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Главный тренер Спартака Алексей Жамнов раскритиковал команду после победы над Металлургом, видео, 26 сентября 2024 года

Тренер «Спартака» устроил разнос после победы над чемпионом. Но Жамнов — не тиран
Павел Панышев
Алексей Жамнов
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В стане красно-белых царит гармония, а случившееся накануне придаст команде уверенности.

Накануне «Спартак» одержал непростую победу в Магнитогорске. Этот уральский город — самый неудобный выезд для красно-белых в истории. Например, накануне москвичи играли на чемпионском льду уже в 34-й раз, при этом побеждали лишь однажды, при Борисе Миронове у руля.

Вчера спартаковцы вели со счётом 4:1 к 39-й минуте встречи, но снова, как и в предыдущем матче с «Трактором», расслабились в концовке. В итоге «Металлург» сильно поддавил соперника, завладел инициативой и едва не отыгрался. Спасли москвичей чудо и надёжная игра вратаря Дмитрия Николаева.

«Так играть нельзя. Если хотим двигаться вперёд и расти как команда, мы должны играть все 60 минут. Но то, что мы творим — сами себе усложняем. Делаем такие детские ошибки, на которые смотришь и удивляешься. Скажите спасибо Николаеву, что он нас держал всю игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Спартак
Москва
1:0 Силантьев (Пресс, Орехов) – 03:26 (4x4)     1:1 Порядин (Морозов) – 07:27 (5x5)     1:2 Орлов (Голдобин) – 28:29 (5x5)     1:3 Порядин (Голдобин) – 35:42 (5x5)     1:4 Беляев (Филин) – 38:43 (5x5)     2:4 Вовченко (Гераськин) – 42:13 (5x5)     3:4 Юров (Маклюков, Пресс) – 51:53 (5x5)    

Победа есть победа, но это не игра. Мы сегодня отскочили, не выиграли, а нам просто повезло. С таким хоккеем мы не выиграем. Вы все прекрасно умеете играть и знаете, что делать. Давайте соберёмся — вот это ни к чему хорошему нас не приведёт в дальнейшем», – жёстко высказался главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в раздевалке после игры.

Человеку, увидевшему это в первый раз, может показаться, что Алексей Юрьевич — настоящий тиран, а раздевалка после матчей «Спартака» регулярно трещит по швам. Но на самом деле всё совершенно не так.

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Жамнова в команде уважают, любят и ценят. Это именно тот тренер, за которого хоккеисты готовы встать горой. Олимпийский чемпион с огромным опытом игры в НХЛ умеет найти подход к коллективу, никогда и никого не критикует просто так, да и голос повышает в исключительных случаях. Накануне была именно такая ситуация. Команду нужно было взбодрить, привести в чувство, чтобы в дальнейшем она банально не «поплыла». Конкуренция в КХЛ очень усилилась, проходных соперников просто не осталось, тем более на выезде. За малейший недочёт моментально наказывают.

«СПАРТАК» — «МЕТАЛЛУРГ»

«СПАРТАК» — «МЕТАЛЛУРГ»

Фото: metallurg.ru

«Пока мы не можем отыграть ровно все 60 минут. Солидность команды проявляется, когда она умеет держать удар и играет стабильно все 60 минут. Это игровая дисциплина, пока у нас с ней проблемы.

Чайковски приболел сегодня с утра — поэтому его не было в составе. Биттену и Принсу дали отдохнуть, с травмами это не связано. Перед каждой игрой мы смотрим физическое и функциональное состояние вратарей. При выборе основного голкипера отталкиваемся от этого. Принимаем совместное решение всем тренерским штабом», – рассказывал Жамнов журналистам уже на пресс-конференции.

Думается, что отправленный главным тренером в раздевалке посыл точно дошёл до адресатов. «Спартак» в нынешнем регулярном чемпионате смотрится уверенно и, безусловно, попадёт в плей-офф. Но ведь хочется пройти весь регулярный чемпионат более-менее ровно и занять максимально высокое место, а в Кубке Гагарина забраться высоко. И именно сейчас важно и нужно убирать все проблемы дисциплинарного характера, налаживать порядок и биться за коллектив на льду. Как раз этот смысл и имела яркая и правильная речь Жамнова. Посмотрим, как она подействует на игроков.

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