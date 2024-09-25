Козырь обновлённого ЦСКА — скорость. Воробьёв уже создал суперзвено

В ЦСКА в межсезонье провели глобальную перестройку состава. Руководство армейцев взяло правильный курс на возвращение из Северной Америки российских хоккеистов и провело мощную комплектацию. От услуг некоторых завоёвывавших ранее титулы опытных ребят в клубе приняли решение отказаться. И не только в связи с тем, что те банально «наелись», но и из-за диктуемых сильно изменившимся современным хоккеем требований и условий. Игра объективно стала намного быстрее, а акцент нового главного тренера москвичей Ильи Воробьёва сделан именно на движении. Только так можно конкурировать и выигрывать в нынешнее время. Нужно думать на шаг, а то и на два шага быстрее соперника.

«Прежде всего — это скорость. Нас просят играть в скоростной атакующий хоккей. Но, конечно, никуда не делась борьба в углах, единоборства всё ещё нужно выигрывать. Самая большая разница в том, что быстрее, чем прежде, срываемся в атаку», — откровенно заявил нападающий красно-синих Виталий Абрамов.

Тройка Полтапов (9 игр, 11 (5+6) очков) — Соркин (9, 10, 5+5) — Абрамов (9, 13, 6+7) вообще разрывает регулярный чемпионат на старте сезона. Воробьёв создал суперзвено, все три форварда прямо сейчас входят в топ-5 лучших бомбардиров лиги. А ведь прошлый сезон тому же Полтапову откровенно не удался, но Илья Петрович сумел найти подход к молодому парню. Подобрать правильных партнёров, всё объяснить — это тоже искусство.

Что касается новичков, то постепенно обретает уверенность вратарь Иван Просветов. Именно на него делалась ставка как на первого номера, однако и молодой Дмитрий Гамзин выглядит очень достойно. Например, накануне он отыграл «на ноль» в Хабаровске, не только дав отдохнуть Просветову, но и заработав для армейцев первый «сухарь» в сезоне.

Защитники Никита Охотюк и Дмитрий Саморуков тоже осваиваются и выглядят солидно. Не будем забывать, что на оборону ЦСКА после выбывших из-за травм Уильямса и Яроша выпадает повышенная нагрузка. Оба вернувшихся в Россию игрока получают много времени на льду. Больше Никиты и Дмитрия на площадку выходит только капитан Никита Нестеров — человек и лидер, без которого сложно представить команду.

В нападении чуть интереснее может себя проявлять Егор Афанасьев (0+2), но у него уже было повреждение, поэтому оптимальная форма пока что не набрана. Зато радует своим хлёстким кистевым броском Денис Гурьянов (3+1). Особенно — в большинстве. Пожалуй, схожий бросок в лиге есть только у Рида Буше из «Авангарда», да и то в его оптимальной форме, а не после длительного отсутствия. Работа кистей у Гурьянова просто изумительная.

Нравится универсальность Руслана Исхакова (4+1). Тренерский штаб пробует его и в центре, и на краю нападения, а катание и техника форварда вызывают восхищение. Именно такие хоккеисты подходят под нынешнюю стратегию развития клуба. Здорово, что теперь они выступают в КХЛ, а не прозябают в североамериканских лигах.

Илья Воробьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Довелось слышать и читать критику в адрес выменянного из «Салавата Юлаева» Ивана Дроздова (0+5), однако и он с каждым матчем набирает обороты. Воробьёв уже несколько раз верно замечал, что белорус выполняет много черновой работы, которая порой кому-то незаметна, но приносит очень много пользы. В активе у Ивана пока только пять результативных передач. При такой самоотдаче, не сомневаемся, скоро придут и голы.

Но самое главное на данном этапе то, что в ЦСКА однозначно угадали с тренером. Илья Воробьёв прекрасно знает, как строить чемпионские команды, и умеет находить грамотный подход к игрокам. Про важность позитивной атмосферы внутри коллектива никто не забыл, а работа с человеком, помогающим тебе развиваться и демонстрировать сильные качества, всегда добавляет эмоций и дополнительных сил. Сейчас ЦСКА уже второй на Западе, а по ходу сезона армейцы будут только прибавлять.