Топ-клуб КХЛ терпит настоящее бедствие! Отставка в «Авангарде» уже неминуема?

После удачного старта регулярного чемпионата «Авангард» угодил в одну из худших серий за всю историю выступления омского клуба в КХЛ. Начав нынешний сезон с трёхматчевой победной серии, «ястребы» забыли вкус выигранных встреч уже на две с половиной недели. Последний раз команда Сергея Звягина одержала победу ещё 9 сентября, когда на домашнем льду ею был эффектно переигран «Ак Барс» (4:1). Но затем последовала серия из шести поражений, конца и края которой после неудачи в Ярославле не просматривалось.

Долгожданное возвращение Рида Буше не стало волшебной палочкой для «Авангарда». Американскому хоккеисту потребуется ещё некоторое время для набора оптимальных кондиций, а без его спасительных шайб «ястребы» продолжают тонуть. А тут ещё и играть предстояло на выезде с обозлённым «Трактором», который несколько дней назад упустил матч с «Салаватом Юлаевым», потерпев обидное поражение.

Отбившись в начале стартового периода в меньшинстве, «Трактор» перешёл в атаку и быстро открыл счёт. Защитник Илья Карпухин подключился к затяжной атаке и с пятака бросил в нижний угол — игравший в воротах гостей Илья Проскуряков отбил перед собой, но Владимир Ткачёв накатил вторым темпом, подобрал отскок и отправил шайбу под перекладину.

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Тренерский штаб омичей взял запрос на помеху вратарю и допустил большую ошибку. После изучения повторов момента было определено, что всё было в рамках правил. Гол Ткачёва был подтверждён, а «ястребы» вдобавок были наказаны малым штрафом за задержку времени игры. «Трактор» получил шанс закрепить преимущество в счёте и сделал это благодаря голу Артёма Шварёва.

Во втором периоде игровая картина не изменилась. «Трактор» продолжал атаковать, а «Авангард» допускал одну ошибку за другой. Ровно в середине отрезка Павел Коледов нарушил правила на Максиме Шабанове, за что гости были наказаны штрафным броском. Буллит отправился пробивать сам пострадавший челябинец, но переиграть Проскурякова у него не вышло. Интересно, что Максим не реализовал штрафной бросок во втором матче подряд. За два дня до этого Шабанов не смог переиграть голкипера уфимцев Александра Самонова.

Но уже через минуту настроение своему партнёру поднял Александр Кадейкин, реализовавший большинство. Ещё через четыре минуты 78-й номер «Трактора» оформил дубль, на сей раз забив уже при игре в равных составах. На этой неделе 30-летнего форварда челябинцев словно прорвало. До игры с «Салаватом» на его счету было 0 очков в семи встречах, а теперь – два дубля в двух матчах подряд.

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К чести хоккеистов «Авангарда» надо заметить, что гости не опустили руки и бились до финальной сирены. Особенно старался молодой и очень талантливый Илья Рейнгардт. 21-летний форвард «ястребов» выдал шикарный отрезок на старте чемпионата, затем чуть ушёл в тень, но сегодня оформил первый дубль за карьеру в КХЛ.

«Авангард» сумел сократить отставание в счёте, но спастись с 0:4 было невозможно. «Ястребы» потерпели седьмое поражение подряд, приблизившись ещё на шаг к клубному антирекорду в КХЛ. В сентябре-октябре 2013 года омский клуб проиграл девять матчей подряд. Спустя 11 лет эта серия может повториться, ведь впереди «Авангард» ждут сложнейшие встречи с «Сибирью» и «Локомотивом».

Сейчас омский клуб возвращается домой после провального выезда. И кто будет готовить команду к домашней серии – большой вопрос. Сразу после завершения встречи главный тренер «ястребов» выразил уверенность, что победы к команде скоро придут. Вот только хватит ли терпения у руководства «ястребов», чтобы дождаться того, когда этот момент настанет?