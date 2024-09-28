Хартли к нам не поедет. Что делать с тренерами «Авангарда»?

Сергей Звягин заступил на пост главного тренера «Авангарда» при чрезвычайных обстоятельствах — увольнение Михаила Кравца по ходу плей-офф, случившееся этой весной, отдавало здоровой безуминкой образца времён Анатолия Бардина. И ведь «Авангард» чуть не совершил чудо в серии с «Локомотивом»: при 0-2 дошёл до седьмого матча, начал тот матч лучше соперника, но пропустил первым и уже ничего показать не мог.

«Сложилась такая цейтнотная ситуация, что когда я вышел на лавку в Ярославле в третьей игре, то о себе вообще не думал, и это получилось настолько натурально, естественно! Видимо, вся эта накопленная в подсознании информация автоматически стала работать, и я действительно чувствовал, как будто занимаюсь этим много лет. Не говорю, что делал всё правильно, а рассказываю о своих ощущениях», — вспоминал эти ощущения Звягин в весеннем интервью «Чемпионату». Пяти удачных матчей экс-вратарю хватило, чтобы стать главным тренером на постоянной основе без всяких приставок.

При этом неопытному главному тренеру собрали очень странный штаб. Тут и не имеющее аналогов совместительство «генеральный менеджер — ассистент тренера», которое выглядит странно с точки зрения иерархии: в одной ипостаси Антон Курьянов Звягина может уволить, в другой — должен подчиняться. Здесь и бывший форвард Андрей Подконицки, который при этом работает с защитниками — посмотрите на «Торпедо» последнего года и поймёте, что штаб из одних нападающих не сможет хорошо работать с оборонцами. По играм со СКА и «Трактором» появляются вопросы и к видеотренерам. Вспомните, как чётко в чемпионский год работали латвийские помощники Хартли! Сейчас же два неудачных челленджа лишний раз ударили по «ястребам».

Сергей Звягин Фото: РИА Новости

Кроме того, «Авангарду» сразу же не повезло на предсезонке. Омичи за короткий срок потеряли лучшую связку атаки не только в клубе, но и во всей лиге. Сверху добавилась травма Михаила Бердина, за которого клуб отдал сразу нескольких заметных юниоров. В эпоху потолка зарплат такие травмы были бы убийственны для любой команды (кроме разве что СКА — там игрокам воздух Ленобласти дороже грязных денежных бумажек).

Однако смог ли Звягин лучшим образом воспользоваться своим ограниченным ресурсом? Посмотрим на конкретном примере. После травм Ткачёва и Буше «Авангард» оперативно подписал Станислава Галиева и Алексея Макеева — как ни крути, это были одни из самых заметных фигур на рынке. Оба эти игрока чем-то схожи в своих функциях — это не драйверы игры в своих тройках, оба показывали свой лучший хоккей вместе с топовыми для КХЛ центрами (Шипачёв, Да Коста, Дацюк).

При этом Галиев и Макеев начали сезон в первой тройке с Линденом Веем. Можно представить, что остальные тройки словно были у Звягина в голове, и он решил механически поставить новичков в слоты травмированных. На бумаге выглядело здорово, но повторимся: эти вингеры дублируют функции друг друга, и полноценной «химии» в этой тройке не родилось. Кроме того, Макеев в последние годы почти всегда выходил слева, где и показывал лучшую игру, а в этой тройке играл справа. Однако же главный тренер с непонятной настойчивостью держался за это звено до последнего и отправил Макеева на левый фланг только после выздоровления Буше.

Пока в этой серии поражений «Авангард» играет только хуже с каждым матчем. 0:2 в Челябинске, как показал буквально на днях «Салават Юлаев», не приговор — однако «Авангард» на фоне соперника выглядел чудовищно аморфным. Возникало ощущение, что омичи просто не успевают ногами за соперником, что приводило ко тьме выходов «в ноль» и контратак «Трактора» с преимуществом. В концовке второго периода челябинцы перебрасывали соперника раза в четыре и расслабились только в третьей двадцатиминутке.

Ну а что с этой ситуацией делать? «Авангард» уже неделю назад оперативно сработал на рынке и экстренно вернул в команду Райана Спунера. При этом Курьянов весной сказал: «Если берём в целом легионера — у него должно быть больше опций на льду. Не можем позволить себе игрока, который на решающее вбрасывание не выходит». В итоге омичи взяли Коула Касселса, который на точке даёт более 50%, но при этом в атаке весьма ограничен — пришлось экстренно бежать к Спунеру, который просидел без работы до конца сентября. Выглядит странно, правда?

Райан Спунер Фото: khl.ru

И даже когда мы говорим про ошибки Звягина, то должны понимать: на тренерском рынке сейчас просто нет кандидатов, которые выглядят объективно лучше него. Хорошо было пару лет назад: «Локомотив» оперативно мог подписать Дмитрия Квартальнова или Игоря Никитина после их увольнений из ЦСКА. Теперь ситуация иная. Если мы выводим за скобки Сергея Фёдорова, который вообще явно не хотел быть тренером, но стал им поневоле и который вряд ли отправится работать в «Авангард» (если «ястребы» вдруг не выкатят какой-то космический контракт), то на рынке есть только один кандидат со свежим победным резюме — Алексей Заварухин.

Заварухин вообще теперь будет первым номером в шорт-листе любой команды: очень противоречивая регулярка «Трактора» в прошлом году была забыта благодаря бронзовым медалям. Любой команде, которая меняет тренера по ходу сезона, нужен будет немедленный результат — и назначение «Брата-2» прекрасно ляжет в логику руководителей. А если Заварухин откажется, если вдруг позовут? За ним на рынке в основном тренеры, которые в лиге работали очень давно, да и не в топ-клубах (Назаров, Светлов, Юрзинов-младший, Скудра), и их приход в «Авангард» вообще выглядит лотереей. В МХЛ с «Ястребами» интересно работает Виталий Черночуб, но он ни дня не тренировал взрослых игроков.

И ещё один важный момент, который касается «Авангарда»: чуть ли не над любым тренером Омска теперь будет нависать тень Боба Хартли. Забавно, что в Россию канадец переезжал с клеймом чуть ли не устаревшего тренера, но в закисшей КХЛ пятилетней давности произвёл фурор. Другое дело, что тренеры нашей лиги тоже учились — и апелляция к преемственности от Боба уже не сработала в случае Дмитрия Рябыкина. После прихода Звягина про конспекты Хартли тоже вспоминали — хотя игра Омска в серии с «Локомотивом» напоминала всё что угодно, но не стиль Хартли.

Сергей Звягин и Боб Хартли Фото: РИА Новости

Сама программа «Всё будет как при бабушке» не имеет за собой ничего, кроме чистой ностальгии. Многого ли добивались ассистенты легендарных тренеров, принимая команды сразу после них? Дэйв Льюис взял напичканный будущими членами Зала славы «Детройт» после Скотти Боумэна и дважды вылетал от скромнейших «Анахайма» и «Калгари». В КХЛ Валерий Белов на второй сезон без Билялетдинова вместе с «Ак Барсом» вылетел от «Сибири» в первом раунде, Харийс Витолиньш без Знарка и двух лет не продержался. Если в назначении Звягина хоть на процент фигурировала эта наследственность — это плохо, и в новом назначении (если оно вдруг последует) «Авангарду» надо уже забыть Хартли и начать новую эпоху.

Звягин уже пообещал перелом и победу в следующем матче — а это будет дерби с «Сибирью» на омском льду. И этот матч может стать точкой бифуркации не только для главного тренера, но и для всего сезона «ястребов».