Голевое безумие в Петербурге, пятая подряд победа «Ак Барса». Итоги дня КХЛ

«Авангард» опускается всё ниже, «Нефтехимик» чуть не отыгрался в Тольятти.

27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре игры. Подводим их итоги.

Ни возвращение Рида Буше, ни массированные изменения в звеньях не помогли «Авангарду» в Челябинске. Очень быстро «Трактор» повёл 2:0: омичам «помог» неудачный челлендж Сергея Звягина, после которого «ястребы» пропустили в большинстве. Команда Бенуа Гру выглядела намного быстрее и острее, постоянно создавала моменты после быстрых контратак — но ещё две шайбы забросила после удачных подправлений Александра Кадейкина на пятаке. Дубль Ильи Рейнгардта и общая активность в третьем периоде чуть подсластили пилюлю, но «Авангард» всё равно потерпел седьмое поражение подряд.

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«Металлург» хорошо начал домашний матч, но команду Андрея Разина подкосил неудачный челлендж — такие вещи для «Магнитки» являются редкостью. У казанцев забивали игроки, которые были в тени на старте сезона, Егор Бабенко и Семён Кошелев. «Магнитка», уступая в счёте, резко втопила педаль газа — за матч у команды 95 бросков в сторону ворот, и 31 был заблокирован игроками «Ак Барса». Разин уже привычно для себя снял вратаря за 11 минут до сирены, когда «Металлург» играл «5 на 3», но его команда смогла лишь достойно проиграть.

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Вывеска матча в Тольятти была самой скромной — и по именам команд, и по их форме в последних матчах. Однако «Лада» и «Нефтехимик» выдали шоу с восемью шайбами в основное время, несколькими долгими просмотрами и камбэком нижнекамцев со счёта 2:4. Интересно, что спасительный дубль оформил Андрей Белозёров, который в ВХЛ был одним из лидеров «Лады». В серии буллитов, впрочем, лучше были тольяттинцы — победную попытку реализовал Дмитрий Кугрышев.

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Дебют Тони Деанджело в КХЛ превратился в феерию и вполне отражает игру самого защитника: он сделал три ассиста, но при этом мог провалиться в своей зоне. Обе команды создали дикое количество моментов, побили пару рекордов КХЛ по скорострельности, играли почти без средней зоны, однако «Северсталь» подвели реализация, желание разыграть момент до пустых ворот и не лучшая игра Александра Самойлова. СКА, в свою очередь, хорошо разобрал соперника и воспользовался авантюрным стилем череповчан. Роман Ротенберг себе тоже не изменил: заменил вратаря после трёх шайб даже при счёте 8:3 и заявил, что «Северсталь» провела лучший матч в сезоне.

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