Яркий дебют Задорова в «Бостоне»! Снёс соперника мощным силовым и «привёз» решающий гол

Во второй раз за эту предсезонку «Бостон» встретился с «Рейнджерс». Игра на арене «Брюинз» несколькими днями ранее закончилась победой нью-йоркцев, которые сегодня принимали соперников в «Мэдисон Сквер Гарден». В составе «мишек» впервые в рамках предсезонной подготовки сыграли несколько хоккеистов основного состава, такие как Давид Пастрняк, Павел Заха и Чарли Макэвой.

Также в составе «Бостона» дебютировал российский защитник Никита Задоров, пополнивший команду этим летом. 29-летний игрок перешёл в «Брюинз» на правах свободного агента из «Ванкувера» и подписал со своим новым клубом самый крупный контракт в карьере — за шесть лет в Массачусетсе Никита должен заработать $ 30 млн.

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Сегодня у болельщиков «мишек», многие из которых с энтузиазмом восприняли переход русского великана, появилась возможность впервые увидеть новичка в деле. И начал Задоров в свойственной ему манере, на исходе седьмой минуты оказавшись в штрафном боксе. Никита оставил «Бостон» втроём — к тому моменту наказание уже отбывал Марк Маклафлин, и «Брюинз» пришлось почти 40 секунд играть сразу без двух хоккеистов.

Страдания гостей довольно быстро облегчил Адам Фокс, открывший счёт в формате «5 на 3». Американский защитник оказался в полном одиночестве перед открытым углом ворот Брэндона Бусси и не промахнулся с близкого расстояния.

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«Мишки» отыгрались незадолго до перерыва, однако ещё до ухода в раздевалки пропустили аж два раза — сперва Крис Крайдер вновь вывел «Рейнджерс» вперёд, а за полминуты до сирены Бреннан Отман удвоил преимущество хозяев, стремительно убежав от защитника.

Защитником этим был Задоров — Никита не смог закрыть зону атаки в не самой сложной ситуации и упустил на рандеву с голкипером юркого канадца. Забегая вперёд, этот гол оказался для «синерубашечников» победным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Россиянин явно был раздосадован таким развитием событий, и свою досаду он выместил на защитнике «Рейнджерс» Викторе Манчини — в начале второго периода Задоров впечатал несчастного американца в борт, подловив его на неудачном приёме шайбы.

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Завести команду этим хитом не получилось — вскоре «Бостон» пропустил четвёртую шайбу и, даже несмотря на относительно быстрый ответ, большего предложить в этой игре не сумел, да ещё и пропустил в пустые за две минуты до конца основного времени матча.

Задоров дебютировал за «Брюинз» с «-1» за 22 минуты и 1 секунду — это второй айс-тайм среди всех игроков «мишек» после Чарли Макэвоя. Очевидно, что Никите, как и всему составу «Бостона», ещё предстоит набрать тонус — в трёх матчах предсезонки команда потерпела два поражения (оба — от «Рейнджерс»), хотя многие хоккеисты основы ещё не были задействованы.