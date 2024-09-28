Найдут работу уже в этом сезоне? 9 свободных тренеров для клубов КХЛ

В КХЛ уже состоялась первая отставка: Дэвид Немировски покинул «Барыс». Его место занял Вячеслав Буцаев. Серьёзно «подвис» в «Амуре» Андрей Мартемьянов, не идут дела в «Авангарде» у Сергея Звягина, слабо выглядят «Лада» и ХК «Сочи», ведомые Олегом Браташом и Сергеем Зубовым.

Рассказываем про тренеров, которые сейчас находятся без работы и готовы к трудоустройству. Сразу отметим, что у Олега Знарка уже есть должность в «Филадельфии», Вячеслав Быков занят семейными делами, а Сергей Фёдоров входит в наблюдательный совет ЦСКА и вряд ли горит желанием отправиться в свободное плавание.

Алексей Заварухин, 43 года

Вместе с челябинцами Заварухин выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. Казалось бы, после столь успешной работы тренера должны были оставить и предложить новый контракт, но менеджмент сделал выбор в пользу канадского франкофона Бенуа Гру. Заварухин, кстати, активно посещает домашние матчи «Трактора», а заодно ждёт варианты для трудоустройства.

Андрей Назаров, 50 лет

Отличный и опытный антикризисный тренер, который готов встряхнуть любую команду. Например, в том же «Амуре» при «поплывшем» Мартемьянове явно напрашиваются перемены (тем более что состав у «тигров» отличный), есть и другие варианты.

Андрей Назаров Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Назаров отлично работает как с молодёжью, так и со звёздными игроками (вспомните супертройку Боченски, Бойда и Доуса в «Барысе»), умеет навести порядок и привить команде железную дисциплину.

Дмитрий Рябыкин, 48 лет

Рябыкин был в числе кандидатов на пост главного тренера «Барыса», однако в итоге в Астане остановили выбор на Вячеславе Буцаеве. Рябыкин достаточно жёсткий специалист, в Омске и «Витязе», будучи главным тренером, он сработался далеко не со всеми, но выводы наверняка сделал. Сейчас известный в прошлом защитник тоже находится в поиске работы.

Андрей Скабелка, 53 года

Последним на сегодняшний день местом работы белорусского тренера стал «Барыс», но там откровенно не сложилось. У Скабелки серьёзный опыт, большой послужной список, однако не будем забывать и про непростой характер. Историй недопонимания между тренером и хоккеистами масса, отсюда периодические проблемы с поиском нового места трудоустройства. Скабелка — системный тренер, а его видение хоккея подходит далеко не всем.

Петерис Скудра, 51 год

Скудра долго работал в «Торпедо», где стал любимцем местных болельщиков. Специалист пробовал свои силы в «Тракторе», рижском «Динамо» и становился чемпионом ВХЛ вместе с «Сарыаркой». Сейчас Петерис активно ищет вакантное место в КХЛ.

Петерис Скудра Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Этот тренер известен повышенной требовательностью и железной дисциплиной. Каждый игрок при нём должен чётко выполнять свои функции на льду, хорошо подготовиться к сезону физически.

Владимир Юрзинов-младший, 59 лет

Опытный человек из тренерской семьи, при котором, например, запускали «Куньлунь», а сама китайская команда не проигрывала всем подряд, как в последние годы. Наоборот, «драконы» являлись грозной силой. У Юрзинова огромный послужной список работы как в России, так и за рубежом, он знаком с тренерским ремеслом не понаслышке. Такие сильные специалисты не должны оставаться без внимания.

Дэвид Немировски, 48 лет

В «Барысе» у Дэвида Немировски случился провал. Справедливо заметим, что виноват в этом не только главный тренер, но и вся клубная система. В Астане должны чётко понять, что они хотят и для каких задач приглашают людей. Немировски — приверженец комбинационного и атакующего хоккея, «Торпедо» при нём выглядело легко и ярко, но не всегда получается воплотить все мысли и идеи в реальность.

Сергей Светлов, 63 года

Ветеран тренерского цеха, периодически получающий работу при экстренных ситуациях в других командах. Когда кого-то резко увольняют, Светлов всегда готов прийти на помощь и принять новый коллектив. Бывает, что успешно, а бывает и полный крах (достаточно вспомнить антирекорд из поражений в ХК «Сочи»). Время постепенно уходит, на ведущие роли выходят более молодые специалисты.

Александр Андриевский, 56 лет

Ещё один белорус в нашем списке наряду с Андреем Скабелкой. В прошлом сезоне Андриевский занимал пост ассистента главного тренера в минском «Динамо», а на заре строительства «Адмирала» неплохо отработал три сезона в дальневосточной команде. Найти вариант в КХЛ при нынешней конкуренции белорусу будет проблематично. Но почему бы снова не попробовать себя в деле, если появятся предложения?