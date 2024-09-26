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Результаты матчей КХЛ 26 сентября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 27 сентября

Форвард «Амура» вошёл в историю, «Барыс» сразу выиграл с новым тренером. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 26 сентября 2024 года
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«Торпедо» испортило день рождения Леониду Тамбиеву, «Автомобилист» великолепен на выезде.

26 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять игр. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Щемеров (Мищенко, Дрозг) – 06:32 (5x3)     1:1 Баптист (Воробьёв) – 14:33 (5x5)     2:1 Слепец – 38:12 (4x5)     3:1 Слепец (Гиздатуллин, Брынцев) – 39:12 (4x5)     3:2 Воробьёв (Бусыгин) – 42:43 (5x5)    

«Амур» добился долгожданной победы дома, и произошло это при необычных обстоятельствах. Гол защитника Александра Щемерова судьи на площадке не увидели и засчитали только после оперативного вмешательства «военной комнаты»: шайба после могучего броска очень быстро вылетела обратно в поле. Потом в центре внимания был Кирилл Слепец: скоростной форвард дважды за одну минуту убегал в скоростные отрывы в одном меньшинстве и оформил дубль. Первым и единственным до Слепца форвардом КХЛ с таким достижением был Дмитрий Тарасов — хабаровчанин, игравший во время своего достижения за «Сибирь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Петухов (Шэн, Гутик) – 04:55 (5x4)     2:0 Гутик (Старков) – 20:29 (5x5)     2:1 Воронин (Мисников) – 32:20 (5x5)     2:2 Воронин (Летунов) – 36:08 (4x5)     2:3 Бреус (Кагарлицкий, Абрамов) – 52:28 (5x5)     2:4 Артамонов (Фирстов, Силаев) – 54:44 (5x5)    

«Адмирал» на старте сезона удивляет всех лютой атакой — вот и сегодня дальневосточники повели 2:0, пусть «Торпедо» создавало больше. Однако потом нижегородцы начали камбэк: частично им в этом помог проведший не самую уверенную игру голкипер «моряков» Андрей Мишуров. Дубль оформил Кирилл Воронин, причём одну из шайб тоже забросил в меньшинстве: один из самых скоростных игроков КХЛ не праздновал голы в ворота команды, где запустил свою карьеру. Отменённая из-за запроса Леонида Тамбиева шайба «Торпедо» нижегородцев не остановила: гости забили ещё дважды и победили, испортив главному тренеру «моряков» 54-й день рождения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Романцев) – 21:52 (5x5)     0:2 Валк (Эберт, Мэйсек) – 30:26 (5x4)     0:3 Кузнецов (Эберт) – 36:23 (5x5)     0:4 Мэйсек (Кузнецов, Блэкер) – 38:21 (5x5)     1:4 Широков (Бутузов, Мёрфи) – 51:14 (5x3)     2:4 Бутузов (Бек) – 58:14 (5x3)    

В прошлом сезоне домашние игры «Сибири» с «Автомобилистом» совсем не получились: 1:6 и 0:4. Сегодня команда Вадима Епанчинцева довольно бодро начала, но импульса хватило ненадолго. Во втором периоде «Автомобилист» огорчил хозяев четырьмя шайбами — причём первую скрипку у уральцев играли Максим Денежкин и Владимир Кузнецов, которые на бумаге не являются звёздами «Авто». В концовке команда из Екатеринбурга сама создала себя проблемы удалениями, дважды оставшись втроём: это испортило сухой матч, но победить уже не помешало. «Автомобилист» идеально закрыл выездную серию в статусе лидера конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Эллисон (Омирбеков) – 10:10 (5x5)    

Новый главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев в своё время был первым главным тренером «Сочи», и «леопарды» вышли в плей-офф в первый же год своей жизни. В первом своём матче в Астане Буцаев бывшую команду не пожалел: «Барысу» хватило одного рабочего гола для победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Волков, Улле) – 18:52 (5x4)     1:1 Якупов (Маккошен, Юрчо) – 20:23 (5x5)     1:2 Мороз (Хэмилтон, Шипачёв) – 26:11 (5x5)     1:3 Горбунов (Мороз, Дюбе) – 29:46 (5x5)    

В Мытищах на две команды приходилось более двух десятков канадцев — и это словно бы оказало влияние на те голы, которые забивали в матче, которые неизменно заходили в ворота после рикошета. Прервал своё голевое молчание Наиль Якупов, но его гол оказался единственным, который забил «Куньлунь». Китайская команда после симпатичного старта потерпела шесть поражений в семи матчах, а минчане по потерянным очкам идут уже третьими на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 27 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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