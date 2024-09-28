Овечкин забил суперброском на предсезонке! Русский вратарь «Коламбуса» даже не среагировал

В столице США состоялся очередной предсезонный матч с участием «Вашингтона». Во второй раз за сентябрь на лёд вышел Александр Овечкин, и уже на седьмой минуте капитан «столичных» забил гол. Молниеносный бросок в касание вполоборота – и вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов капитулировал, не успев даже ничего понять и среагировать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это было только начало голевой феерии, которую устроили «Вашингтон» и «Блю Джекетс» в этот вечер. На шайбу Овечкина ответил Адам Фантилли, забросивший с передачи Дмитрия Воронкова, который классно привёз шайбу в зону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И затем «Коламбус» стал наращивать преимущество. К середине матча гости вели 4:2, к концу второго периода – 5:3. На 56-й минуте будущая суперзвезда НХЛ Фантилли оформил хет-трик, окончательно решив вопрос о победителе матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен пропустил шесть шайб, но его сменщик Клэй Стивенсон на льду так и не появился, а последние два гола «Коламбус» отправил в пустые ворота, когда хозяева пытались отыграться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что по статистике россиян в этой встрече? Вратарь Даниил Тарасов сыграл два периода, отразил 14 бросков из 17, пропустил три шайбы. У Дмитрия Воронкова голевая передача и +1. У «Вашингтона» Ови начал игру с заброшенной шайбы, но закончил матч с показателем полезности «-3». У Мирошниченко «0», но и результативными действиями Иван не отметился. Защитник Александр Алексеев провёл почти 20 минут на льду, у него «-2».