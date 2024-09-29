Мичков чуть не подрался с американцем! А затем оформил первый дубль за «Филадельфию»

К «Филадельфии» нынче приковано много внимания. Причина кроется не столько в игре команды, сколько в её российских новичках. Иван Федотов, уехавший весной в Северную Америку, готовится провести первый полноценный сезон, а Матвей Мичков, находящийся на радаре хоккейных обывателей, так и вовсе первый.

В очередном матче предсезонки НХЛ «Филадельфия» принимала «Бостон». Счёт в матче открыли гости – Хампус Линдхольм набросил от синей линии с кистей, и Иван Федотов не смог выручить партнёров.

А вот дальше произошёл интересный момент, не связанный с заброшенными шайбами, – защитник «Брюинз» Суизи начал жёстко «напихивать» Мичкову, что очень не понравилось Шону Кутюрье, который мгновенно сбросил краги и попытался отомстить обидчику.

Но месть на скинутых перчатках не закончилась – уже через 14 секунд хозяева сравняли счёт благодаря усилиям Ристолайнена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода «Флайерз» получили численное преимущество, однако вперёд вышел «Бостон» — Пойтрас на скорости вошёл в зону и поразил ворота Ивана Федотова. Однако и тут «Филадельфия» быстро сравняла счёт благодаря отличной передаче Люкселля, которую замкнул на дальней штанге Матвей Мичков. Это первая шайба Матвея не в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период команды сыграли более надёжно, не позволив оппонентам отличиться. Да и в целом создать какой-либо опасный момент.

Встреча перешла в овертайм, где Мичков вышел «два в одного» с Конечны и переиграл голкипера сам, воспользовавшись тем, что защитник пытался всеми способами перекрыть линию передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Филадельфия» одерживает очередную победу на предсезонке. А что Мичков? А Матвей на коне! Потасовка с Суизи в первом периоде, видимо, так зарядила форварда, что он оформил первый дубль в Северной Америке.