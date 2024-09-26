У «Авангарда» обязаны были возникнуть проблемы. На резкие шаги клуб до сих пор не наиграл

Чуть более двух недель назад у «Авангарда» всё было великолепно. Старт сезона увенчался тремя победами подряд в основное время, «ястребы» показывали интересный рисунок игры, истинно командный хоккей, заставлявший забывать про травмы Ткачёва и Буше, красиво чертили в большинстве, были уверенно надёжны в обороне. Всё это несколько не вязалось с трудным, неоднозначным, туманным в плане перспектив межсезоньем «Авангарда», поэтому в концовке текста о лихом старте «ястребов» я писал, что удивительно, как это у команды заработало всё с ходу, и что главные испытания всё же начнутся, когда результат перестанет быть 100-процентным.

И вот плохие времена для омского клуба наступили быстро. После тех трёх побед на старте – шесть поражений кряду, масса игровых и, видимо, психологических проблем, а из козырей старта сентября осталось только большинство, благодаря которому «Авангард» не проиграл все эти игры всухую.

Что случилось? В целом ответить не так сложно. Сырая команда с тренером-новичком у руля и колоссально ослабленная травмами столкнулась с суровыми реалиями рутины регулярки, да ещё и попала на жёсткий календарь. Сошли эмоции первых домашних матчей, и обнажились такие проблемы, как отсутствие качественной глубины состава, несыгранность троек, нестабильность молодёжи. Да ещё и многие новички не оправдывают надежд, которые на них возлагали летом, а кто-то и вовсе проваливается. При Звягине в этом сезоне «Авангард» побеждал только в тех случаях, когда слаженно и правильно работала вся команда. Текущая серия поражений показывает, что это было скорее связано с пресловутыми эмоциями от начала регулярки при своих болельщиках, чем с системным, поставленным хоккеем, как могло показаться. Потому что система предполагает взаимозаменяемость элементов, некую компенсацию на случай вылета какого-то винтика. Да и в целом системная игра основана на автоматических действиях хоккеистов и никак не завязана на внешних факторах, будь то обидный гол, чувствительное поражение, нереализованный момент или что-то ещё.

«Авангард» же угодил в кризис в тот самый момент, когда впервые что-то пошло не так. «Ястребы» бросили играть после первого периода матча с «Амуром», и хабаровчане наказали их за это камбэком и победой по буллитам. Нелепое поражение, из которого можно бы было вынести полезный урок, но затем «Авангард» почему-то забывает выйти на первый период в Новосибирске, прекрасно зная, что «Сибирь» максимально настроится на домашний старт сезона, да ещё и в дерби, и сразу получает 0:3. В Уфе похожая история – игроки «Авангарда» вышли неготовыми, нахватали удалений, потом получили две шайбы. Снова надо догонять в самом начале игры, «ястребы» вроде делают всё для этого, забивают свои голы в большинстве, но пропускают в самый неподходящий момент после детских ошибок.

ХК «Авангард» Фото: hawk.ru

И во всех следующих играх похожая история: чудовищная реализация собственных моментов, пропущенные не вовремя шайбы, постоянная и безуспешная погоня за соперником. При этом практически в каждом из проигранных матчей «Авангард» выдавал отрезок, когда играл очень хорошо, возвращаясь к тому рисунку, что был виден в начале сентября, но не забивал, не дожимал, не докручивал. И потом неизменно получал в ответ в свои ворота, что, очевидно, увеличивало ком психологических проблем.

А как ещё, кроме как психологией, объяснить почти 18 полных периодов подряд без голов в равных составах? Это вообще непостижимо. Нет, понятно, что у «Авангарда» совершенно разладилась игра с контролем шайбы в формате «5 на 5», почти пропали атаки с ходу, позиционки превратились в перегон шайбы от борта к борту, а индивидуальное мастерство, как оказалось, проявить некому. Но чтобы за шесть матчей против разных соперников не зашёл ни один хотя бы шальной бросок, не помог ни один рикошет! Создаётся ощущение, что омские игроки уже сами не верят, что могут просто взять и забить без большинства. В матче с «Локомотивом» при счёте 2:3 в третьем периоде ярославцы сами подарили шанс «ястребам», Буше с Веем убежали «2 в 1», к канадцу достаточно удобно отскочила шайба после отскока, но тот просто-напросто не попал по ней. Опытнейший и мастеровитый хоккеист, обладатель Кубка Гагарина не попал по шайбе, находясь перед пустыми воротами, упустив возможность забить наиважнейший для своей команды гол. И это не пофигизм, это именно что убитая этими наслаивающимися неудачами психология команды.

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И что сейчас делать со всем этим Сергею Звягину? Как прививать какую-то систему игры в такой напряжённой атмосфере поражений? Опытный тренер, привыкший принимать решения в самых разных ситуациях, наверняка бы справился, но Звягин хоть и много лет наблюдал за коучингом Боба Хартли, однако сам-то никогда ещё не был главной фигурой в коллективе. По сути, сейчас с «Авангардом» происходит наихудшее: Звягин, у которого есть все задатки сильного тренера, своя философия и система, «плывёт» под давлением пока локальных, но плачевных результатов, лишаясь возможности спокойно и методично работать. Какое уж тут спокойствие, когда один из самых популярных клубов лиги проигрывает матч за матчем?

Но если болельщики справедливо кипят и злятся, то в руководстве «Авангарда» сейчас просто обязаны терпеть. Потому что вариант развития событий, который претворяется в жизнь сейчас, легко считывался летом. Доверили команду тренеру-дебютанту? Извольте выписать внушительный кредит доверия. К тому же Звягину серьёзно осложнили и без того непростую задачу внешние факторы. Ткачёв выбыл как минимум до конца календарного года, а полностью восстановить прежнюю форму он, вероятно, и вовсе сможет только к следующему сезону. Буше пропустил всю предсезонку и старт регулярки из-за травмы. Бердин сломался на предсезонном турнире и до сих пор не тренируется с командой. А это два ведущих игрока и вратарь, на которого очень рассчитывали, за которого отдали приличную компенсацию.

Разумеется, большие вопросы и к здоровым хоккеистам. Галиев превратился в «невидимку» после первой домашней серии. Яремчук набрал одно очко в восьми матчах, а ведь ему дали трёхлетний прогрессивный контракт и планировали для него место в топ-6. Вей великолепен на чистом льду и тащит «ястребов» в большинстве, но теряется под мало-мальским давлением, много обрезается, слабо помогает в обороне, не выглядит мобильным, посредственно действует на точке – а ведь это первый центр команды. Касселс пока смотрится просто странно: незабивной, в борьбу не идёт, атаки не разгоняет, на пятачке не царствует, хотя именно «рабочие» качества Коула Звягин называл в качестве причин его подписания.

Молодёжь в лице Рейнгардта и Филатьева ушла в тень, опять же, после домашней серии, но с неопытных и ещё «зелёных» спрос поменьше. А вот Николишин – тоже подписавший с «Авангардом» долгосрочный контракт – разочаровывает по всем параметрам. В такой ситуации все проблемы «ястребов» уж точно не решит один лишь Райан Спунер, который ещё неизвестно, когда приедет и в какой будет форме после пропущенной предсезонки.

Тут, конечно, справедливо заметить, что есть вина тренера в том, что абсолютное большинство хоккеистов действуют ниже ожиданий. С другой стороны, Звягину как тренеру-новичку необходима особая поддержка от подопечных, и пока он её не получает. Да и каких-то сверхтребований у главного «Авангарда» нет, он проповедует вполне понятный, адекватный хоккей. А большинство ошибок на старте сезона у омичей идут от безалаберности, от расконцентрации, а никак не из-за процесса притирки к хоккею Звягина.

Сейчас всем в «Авангарде» для исправления ситуации нужно покопаться в себе, как-то обнулиться, перезагрузиться. Посмотреть в таблицу, где ещё вообще ничего не потеряно, и даже после шести поражений подряд «ястребы» идут в зоне плей-офф. Возможно, поможет какое-нибудь неформальное командное мероприятие.

Что до каких-то реальных мер, то увольнять Сергея Звягина сейчас – странно и глупо. Если же и делать какие-то перестановки, то начинать надо со штаба. Сейчас там как будто бы не хватает человека, который бы выступал психологом-мотиватором, этаким злым полицейским в противовес интеллигентному и всегда вежливому Звягину. Кстати, странно, что с этой ролью не справляется Александр Свитов, бывший отличным капитаном в своей игровой карьере.

В целом же на резкие движения «Авангард», как ни странно, пока не наиграл. У этой команды должны были возникнуть трудности, и пока ещё есть возможность дать ей справиться с ними самостоятельно. Уволить, выгнать и снести до основания всё, что пытались построить летом, в Омске при необходимости ещё успеют – длинный сезон только начался.