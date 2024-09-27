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Филадельфия — Айлендерс — 2:0, обзор матча, Мичков забил и отдал передачу, набрав два очка, видео

Мичков принёс победу «Филадельфии»! Россиянин — уже лидер клуба НХЛ?
Максим Макаров
Мичков принёс победу «Филадельфии»
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Матвей забил, отдал, а ещё два раза угодил в штангу.

Обе команды проиграли предыдущие встречи, но сделали это по-разному. «Филадельфия» без шансов уступила «Монреалю», а «Айлендерс» за шесть минут до конца вели в три шайбы, но умудрились проиграть в основное время.

У «лётчиков» в состав вернулся Матвей Мичков, который в предыдущей встрече не играл, у гостей – Максим Цыплаков.

Хозяева начали встречу, владея преимуществом, но оно было еле заметным – опасности у чужих ворот было минимум, а все броски легко парировались Хёгбергом. Во второй половине «Айлендерс» начали чаще тревожить оборону «Флайерз», однако ничем серьёзным это тоже не закончилось.

НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2024, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Джонсон (Йорк, Мичков) – 44:36 (5x5)     2:0 Мичков – 58:57 (en)    

Во втором периоде команды вновь не забросили, но Матвей Мичков имел несколько возможностей попасть в протокол: сначала россиянин при игре в большинстве угрожал из правого круга вбрасывания, но бросок пришёлся прямо во вратаря, а через несколько минут попробовал поразить ворота с отрицательного угла, надеясь, что вратарь потерял концентрацию, но попал в штангу.

Третий период развивался таким образом, что одна шайба вполне могла решить исход матча. Забегая вперёд – она решила. Мичков с разворота скинул шайбу в центр, откуда неточный бросок Йорка смог подкараулить Эрик Джонсон.

«Айлендерс», естественно, сняли вратаря, чем воспользовался Мичков, отправивший шайбу в пустые ворота. Правда, попал он не с первого раза, сначала россиянин угодил в штангу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Филадельфия» одержала сухую победу, а Мичков поучаствовал во всех шайбах команды и в этом матче был куда более заметен, чем в игре с «Вашингтоном». Уже можно говорить (но негромко), что Матвей потихоньку становится лидером «лётчиков».

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