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Вашингтон — Коламбус — 4:8, Овечкин забил первый гол на предсезонке НХЛ, видео, русские на предсезонке НХЛ

Овечкин забил суперброском на предсезонке! Русский вратарь «Коламбуса» даже не среагировал
Лев Лукин
Овечкин забил суперброском на предсезонке
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Но «Вашингтон» проиграл «Блю Джекетс» в ярком матче.

В столице США состоялся очередной предсезонный матч с участием «Вашингтона». Во второй раз за сентябрь на лёд вышел Александр Овечкин, и уже на седьмой минуте капитан «столичных» забил гол. Молниеносный бросок в касание вполоборота – и вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов капитулировал, не успев даже ничего понять и среагировать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это было только начало голевой феерии, которую устроили «Вашингтон» и «Блю Джекетс» в этот вечер. На шайбу Овечкина ответил Адам Фантилли, забросивший с передачи Дмитрия Воронкова, который классно привёз шайбу в зону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И затем «Коламбус» стал наращивать преимущество. К середине матча гости вели 4:2, к концу второго периода – 5:3. На 56-й минуте будущая суперзвезда НХЛ Фантилли оформил хет-трик, окончательно решив вопрос о победителе матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен пропустил шесть шайб, но его сменщик Клэй Стивенсон на льду так и не появился, а последние два гола «Коламбус» отправил в пустые ворота, когда хозяева пытались отыграться.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 8
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Овечкин (Манджапане) – 06:58 (5x5)     1:1 Фантилли (Воронков) – 10:47 (5x5)     1:2 Малатеста – 13:49 (5x5)     2:2 Врана (Макмайкл, Карлсон) – 14:01 (5x5)     2:3 Оливье (МакКаун, Пюухтия) – 22:50 (5x5)     2:4 Фантилли (Бриндли) – 25:25 (5x5)     3:4 Строум (Кристалл, Чикран) – 30:01 (5x4)     3:5 Пюухтия (Бриндли, Фикс-Волански) – 34:49 (5x4)     4:5 Чикран (Бир, Милано) – 51:46 (5x5)     4:6 Фантилли – 56:00 (5x5)     4:7 Силлинджер – 58:21 (en)     4:8 Оливье – 59:37 (en)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что по статистике россиян в этой встрече? Вратарь Даниил Тарасов сыграл два периода, отразил 14 бросков из 17, пропустил три шайбы. У Дмитрия Воронкова голевая передача и +1. У «Вашингтона» Ови начал игру с заброшенной шайбы, но закончил матч с показателем полезности «-3». У Мирошниченко «0», но и результативными действиями Иван не отметился. Защитник Александр Алексеев провёл почти 20 минут на льду, у него «-2».

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