«По Миннесоте поползла паника». Что пишут в Америке о будущем Капризова

У «дикарей» не просматривается реальных рычагов для удержания своей звезды. Кирилла уже сватают в «Чикаго».

«Капризов хочет в «Чикаго» в 2026 году», — взорвало хоккейный интернет высказывание чикагского журналиста Марка Лазеруса. Тому даже пришлось уточнять свои слова:

«Позвольте разъяснить. Я ещё в июне сообщал, что «Блэкхоукс» рассматривают Капризова как потенциальное большое усиление через два года, так скажем, как Мариана Госсу этого поколения. Заинтригован ли Капризов этой возможностью? Естественно. Хочет ли он этого прямо сейчас? Нет. Я спонтанно оговорился.

У Капризова остаётся два года по контракту, до решения ещё невероятно далеко. Ничего не ожидается в ближайшем времени, ничего ещё окончательно не решено. Капризов не просит об обмене, ничего такого. Отбой тревоги, я не подразумевал ничего такого.

Если вкратце, Капризов на примете у «Блэкхоукс» через два года, а не наоборот», — написал он в своих соцсетях.

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Тем не менее тема для разговоров вброшена, и будущее Капризова неминуемо будут обсуждать до тех пор, пока он не подпишет новый контракт, где бы это ни было. Собственно, этот вопрос и так бы обсуждался, но сейчас появилась первая конкретика.

Изначально читалось, что «Миннесота», по крайней мере нынешняя, – мала для Кирилла. Он уже многое дал клубу, заметно повысил к нему интерес, стал лицом клуба, но, чтобы удержать у себя игрока такого ранга, надо действовать решительно и демонстрировать своей главной звезде, что есть много причин, по которым стоит остаться в «Хоккейном штате».

За четыре года, что Капризов отдал «дикарям», они так и не сделали качественного рывка вперёд. Что уж говорить, если для россиянина до сих пор не нашли топового центра. Какой смысл тратить лучшие годы на то, чтобы не претендовать на что-то серьёзное, если у клуба даже не просматривается продуманного плана по улучшению результатов?

В «Чикаго» же Капризов может поиграть не абы с кем, а с Коннором Бедардом, лучшим новичком НХЛ прошлого сезона и восходящей супервездой. Согласитесь, заманчивая перспектива.

А что пишут об этом в Америке?

«По Миннесоте поползла паника»

«О нет. То, что раньше было беспричинным страхом, что случится нечто ужасное, сменилось актуальным, конкретным слухом. И хотя Марк Лазерус базируется в Чикаго, но он много освещает всю лигу, так что его слова имеют авторитет. По Миннесоте поползла паника.

Пояснения Лазеруса – это не конец истории. Первый слух уже запущен, так что готовьтесь видеть что-то наподобие: «Капризов будет здорово смотреться в «Рейнджерс». «Синерубашечники» дадут ему возможность выступать за контендера, играть вместе с соотечественниками Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным, а также сиять на главной сцене американского хоккея».

Или: «Не захочет ли Капризов переехать во «Флориду»? «Пантерз» всегда претендуют на победу, к тому же Павел Буре однажды обосновался в Саут-Бич. Погода и отсутствие налогов штата должны привлекать звёздного нападающего».

В таком мире мы живём, и так будет до тех пор, пока «Миннесота» не сможет заключить с Капризовым долгосрочный контракт. Случится ли это? Тяжело сказать. Отчасти потому, что мы не знаем, что служит Капризову главной мотивацией.

На чём он будет основывать своё решение? На деньгах? На лучших условиях для жизни? Даже если бы мы это знали, то мы не знаем, как он оценивает будущее команды. А всё остальное – спекуляции.

Трудно представить, что Капризов не может сорвать банк. Драйзайтль получает $ 14 млн, можно представить, что это и будет отправной точкой для агента. Солидная сумма, но на самом деле это всего на $ 5 млн больше того, что Кирилл зарабатывает сейчас. Вероятно, «Уайлд» могли бы на это согласиться, даже если настороженно относятся к такой сумме.

Кирилл Капризов Фото: Stacy Bengs/AP/ТАСС

Больше смущает момент с победами. Мы ещё не видели Капризова на главной сцене, в работе с топовыми игроками. Изменится ли это в этом году? «Миннесоте» надо на это надеяться. Потому что если Болди сможет быть великолепным партнёром для Капризова и вывести его и «Миннесоту» на новые высоты, будет легче убедить Кирилла остаться. Особенно с учётом того, что на подходе к команде молодые русские Юров и Хуснутдинов. А мы знаем, что Капризов ценит возможность поиграть с соотечественниками.

А если нет? «Миннесота» всё равно может убедить его остаться, но в этом нет никакой уверенности», — пишет блог Hockey Wilderness.

«Капризов в «Чикаго» — в этом есть смысл. Но то же самое можно сказать и об «Айлендерс»

«Для «Чикаго» имеет полный смысл приобретать суперзвезду в связку к молодому Бедарду, которому к началу сезона-2026/2027 будет 21 год. Капризов сможет начать переговоры с «Миннесотой» по новому контракту после окончания этого сезона, но с учётом проблем клуба вполне реален шанс, что он окажется где-то ещё.

И хотя в переходе в «Чикаго» есть смысл, то же самое можно сказать и об «Айлендерс». У Капризова уже есть связи с «островитянами», в основном по КХЛ. Он играл с Александром Романовым и Ильёй Сорокиным в ЦСКА, выигрывал с ними Кубок Гагарина. А с Сорокиным он ещё становился олимпийским чемпионом в 2018 году и играл на чемпионатах мира.

Варламов и Цыплаков с Капризовым не играли, но это не значит, что они не могут поспособствовать его переходу в команду», — пишет The Hockey News.