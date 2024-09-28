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Результаты матчей КХЛ 28 сентября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 29 сентября

Разгром «Амура» и шикарный победный гол «Спартака». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ
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«Барыс» снова буксует даже с новым тренером, «Локомотив» спокойно разобрался с «Сочи».

28 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре игры. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 7
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Абрамов – 01:09 (5x5)     0:2 Гончарук (Кагарлицкий, Абрамов) – 06:26 (5x5)     0:3 Артамонов (Летунов) – 08:28 (5x5)     0:4 Свечников (Почивалов) – 13:21 (5x5)     1:4 Дрозг (Грачёв, Щемеров) – 14:24 (5x3)     1:5 Мисников (Свечников, Кирсанов) – 30:29 (5x5)     1:6 Линч (Атанасов) – 35:41 (5x4)     1:7 Почивалов (Орлов) – 45:08 (5x5)     2:7 Коротких (Бродхёрст) – 47:21 (4x5)    

Встреча в Хабаровске была проиграна «Амуром» уже в первые 10 минут матча, когда «Торпедо» забило четыре безответных гола. В чём-то команде Игоря Ларионова повезло — несколько раз им помогли рикошеты, однако и «Амур» не нашёл никаких средств против контратак, которые в этом году стали фирменным оружием «Торпедо». В составе нижегородцев хет-трик оформил Денис Почивалов: в предыдущих 52 матчах в КХЛ он ни разу не забивал. Результаты «Амура» ставят под угрозу позиции Андрея Мартемьянова в клубе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Чехович (Рыков, Малоросиянов) – 33:34 (5x5)     0:2 Баптист (Воробьёв, Готье) – 59:44 (en)    

Во второй игре Вячеслава Буцаева в «Барысе», как и в первой, было крайне мало заброшенных шайб. Победный гол у «Витязя» забил Иван Чехович, который перезагружает карьеру в Подмосковье — а вторая шайба пришла уже в пустые ворота. Даже смена тренера пока не разбудила нападение астанинского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Попов (Тянулин) – 24:46 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 34:42 (5x4)     2:1 Елесин (Каюмов) – 36:49 (5x5)     3:1 А. Радулов (Берёзкин, Шалунов) – 53:22 (5x5)    

В прошлом году «Локомотив» регулярно терял очки в матчах с клубами из нижней части таблицы, и именно «Сочи» пару раз наносил чувствительные поражения. Когда Сергей Попов открыл счёт, казалось, что «леопарды» смогут преподнести сюрприз и сейчас, однако вскоре сочинцы попали под каток машины Игоря Никитина. Соотношение бросков 40:13 прекрасно показывает характер игры, которую помог переломить характер Александра Радулова: он и важное удаление заработал, и гол забил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Миронов (Принс, Галимов) – 07:50 (5x5)     1:1 Дроздов (Каменев) – 39:59 (5x5)     2:1 Рубцов (Бычков, Филин) – 46:00 (5x5)     2:2 Исхаков (Карнаухов) – 49:44 (5x5)     3:2 Голдобин (Мальцев) – 62:28 (3x3)    

В Москве параллельно играли два «Спартака», но это не помешало собрать на хоккейное дерби 10 тысяч зрителей. Болельщики увидели насыщенный, пусть и не особенно результативный матч. Одним из ярчайших событий игры стал первый гол Ивана Дроздова за ЦСКА, который был забит за одну сотую секунды до сирены. Однако эта шайбу затмила красивейшая комбинация, которую в овертайме расписали Михаил Мальцев и Николай Голдобин, забивший победный гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Игры 29 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
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Екатеринбург
Не начался
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
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29 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
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Не начался
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X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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