Форвард «Амура» вошёл в историю, «Барыс» сразу выиграл с новым тренером. Итоги дня в КХЛ

26 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять игр. Подводим их итоги.

«Амур» добился долгожданной победы дома, и произошло это при необычных обстоятельствах. Гол защитника Александра Щемерова судьи на площадке не увидели и засчитали только после оперативного вмешательства «военной комнаты»: шайба после могучего броска очень быстро вылетела обратно в поле. Потом в центре внимания был Кирилл Слепец: скоростной форвард дважды за одну минуту убегал в скоростные отрывы в одном меньшинстве и оформил дубль. Первым и единственным до Слепца форвардом КХЛ с таким достижением был Дмитрий Тарасов — хабаровчанин, игравший во время своего достижения за «Сибирь».

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«Адмирал» на старте сезона удивляет всех лютой атакой — вот и сегодня дальневосточники повели 2:0, пусть «Торпедо» создавало больше. Однако потом нижегородцы начали камбэк: частично им в этом помог проведший не самую уверенную игру голкипер «моряков» Андрей Мишуров. Дубль оформил Кирилл Воронин, причём одну из шайб тоже забросил в меньшинстве: один из самых скоростных игроков КХЛ не праздновал голы в ворота команды, где запустил свою карьеру. Отменённая из-за запроса Леонида Тамбиева шайба «Торпедо» нижегородцев не остановила: гости забили ещё дважды и победили, испортив главному тренеру «моряков» 54-й день рождения.

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В прошлом сезоне домашние игры «Сибири» с «Автомобилистом» совсем не получились: 1:6 и 0:4. Сегодня команда Вадима Епанчинцева довольно бодро начала, но импульса хватило ненадолго. Во втором периоде «Автомобилист» огорчил хозяев четырьмя шайбами — причём первую скрипку у уральцев играли Максим Денежкин и Владимир Кузнецов, которые на бумаге не являются звёздами «Авто». В концовке команда из Екатеринбурга сама создала себя проблемы удалениями, дважды оставшись втроём: это испортило сухой матч, но победить уже не помешало. «Автомобилист» идеально закрыл выездную серию в статусе лидера конференции.

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Новый главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев в своё время был первым главным тренером «Сочи», и «леопарды» вышли в плей-офф в первый же год своей жизни. В первом своём матче в Астане Буцаев бывшую команду не пожалел: «Барысу» хватило одного рабочего гола для победы.

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В Мытищах на две команды приходилось более двух десятков канадцев — и это словно бы оказало влияние на те голы, которые забивали в матче, которые неизменно заходили в ворота после рикошета. Прервал своё голевое молчание Наиль Якупов, но его гол оказался единственным, который забил «Куньлунь». Китайская команда после симпатичного старта потерпела шесть поражений в семи матчах, а минчане по потерянным очкам идут уже третьими на Западе.

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Матчи 27 сентября

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