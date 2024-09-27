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Результаты матчей КХЛ 27 сентября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 28 сентября

Голевое безумие в Петербурге, пятая подряд победа «Ак Барса». Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ
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«Авангард» опускается всё ниже, «Нефтехимик» чуть не отыгрался в Тольятти.

27 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре игры. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Рыкманов) – 04:55 (5x5)     2:0 Шварёв (Светлаков, Шабанов) – 05:55 (5x4)     3:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 31:12 (5x4)     4:0 Кадейкин (Кравцов, Кэмпфер) – 35:51 (5x5)     4:1 Рейнгардт (Чистяков, Шарипзянов) – 39:18 (5x5)     4:2 Рейнгардт (Яремчук, Коледов) – 58:33 (5x5)    

Ни возвращение Рида Буше, ни массированные изменения в звеньях не помогли «Авангарду» в Челябинске. Очень быстро «Трактор» повёл 2:0: омичам «помог» неудачный челлендж Сергея Звягина, после которого «ястребы» пропустили в большинстве. Команда Бенуа Гру выглядела намного быстрее и острее, постоянно создавала моменты после быстрых контратак — но ещё две шайбы забросила после удачных подправлений Александра Кадейкина на пятаке. Дубль Ильи Рейнгардта и общая активность в третьем периоде чуть подсластили пилюлю, но «Авангард» всё равно потерпел седьмое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Юров (Орехов) – 07:02 (5x5)     1:1 Бабенко (Дыняк, Семёнов) – 18:42 (5x5)     1:2 Петан (Яшкин, Галимов) – 19:15 (5x4)     1:3 Кошелев (Семёнов) – 26:05 (5x5)     1:4 Барабанов (Евсеев) – 45:50 (5x5)     2:4 Джонсон (Уилсон) – 46:26 (5x5)     3:4 Петунин (Юров, Вовченко) – 49:04 (6x3)    

«Металлург» хорошо начал домашний матч, но команду Андрея Разина подкосил неудачный челлендж — такие вещи для «Магнитки» являются редкостью. У казанцев забивали игроки, которые были в тени на старте сезона, Егор Бабенко и Семён Кошелев. «Магнитка», уступая в счёте, резко втопила педаль газа — за матч у команды 95 бросков в сторону ворот, и 31 был заблокирован игроками «Ак Барса». Разин уже привычно для себя снял вратаря за 11 минут до сирены, когда «Металлург» играл «5 на 3», но его команда смогла лишь достойно проиграть.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 4
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кугрышев (Шараканов, Сафин) – 07:19 (5x5)     2:0 Романов (Минеев) – 23:11 (5x5)     2:1 Хоружев (Точилкин) – 26:05 (5x5)     3:1 Черников (Коромыслов, Грошев) – 26:52 (5x5)     3:2 Лещенко (Белозёров) – 30:34 (5x3)     4:2 Бикмуллин (Неколенко, Попугаев) – 33:34 (5x5)     4:3 Белозёров (Ди) – 48:51 (5x4)     4:4 Белозёров (Дергачёв) – 50:40 (5x5)     5:4 Кугрышев – 65:00    

Вывеска матча в Тольятти была самой скромной — и по именам команд, и по их форме в последних матчах. Однако «Лада» и «Нефтехимик» выдали шоу с восемью шайбами в основное время, несколькими долгими просмотрами и камбэком нижнекамцев со счёта 2:4. Интересно, что спасительный дубль оформил Андрей Белозёров, который в ВХЛ был одним из лидеров «Лады». В серии буллитов, впрочем, лучше были тольяттинцы — победную попытку реализовал Дмитрий Кугрышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Аймурзин, Пилипенко) – 06:52 (5x4)     1:1 Зыков – 07:03 (5x5)     1:2 Абросимов (Подшивалов) – 07:25 (5x5)     2:2 Воробьёв (Толчинский, Педан) – 08:33 (5x5)     3:2 Демидов (Деанджело, Педан) – 12:00 (5x5)     4:2 Алистров (Деанджело, Педан) – 13:23 (5x5)     5:2 Хайруллин (Воробьёв, Выдренков) – 14:55 (5x5)     6:2 Зыков (Деанджело, Галенюк) – 28:20 (5x5)     6:3 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 34:24 (5x5)     7:3 Глотов (Зыков, Педан) – 36:25 (5x5)     8:3 Грицюк (Глотов) – 39:18 (5x5)     8:4 Аймурзин (Ильин) – 47:18 (5x5)     8:5 Лишка (Пилипенко) – 54:50 (5x4)    

Дебют Тони Деанджело в КХЛ превратился в феерию и вполне отражает игру самого защитника: он сделал три ассиста, но при этом мог провалиться в своей зоне. Обе команды создали дикое количество моментов, побили пару рекордов КХЛ по скорострельности, играли почти без средней зоны, однако «Северсталь» подвели реализация, желание разыграть момент до пустых ворот и не лучшая игра Александра Самойлова. СКА, в свою очередь, хорошо разобрал соперника и воспользовался авантюрным стилем череповчан. Роман Ротенберг себе тоже не изменил: заменил вратаря после трёх шайб даже при счёте 8:3 и заявил, что «Северсталь» провела лучший матч в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 28 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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