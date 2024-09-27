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Регулярный чемпионат КХЛ-2024/2025, Авангард потерпел седьмое поражение подряд, проиграв Трактору, отчёт, 27 сентября

Топ-клуб КХЛ терпит настоящее бедствие! Отставка в «Авангарде» уже неминуема?
Сергей Емельянов
Отставка в «Авангарде» уже неминуема?
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«Ястребы» потерпели седьмое поражение подряд, приблизившись ещё на шаг к ужасному антирекорду.

После удачного старта регулярного чемпионата «Авангард» угодил в одну из худших серий за всю историю выступления омского клуба в КХЛ. Начав нынешний сезон с трёхматчевой победной серии, «ястребы» забыли вкус выигранных встреч уже на две с половиной недели. Последний раз команда Сергея Звягина одержала победу ещё 9 сентября, когда на домашнем льду ею был эффектно переигран «Ак Барс» (4:1). Но затем последовала серия из шести поражений, конца и края которой после неудачи в Ярославле не просматривалось.

Долгожданное возвращение Рида Буше не стало волшебной палочкой для «Авангарда». Американскому хоккеисту потребуется ещё некоторое время для набора оптимальных кондиций, а без его спасительных шайб «ястребы» продолжают тонуть. А тут ещё и играть предстояло на выезде с обозлённым «Трактором», который несколько дней назад упустил матч с «Салаватом Юлаевым», потерпев обидное поражение.

Отбившись в начале стартового периода в меньшинстве, «Трактор» перешёл в атаку и быстро открыл счёт. Защитник Илья Карпухин подключился к затяжной атаке и с пятака бросил в нижний угол — игравший в воротах гостей Илья Проскуряков отбил перед собой, но Владимир Ткачёв накатил вторым темпом, подобрал отскок и отправил шайбу под перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Тренерский штаб омичей взял запрос на помеху вратарю и допустил большую ошибку. После изучения повторов момента было определено, что всё было в рамках правил. Гол Ткачёва был подтверждён, а «ястребы» вдобавок были наказаны малым штрафом за задержку времени игры. «Трактор» получил шанс закрепить преимущество в счёте и сделал это благодаря голу Артёма Шварёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5)     2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4)     3:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 31:12 (5x4)     4:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 35:51 (5x5)     4:1 Рейнгардт (Чистяков, Шарипзянов) – 39:18 (5x5)     4:2 Рейнгардт (Яремчук, Коледов) – 58:33 (5x5)    

Во втором периоде игровая картина не изменилась. «Трактор» продолжал атаковать, а «Авангард» допускал одну ошибку за другой. Ровно в середине отрезка Павел Коледов нарушил правила на Максиме Шабанове, за что гости были наказаны штрафным броском. Буллит отправился пробивать сам пострадавший челябинец, но переиграть Проскурякова у него не вышло. Интересно, что Максим не реализовал штрафной бросок во втором матче подряд. За два дня до этого Шабанов не смог переиграть голкипера уфимцев Александра Самонова.

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Но уже через минуту настроение своему партнёру поднял Александр Кадейкин, реализовавший большинство. Ещё через четыре минуты 78-й номер «Трактора» оформил дубль, на сей раз забив уже при игре в равных составах. На этой неделе 30-летнего форварда челябинцев словно прорвало. До игры с «Салаватом» на его счету было 0 очков в семи встречах, а теперь – два дубля в двух матчах подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

К чести хоккеистов «Авангарда» надо заметить, что гости не опустили руки и бились до финальной сирены. Особенно старался молодой и очень талантливый Илья Рейнгардт. 21-летний форвард «ястребов» выдал шикарный отрезок на старте чемпионата, затем чуть ушёл в тень, но сегодня оформил первый дубль за карьеру в КХЛ.

«Авангард» сумел сократить отставание в счёте, но спастись с 0:4 было невозможно. «Ястребы» потерпели седьмое поражение подряд, приблизившись ещё на шаг к клубному антирекорду в КХЛ. В сентябре-октябре 2013 года омский клуб проиграл девять матчей подряд. Спустя 11 лет эта серия может повториться, ведь впереди «Авангард» ждут сложнейшие встречи с «Сибирью» и «Локомотивом».

Сейчас омский клуб возвращается домой после провального выезда. И кто будет готовить команду к домашней серии – большой вопрос. Сразу после завершения встречи главный тренер «ястребов» выразил уверенность, что победы к команде скоро придут. Вот только хватит ли терпения у руководства «ястребов», чтобы дождаться того, когда этот момент настанет?

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