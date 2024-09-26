Безумие в НХЛ! Россиянин забил в игре с 15 голами, а победу вырвали за 2 секунды до конца

Предсезонка в НХЛ потихоньку набирает обороты. Многие команды уже начинают использовать своих главных звёзд. «Тампа» и «Флорида», правда, в очном матче решили выставить крайне далёкие от оптимальных составы — хоккеистов, которых в прошлом сезоне можно было назвать игроками основной обоймы, в заявке «молний» легко было пересчитать по пальцам одной руки. У «пантер» же таких не было вовсе — пара человек периодически оказывалась в основе, но не более.

В экспериментальных сочетаниях, составленных из молодёжи и новичков, принципиальные соперники провели первое южное дерби нового (пред)сезона. «Тампа» вступала в игру после минимального поражения от «Каролины» днём ранее, где вышли на лёд несколько хоккеистов из сегодняшнего состава. Практически то же самое касается и игроков «Пантерз» — «Флорида» несколько дней назад провела два матча с «Нэшвиллом», использовав две разные заявки.

«Пантеры» же и вышли вперёд уже на четвёртой минуте — братский дуэт Боквистов, этим летом пополнивший состав действующих обладателей Кубка Стэнли, соорудил момент для Зака Далпе в большинстве, а 34-летний канадец не сплоховал в завершении. Через минуту Боквист-старший оформил ещё один ассист, а ещё один новичок «Флориды», Эй Джей Грир, удвоил преимущество гостей.

«Тампа» отыграла отставание ещё до перерыва, а во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. У «Лайтнинг» дублем отметился Даррен Рэддиш — один из немногих игроков в составе команды Джона Купера, который в сезоне-2023/2024 стабильно получал игровое время в НХЛ.

Шесть голов по итогам двух периодов в хоккее нельзя назвать чем-то необычным, хотя и далеко не всегда такие отрезки получаются хлебными на заброшенные шайбы. Но вот третья двадцатиминутка получилась уже аномально результативной. Катализатором, как ни странно, стало удаление всё того же Рэддиша, вот только сработало оно сначала не в пользу команды, получившей численное преимущество, — Конор Гики, ставший одним из игроков, перешедшим в «Тампу» в результате обмена Михаила Сергачёва в «Юту», в меньшинстве вывел свою команду вперёд.

Наказать «Лайтнинг» за нарушение дисциплины вновь удалось Боквистам: один — Адам — ассистировал, а другой — Йеспер — забросил. Вышедший из штрафного бокса Рэддиш поспешил исправиться и помог Нико Хуухтанену ещё раз вывести «Тампу» вперёд. Однако затем в игре «молний» что-то ненадолго сломалось — середина периода полностью осталась за «Флоридой», которая за четыре минуты забросила трижды и, казалось, почти забрала третью победу в рамках этой предсезонки.

На помощь пришли вездесущий этим вечером Рэддиш и Максим Грошев. Российский форвард «Лайтнинг» очень хорошо проявил себя во время лагеря новичков, где с пятью результативными действиями стал лучшим бомбардиром «молний», а сегодня в первом же предсезонном матче стал автором заброшенной шайбы.

Шайбу эту он, правда, скорее, затолкал, а не забросил — после наброса от Рэддиша у ворот «пантер» возникла небольшая суматоха, где Грошев оказался расторопнее всех и сделал отставание «молний» минимальным за пять с половиной минут до сирены.

Но и на этом хозяева не успокоились — на отметке 17:13 счёт вновь стал равным, а развязку встречи обеспечили самые активные игроки с обеих сторон. Менее чем за две минуты до конца основного времени Йеспер Боквист отправился отбывать наказание за блокировку, а Даррен Рэддиш оформил ассистентский хет-трик. Его участие во втором голе Гики, однако, было минимальным — 20-летний форвард протащил шайбу от своих ворот через всю площадку и с острого угла прошил вратаря «Пантерз», решив исход этой безумной встречи за две секунды до конца третьего периода.

В последней трети зрители увидели сразу девять заброшенных шайб и итоговую победу «Тампы» — да, на предсезонке тоже бывает очень весело! Будем надеяться, что Грошев, который сегодня ограничился одним голом, ещё не раз получит возможность проявить себя.