил интригу в третьем периоде, размочив счёт в большинстве, но в концовке Бобби Линч восстановил преимущество «Торпедо» в три шайбы, а финальную точку поставил Цзян Фу на последней минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Игры 25 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2