«Рейнджерс» потеряли Панарина с травмой! И устроили мощный камбэк – 5 голов за 6 минут

«Рейнджерс» на предсезонке НХЛ в данный момент – две победы из двух, оба раза с камбэками. Но если в предыдущем матче с «Бостоном» Питер Лавиолетт выставил экспериментальный состав, то сегодня с «Айлендерс» вышло большинство игроков основного состава. Правда, не все из них смогли завершить игру.

Первое неприятное для «синерубашечников» событие – даже два – случилось в начале первого периода. Скотт Мэйфилд в центре площадки провёл сокрушительный силовой против Филипа Хитила, который с трудом поднялся на ноги и покинул лёд только при помощи партнёров. Он ехал, не опираясь на левую ногу.

Райан Линдгрен не стал оставлять это просто так и накинулся на Мэйфилда, получил пять минут за драку, но и сам получил повреждение и отправился не на скамейку штрафников, а сразу в раздевалку.

Безрадостное начало игры, впрочем, Хитил смог вернуться в игру ещё до перерыва и в итоге даже забил гол, а вот Линдгрен продолжить матч не смог, и «Рейнджерс» пришлось доигрывать с пятью защитниками.

Второй период прошёл под диктовку «Айлендерс», особенно им удалось начало, когда с разницей в 40 секунд отличились Мэтью Барзал и Грант Хаттон. Затем Игорь Шестёркин уступил место на последнем рубеже Джонатану Куику (оба сыграли ровно по половине матча), и уже в ворота американца Барзал оформил дубль. Семён Варламов, который отыграл первую половину встречи у «Айлендерс», свои ворота оставил на замке, отразив в общей сложности 10 бросков.

В третьем периоде Зак Джонс убежал в контратаку и смог распечатать уже Хенрика Тикканена, но «Рейнджерс» тут же получили ответку на отложенном штрафе. 1:4 за 12 с половиной минут до конца, так ещё и эта смена стала последней для главной звезды команды Артемия Панарина.

Что при этом случилось, совершенно непонятно. По кадрам с трансляции казалось, что совершенно ничего особенного – россиянин не падал, не пропускал хиты, а когда «Айлендерс» стали играть на отложенном удалении, поехал на смену. И больше не появился на льду.

После игры Питер Лавиолетт не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что у Артемия травма нижней части тела и его состояние сейчас оценивают врачи.

Потеряв своего лучшего бомбардира (кто забыл, в прошлом сезоне Панарин набрал сумасшедшие 120 очков), «Рейнджерс» неожиданно совершили мощный камбэк, забросив пять голов за последние шесть минут игры!

Начало ему положил Хитил, реализовав большинство на 54-й минуте, а главные чудеса начались в концовке. Куик отправился на скамейку, и «Рейнджерс» принялись вшестером наседать на ворота «Айлендерс». Джонс от души приложился от синей линии и сократил отставание до минимального, у хозяев появилась реальная надежда отыграться. Лавиолетт провёл тайм-аут, и через минуту «Рейнджерс» оформили великолепную комбинацию, которая завершилась голом Криса Крайдера.

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На последней минуте основного времени дальний бросок Адама Эдстрёма через трафик неожиданно проскользнул в домик Тикканену – вот это да! Вишенкой на торте стал второй за матч гол Крайдера в пустые ворота.

Понятно, что это только предсезонка, но «Рейнджерс» выглядят заряженными на борьбу и мотивированными донельзя. Теперь главное, чтобы с Панариным и Линдгреном не случилось ничего серьёзного. Когда начнётся регулярный чемпионат и битва за очки, они точно будут нужны команде.