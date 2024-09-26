Не только в КХЛ каждое межсезонье корректируют хоккейные законы, но за океаном это происходит в разы аккуратнее.

По каким правилам теперь будут судить в НХЛ? Все изменения, которые вы могли не заметить

Лето в хоккее – не только традиционный процесс межсезонья, в ходе которого составы команд претерпевают значительные перестановки. Это ещё и та пора, когда руководители лиг осуществляют изменения в правилах, утверждая свод хоккейных законов, по которым все хоккеисты будут играть в новом сезоне.

В КХЛ в последние несколько лет взяли активный курс на радикальное переписывание правил. Ещё пять-шесть лет назад невозможно было представить, что период может начинаться не с привычного всем вбрасывания в центре льда, а сразу со вбрасывания непосредственно в зоне атаки/защиты. Но теперь этим уже никого не удивить, и руководители российского хоккейного судейства идут дальше.

В МХЛ в этом году тестируется новое правило, которое точно окажет самое прямое воздействие на характер игры в овертаймах. Если любой игрок атакующей команды, контролирующий или владеющий шайбой за центральной красной линией, вернёт любым способом шайбу обратно на свою половину площадки и шайбой завладеет хоккеист данной команды, то игра должна быть остановлена. С учётом тенденций российского хоккея, можно смело готовиться к тому, что через год это правило будет введено и в КХЛ.

В свою очередь, за океаном также каждый год вносят определённые корректировки в правила, но только там этот процесс протекает в разы аккуратнее и незаметнее. Во многом это происходит по той причине, что в НХЛ очевидные вещи в регламенте прописаны давно. Например, в минувшее межсезонье КХЛ осуществила действительно революционное изменение, согласно которому команда лишается заработанного очка в случае замены вратаря на полевого игрока в овертайме и пропущенной шайбы в опустевшие ворота. Но в Северной Америке это правило существовало с давних пор, поэтому НХЛ в этом плане и делать было ничего не нужно. Тем не менее пять изменений в свои правила в Америке минувшим летом всё-таки внесли. Расскажем о них подробнее.

Тренерский запрос на отмену удаления за выброс шайбы (Правило 38)

С каждым межсезоньем по обе стороны океана всё сильнее расширяется практика использования тренерских запросов или так называемых челленджей. В своё время тренерам в принципе было нельзя вмешиваться в работу судей, но затем сначала появились первые челленджи на помеху вратарю или на определение офсайда в ходе голевой атаки, а теперь в Америке дают право главным тренерам отменять уже наложенное удаление за выброс шайбы за пределы ледовой площадки.

Тут стоит напомнить, что две минуты за выброс даётся только в том случае, если игрок обороняющейся команды напрямую из зоны защиты выбрасывает шайбу за пределы площадки. То есть в этот момент не было касания клюшки соперника, касания его другой части экипировки или касания заградительного стекла. В динамике арбитрам такое касание порой определить невозможно, но теперь тренер может вмешаться и попросить судей проверить правомерность наложенного штрафа.

Дальше существует следующая вилка развития событий. Если запрос оказывается положительным, тогда удаление за выброс отменяется, но в случае ошибочно взятого челленджа команда получает дополнительное удаление. Важно знать, что удаления за выброс и неправильный челлендж носят не параллельный, а последовательный принцип наложения штрафов. Поэтому неправильный запрос приведёт обороняющуюся команду к четырёхминутной игре в формате «четыре на пять», а не к двум минутам игры «три на пять».

И да, запрос на выброс шайбы нельзя взять, если судьи не зафиксировали удаление. То есть главный тренер не может брать челлендж, если он посчитал, что игрок соперника нарушил правила. На данный момент этот запрос разрешён только на отмену наложенного удаления на твою команду.

Разминка запасного вратаря после медицинского вмешательства (5.3/8.2)

Важное изменение коснулось вратарей. В том случае, если стартовый голкипер получает травму, вследствие которой он не может продолжать игру и ему требуется замена, тогда игра будет остановлена, а его сменщику будет предоставлено время для проведения разминки. Раньше второй голкипер вступал в игру холодным, что могло и его привести к получению травмы. Теперь же судьи дадут второму голкиперу время размяться. Срок разминки в Книге правил НХЛ никак не прописан и полностью отдаётся на откуп двум главным арбитрам.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз» Фото: AP/ТАСС

Это правило работает при замене голкипера по любому медицинскому вмешательству. Например, голкиперу шайба попала в голову, и есть резонное подозрение на сотрясение мозга. В таком случае в ход матча может вмешаться независимый врач НХЛ. Такие случаи редко, но возникают время от времени. Независимый от обеих команд врач может вмешаться в ход матча и потребовать от главного тренера заменить голкипера для медицинского тайм-аута. В этом случае команда соперника получала очевидное преимущество, ведь в игру вступал холодный голкипер. Теперь этого не произойдёт.

Запрет на смену оборонявшейся команды при случайном сдвиге ворот (63.8)

Это правило уже применялось раньше, но касалось только тех моментов, когда непреднамеренный сдвиг ворот осуществлялся голкипером. Теперь же правило распространено и на те случаи, когда сдвиг происходит в результате воздействия любого игрока в зоне защиты.

«Никакой смены в случае, если стойка ворот случайно смещается защищающимся полевым игроком или вратарём, что приводит к остановке игры. Последующее вбрасывание должно быть проведено в одной из точек вбрасывания в зоне защиты. Нарушившей команде не разрешается производить какие-либо замены игроков до вбрасывания», — гласит пункт правил.

Тут важно понимать, что здесь речь идёт исключительно о непреднамеренном сдвиге ворот. Если же арбитры определяют, что сдвиг был умышленным, тогда всё куда проще – на провинившегося хоккеиста накладывается штраф.

Запрет сидеть на борту со свешенными на лёд коньками (75.2)

Это правило появилось после того, как в минувшем сезоне один из линейных арбитров НХЛ получил травму в результате того, что его порезал конёк игрока, который сидел на борту. Теперь игроки по-прежнему могут сидеть на борту в ожидании смены, но при этом их коньки должны оставаться на скамейке запасных.

Невыполнение этого правила повлечёт за собой наказание за неспортивное поведение. Учитывая, что этот пункт только вступает в свою силу, арбитры дадут возможность хоккеистам привыкнуть к нововведению. На первый раз команда, чей игрок провинился, получает устное предупреждение, но после этого каждое следующее нарушение будет приводить к малому штрафу.

Процедура вбрасывания после проброса (76.4)

Интересно что конкретно это правило прекрасно знакомо тем, кто следит за КХЛ. Раньше за океаном неправильно сыгравший на вбрасывании центрфорвард сразу удалялся с «точки», а на его место вставал один из крайних нападающих.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нэшвилл Предаторз» Фото: AP/ТАСС

В КХЛ центральный нападающий же получает устное предупреждение и остаётся на «точке» ещё на одну попытку. Если снова следует нарушение либо с его стороны, либо со стороны его партнёров – тогда накладываются две минуты. Теперь то же самое мы будем наблюдать и в НХЛ. Но только после проброса. Это правило работает как для атакующей команды, так и для обороняющейся.