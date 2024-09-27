Не такой, как все. «Автомобилист» побеждает, бросая вызов трендам КХЛ

«Автомобилист» провёл максимально спокойное межсезонье после исторической бронзы. На фоне грандиозных пертурбаций в «Ак Барсе», резкого ухудшения глубины в «Салавате Юлаеве», тотальных изменений в СКА и ЦСКА состав уральцев оставался почти неизменным. Уход Сергея Широкова и местного воспитанника Алексея Макеева срезонировал, но 90% команды, остановившейся в одном шаге от финала, удалось сохранить. Эта стабильность сама по себе казалась преимуществом на фоне конкурентов.

Спустя 10 игр сезона «Автомобилист» на коне: уральская команда идёт на первом месте Востока с небольшим отрывом, пропущено лишь 16 шайб (из которых половина пришлась на две гостевые игры в Нижнем Новгороде и Уфе). Вратари «Автомобилиста» оформили три «сухаря», а вчера были очень близки к четвёртому. Защита в последних четырёх выездных матчах не пропустила ни одного гола в равных составах и даже вчетвером: все шайбы пришли в ворота в формате «3 на 5». В чём же сила команды Николая Заварухина?

Тактически «Автомобилист» — настоящий хамелеон. И в прошлых сезонах гостевая модель игры сильно отличалась от домашней, но в этом году это различие максимально очевидно. Смотреть гостевые матчи «Автомобилиста» в этом сезоне просто тяжело: так в представлении хейтеров играет «Локомотив». Однако команда Игоря Никитина почти всегда старается играть агрессивно: екатеринбуржцы же в гостях в основном строят насыщенную среднюю зону, где игроки всегда навязывают борьбу оппоненту и чаще всего выигрывают единоборства. При нужном счёте «Автомобилист» может даже не откатываться, а убивать время за счёт стерильного владения в чужой зоне — и попробуй отбери шайбу у мастеровитых форвардов топ-6.

Анатолий Голышев Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Но при этом дома, при своих болельщиках, «Автомобилист» может играть совершенно иначе. Разгром «Салавата» (6:1) начался с ураганного первого периода, где были и массированное давление, и активные подключения защитников аж под ворота, и отличные скорости. Отрезками в домашних играх можно увидеть настоящий тотальный хоккей, и есть ощущение, что тренерский штаб хочет видеть такую игру в позиционной атаке. В прошлом году атаки «Автомобилиста» часто сводились к набросам от синей линии и попыткам «закопать» шайбу с пятака. Для лидеров команды это не самый удобный стиль, а нижним звеньям было вполне комфортно, но не хватало класса в реализации. Теперь самые высокооплачиваемые игроки могут показывать свои лучшие качества.

Никуда не пропали спецбригады, которые в прошлом году стали одним из ключевых факторов плей-оффного успеха. Статистику меньшинства испортили только отрезки игры втроём — а вчетвером «Автомобилист» пропустил лишь дважды, и обе этих шайбы пришли в Уфе. Герои прошлогодней спецбригады никуда не делись: защитники «Авто» не теряют позицию и словно примагничивают к себе шайбу, а форварды качественным прессингом разбивают чужие атаки, принимают простые и правильные решения. Большинство «Автомобилиста» звенит чуть слабее, но процент реализации все равно около 20%, а моменты создаются.

Можно отметить прогресс хоккеистов, которые оставались в тени. Отличный старт проводит Сергей Зборовский, который несколько лет назад выглядел не самым топовым домоседом. Теперь он превратился в мощного двустороннего защитника, который может и атаку разогнать, и голевой пас в меньшинстве соорудить. Без энергии Максима Денежкина уже сложно представить себе четвёртое звено: форвард словно воплощает лучшие качества ярославской школы с её цепкой игрой в обороне и неуступчивостью в любом моменте. Владимир Кузнецов соорудил роскошный гол в Новосибирске и доказывает, что со своей жёсткостью и классным броском может стать идеальным партнёром для давней связки Валк — Мэйсек.

Наконец, у «Автомобилиста» — лучший вратарский тандем. Именно тандем: за спиной игравших в финале Набокова и Исаева бэкапы, которые очень сильно уступают им в опыте. Здесь же и Евгений Аликин, и Владимир Галкин могут быть первыми номерами в любом клубе КХЛ, и игровое время они делят почти одинаково. Многие опасались, что Аликин не адаптируется к игре в большом клубе после «Амура», но Евгений ничуть не потерял в уровне по сравнению с Хабаровском. Галкин, пожалуй, пересидел в ВХЛ, однако на нём это никак не сказалось: вратарь очень прибавил в уверенности и спокойствии по сравнению со своими первыми играми. Оба голкипера негабаритные по современным меркам, но очень быстрые, с хорошей реакцией — Заварухин уже отметил работу тренера вратарей Вадима Тарасова.

Владимир Гaлкин Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Что пока на старте не получается? Явно большего ждали от двух новичков — Брендана Лайпсика и Ника Меркли, которые на двоих набрали лишь семь очков. Натурализованный канадец сейчас выходит в первом звене — и видно, что голова у него светлая, руки ничего не забыли. От Брендана можно увидеть интересные решения и нестандартные ходы — проблема словно бы в синхронизации игры с уже устоявшейся связкой Да Коста — Голышев. Меркли же будто вообще в игру не вписывается, хотя в большинстве он моментами бывает полезен. Однако можно сказать и по-другому — «Авто» ещё имеет резервы с такой игрой новичков.

Впрочем, можно посмотреть на старт «Автомобилиста» и с долей скепсиса. Календарь на старте сезона у команды был не самым сложным: из 10 матчей четыре пришлись на соперников, которые в прошлом году не попали в плей-офф, плюс была игра с потухшей с середины прошлого чемпионата «Ладой». Получится ли возводить ловушки в средней зоне в играх с более мастеровитыми командами? Да и в прошлом году екатеринбуржцы начинали хорошо — и два года назад тоже, и даже первые матчи при Билле Питерсе были атакующим ураганом.

Вопрос в другом: избежит ли команда своего почти традиционного осеннего провала? По сравнению с падениями, которые клуб испытывал несколько лет подряд, прошлогодний спад сложно было назвать полноценным кризисом. И игроки, и тренеры в интервью говорили, что спадом это нельзя было назвать, но факт налицо: перед паузой на Матч звёзд «Автомобилист» проиграл 13 игр из 20, набрал лишь 40% очков на этом отрезке и опускался на седьмое место Востока, при этом выглядел абсолютно потерянным по игре. Некоторые СМИ даже писали, что Заварухин может быть отправлен в отставку. Точно известно одно: на этом отрезке внутри раздевалки не всё было гладко. В итоге всё закончилось хорошо, но клубу надо учиться избегать граблей, которые услужливо разложены в середине чемпионата.

Пока же «Автомобилист» словно бросает вызов тем трендам, которые были установлены в лиге в прошлом году. Вы говорите про атаку и скорость? А мы предпочитаем суровый, но результативный сверхпрагматизм. Все гоняются за молодёжью и искусственно пытаются омолодить состав? В Екатеринбурге даже после ухода ветеранов весной собрана одна из самых возрастных команд КХЛ. Ну а как покажет себя этот нонконформизм в сезоне — время покажет.