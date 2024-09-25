Эпатажный вратарь НХЛ потеряет $ 4 млн? Травмированный Ленер не приехал в лагерь «Вегаса»

Как известно, многих вратарей в игровых видах спорта считают странными, и «странный» — это ещё очень мягкое смягчение нецензурных выражений. Это характерно для футбола, а для хоккея ещё сильнее актуально. Как часто говорят, какой человек добровольно захочет 30-35 раз за матч останавливать кусок каучука, который развивает бешеную скорость? Однако даже на этом фоне Робин Ленер выделяется удивительной экстравагантностью — и перед стартом этого сезона он вляпался в очередную поразительную историю.

Ленер высоко котировался во время игры на юниорском уровне: на драфте 2009-го он был выбран в середине второго раунда, выше Робина ушёл только хорошо знакомый нам Микко Коскинен. В «Оттаве» он провёл пару сезонов в роли бэкапа, но руководство решило обменять его, а не более возрастного Крэйга Андерсона — и швед переехал в «Баффало», где летом 2015-го провели сразу несколько громких обменов. Однако та команда, собранная вокруг Джека Айкела, так и не взлетела, а основной вратарь «клинков» начал зарабатывать интересную репутацию.

Ленер запомнился тем, что регулярно вступал в стычки. В разное время он толкался с Джеком Джонсоном, Алексом Берроузом и рвался подраться с Беном Скривенсом, но не пустили судьи. Сам Скривенс тогда был доволен тем, что драка не состоялась, назвав Ленера «немного психом». Через полгода после этого инцидента швед удивил Америку ещё больше, когда наклеил на шлем стикер «Трамп»: на тот момент это воспринималось «прогрессивной общественностью» примерно как стикер «Гитлер».

Робин Ленер в составе «Баффало» Фото: Daniel Lea/Zuma/ТАСС

«Баффало» попрощался с вратарём через два года после сезона: «Сэйбрз» плей-офф за это время даже близко не понюхали, а Ленер пропускал три шайбы в среднем за матч, что было слишком много для НХЛ 2018-го. Шведа на скромный годичный контракт приютили «Айлендерс», которые после ухода Джона Тавареса воспринимались аутсайдерами сезона. Однако работа с легендарным тренером вратарей Митчем Корном помогла Ленеру полностью перезагрузить карьеру — он выиграл «Дженнингс Трофи» и «Билла Мастертона».

Трофей Мастертона Ленер получил после того, как откровенно рассказал о своей тяжёлом психическом расстройстве и борьбе с ним в открытом письме. «Хотел покончить с собой. Я был очень близок к этому несколько раз. С начала 2018-го я чувствовал сильную депрессию и начал заливать её алкоголем. Каждый день я выпивал упаковку пива, чтобы успокоить демонов в своей голове, а затем принимал таблетки, чтобы уснуть. Мысли о том, чтобы покончить со всем, были очень близко», — писал Ленер.

Врачи диагностировали у Ленера биполярное расстройство, последствия которого усугубило сотрясение мозга, которое голкипер получил в марте 2015-го. «Только алкоголь и таблетки помогали успокоить воспалённый разум. Никто не знал о моей зависимости, я пил или принимал снотворное до полной отключки», — писал швед. Несмотря на это, Ленер перезагрузил карьеру и ушёл в «Чикаго» на лучший контракт — а оттуда его уже забрал «Вегас», кидавшийся на всё, что блестит.

В «Вегасе» Ленер очень быстро попал ещё в одну интересную историю — в разгар беспорядков и кампании Black Lives Matter швед стал одним из немногих игроков лиги, кто преклонил колено во время исполнения национального гимна. Вот так за четыре года политическая позиция Робина развернулась на 180 градусов. «После всего, через что я прошёл, сказал и сделал, я убеждён, что меня бы уже выкинули из лиги, [если бы я был чёрным]. Меня бы сейчас здесь не было. Я абсолютно уверен в этом. Мы должны посмотреть в зеркало и понять, что у вас есть привилегии белых», — говорил швед.

Ленер очень много говорил — и про ситуацию с коронавирусом, и про вакцины, и про отстранение Эвандера Кейна, и про медицинские страховки в США. Параллельно он выиграл борьбу за место первого вратаря в «Вегасе» у Марка-Андре Флёри: Цветку не помог ни статус легенды клуба, ни сезон с «Везиной». Ленер, как и многие игроки «Вегаса» в сезоне-2021/2022, пропустил много матчей из-за травм — но если Стоун, Айкел и компания вернулись на лёд, то Ленер после апреля 2022-го больше в хоккей не играл. После этого Робин перенёс несколько операций, в том числе и на бедре.

Контракт травмированного шведа позволял «Вегасу» законно превышать потолок и проводить громкие обмены, вызывая зубовный скрежет хоккейной Америки. Сам вратарь умудрялся попадать в заголовки, даже не выходя на лёд. В январе 2023-го Ленер подал заявление о банкротстве: швед прогорел на крайне необычном бизнесе. В 2017-м вратарь купил в рассрочку коллекцию экзотических змей стоимостью $ 1,2 млн, после чего вступил в тяжбу с бывшим владельцем фермы: змеи после покупки Ленером якобы начали бесконтрольно размножаться. В результате швед был должен кредиторам $ 27,3 млн.

Робин Ленер Фото: David Becker/AP/ТАСС

И хотя Ленер не выходил на лёд, он всё ещё получал зарплату. Несмотря на то что контракты травмированных игроков не учитывая под потолком НХЛ, положенные хоккеистам живые деньги никуда не деваются — просто бо́льшую часть выплат несут на себе страховые компании. За два прошлых сезона шведу причиталось по $ 6 млн, а в этом году его зарплата составит $ 4.4 млн. Однако Ленер на ровном месте может потерять деньги, которые ему так нужны.

Даже если игрок попал в LTIR, каждый год он должен проходить медосмотр — ведь не у всех игроков травмы становятся причиной окончания карьеры, а LTIR уже стал любимым средством обхода потолка. Однако Ленер не явился на обязательный осмотр, а генменеджер Келли Маккриммон напустил тумана: «Он по-прежнему не в состоянии играть. В этой ситуации есть уникальные обстоятельства, над которыми работают НХЛ, ассоциация игроков и «Вегас». Мы сообща оцениваем наши следующие шаги, и, когда у нас будет что сказать, мы это сделаем». Швед своим заявлением ясности не добавил: «Всё, что я могу сказать сейчас, — все знают, почему я не смог быть там. Я спокойно жду, пока всё уладится».

Проблем в воротах у «Вегаса» нет даже с учётом травмы Ленера и недавнего обмена Логана Томпсона в «Вашингтон»: Эдин Хилл не потерял свой звёздный статус, заработанный после плей-офф-2023, Илья Самсонов получает последний шанс перезагрузить свою карьеру, а ему в спину дышит сверкнувший в плей-офф пару лет назад Акира Шмид. Клубу, наверное, даже легче было бы избавиться от груза контракта шведа, но делать всё будут по закону — и пока непонятно, в какую сторону это повернётся.