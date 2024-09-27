Мичков принёс победу «Филадельфии»! Россиянин — уже лидер клуба НХЛ?

Матвей забил, отдал, а ещё два раза угодил в штангу.

Обе команды проиграли предыдущие встречи, но сделали это по-разному. «Филадельфия» без шансов уступила «Монреалю», а «Айлендерс» за шесть минут до конца вели в три шайбы, но умудрились проиграть в основное время.

У «лётчиков» в состав вернулся Матвей Мичков, который в предыдущей встрече не играл, у гостей – Максим Цыплаков.

Хозяева начали встречу, владея преимуществом, но оно было еле заметным – опасности у чужих ворот было минимум, а все броски легко парировались Хёгбергом. Во второй половине «Айлендерс» начали чаще тревожить оборону «Флайерз», однако ничем серьёзным это тоже не закончилось.

Во втором периоде команды вновь не забросили, но Матвей Мичков имел несколько возможностей попасть в протокол: сначала россиянин при игре в большинстве угрожал из правого круга вбрасывания, но бросок пришёлся прямо во вратаря, а через несколько минут попробовал поразить ворота с отрицательного угла, надеясь, что вратарь потерял концентрацию, но попал в штангу.

Третий период развивался таким образом, что одна шайба вполне могла решить исход матча. Забегая вперёд – она решила. Мичков с разворота скинул шайбу в центр, откуда неточный бросок Йорка смог подкараулить Эрик Джонсон.

«Айлендерс», естественно, сняли вратаря, чем воспользовался Мичков, отправивший шайбу в пустые ворота. Правда, попал он не с первого раза, сначала россиянин угодил в штангу.

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«Филадельфия» одержала сухую победу, а Мичков поучаствовал во всех шайбах команды и в этом матче был куда более заметен, чем в игре с «Вашингтоном». Уже можно говорить (но негромко), что Матвей потихоньку становится лидером «лётчиков».