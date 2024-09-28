Кузнецов выбыл аж на два месяца! Что случилось со звездой СКА — непонятно

Нападающий СКА получил тяжёлую травму буквально на ровном месте и не сыграет в КХЛ уже до зимы.

Пятничный матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Северсталью» (8:5) стал настоящим праздником для болельщиков санкт-петербургской команды. 12 156 зрителей, заполнившие «Ледовый», увидели голевое представление с 13 шайбами и сумасшедший дебют американского новичка Тони Деанджело. В своём первом матче в России 28-летний хоккеист оформил ассистентский хет-трик и выдал выдающийся показатель полезности «+6». Неудивительно, что после завершения встречи главный тренер армейцев Роман Ротенберг сиял на пресс-конференции и излучал абсолютный позитив.

Вот только субботнее утро не принесло тренерскому штабу СКА добрых вестей. Большой ложкой дёгтя для армейской команды стала тяжёлая травма одного из самых дорогих хоккеистов лиги Евгения Кузнецова. Обладатель Кубка Стэнли – 2018 вернулся в Россию в минувшее межсезонье, подписав контракт с санкт-петербургским клубом с расчётом на выполнение огромных бонусов за результативность.

Но теперь Евгению придётся надолго сосредоточиться на восстановлении. В середине первого периода матча с «Северсталью» 32-летний форвард травмировался буквально на ровном месте. В одном из игровых эпизодов Евгений потянулся клюшкой вверх за шайбой, а затем резко согнулся, испытав очевидный дискомфорт.

По единственному повтору момента, который попал в телевизионный кадр, крайне сложно понять, что на самом деле произошло с российским форвардом. Не видно, чтобы Кузнецов получил какой-то удар, который мог бы привести к столь серьёзным последствиям.

Практически наверняка можно предположить, что какие-то боли беспокоили Евгения ещё до матча с «Северсталью», а этот эпизод лишь выступил в роли катализатора. Но факт остаётся фактом – срок восстановления Кузнецова составит около двух месяцев. Как сообщает «Матч ТВ», игрок травмировал плечо.

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«После проведённого обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьёзной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдёт примерно два месяца. Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП. Мы не будем форсировать подготовку – нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать своё мастерство на 100%.

Женя – лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке – не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА. Конечно же, для нас это большая потеря, но, как я вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу и в дальнейшем тоже будем побеждать в том числе и за него. Искренне желаю Жене здоровья и скорейшего выздоровления, с нетерпением ждём его полного восстановления и возвращения на лёд!» — с таким заявлением в личном телеграм-канале ранее сегодня выступил Ротенберг.

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После возвращения в КХЛ Евгений успел провести девять матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. Единственный гол Кузнецов забил ещё в первом для его команды матче сезона, поразив ворота магнитогорского «Металлурга» (4:5 ОТ).

С тех пор российский нападающий не забивал на протяжении восьми матчей и вообще играл не очень ярко. Все три его ассиста пришлись на встречи с «Ладой» и «Сочи», тогда как в играх с соперниками более высокого уровня Кузнецов выглядел бледно. Очевидно, что форварду требовалось время на перестройку и обратную адаптацию к российскому хоккею после стольких лет, проведённых за океаном.

Но теперь полученная травма окончательно скомкала первое впечатление от возвращения нападающего в Россию. Ожидаемый срок возвращения хоккеиста в строй приходится на начало декабря, так что до наступления календарной зимы Евгения в деле мы уже не увидим.