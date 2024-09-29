От троих россиян отказались перед стартом сезона НХЛ. Что теперь с ними будет?

Близится начало регулярного чемпионата НХЛ, а это значит, что клубы активно проводят сокращения состава. Сегодня под нож попали трое российских хоккеистов – Григорий Денисенко, Егор Соколов и Николай Кныжов, которые были выставлены на драфт отказов. Что ждёт их дальше?

Григорий Денисенко («Вегас»)

Лет пять назад Григорий считался одним из самых талантливых нападающих по своему возрасту – ему доверяли в «Локомотиве», он зажигал на молодёжных чемпионатах мира, в том числе в роли капитана. Но с отъездом в Америку всё как-то разладилось. Нападающий не смог пробиться во «Флориде», сыграв в основе лишь 26 матчей за три года. Год назад «Пантерз» от него отказались перед стартом сезона.

С драфта отказов его тогда забрал «Вегас», но и там закрепиться не получилось, и бо́льшую часть сезона нападающий провёл в АХЛ, где набрал 56 очков и стал лучшим бомбардиром «Хендерсона».

У Денисенко остаётся ещё год по контракту с «Вегасом», так что в Америке ему одна дорога – обратно в АХЛ. Если, конечно, в ближайшие сутки никто не заберёт его с драфта отказов, как было прошлой осенью. Но стоит ли стучаться в закрытую дверь пятый год подряд? Есть ощущение, что уже пора сменить обстановку и вернуться домой. Права на него принадлежат «Локомотиву».

Егор Соколов («Юта»)

Егор Соколов провёл четыре года в системе «Оттавы», но в НХЛ за это время сыграл ещё меньше Денисенко – всего 13 матчей, хотя в «Беллевиле» смотрелся отлично и три года подряд попадал в топ-3 бомбардиров команды. Летом его обменяли в «Юту», с которой он вскоре подписал двусторонний контракт на один год. Сразу было очевидно, что в основе на него не слишком рассчитывают и это подписание скорее для «Тусона» в АХЛ.

Соколов уехал за океан ещё в юниорском возрасте, до драфта в 2020 году отыграл три сезона в лиге Квебека, и есть ощущение, что он будет пробоваться пробиваться дальше. Мы все помним Егора из-за его открытости и бешеного драйва на МЧМ-2020, и очень хочется, чтобы у него всё получилось. Стоит, пожалуй, поиграть ещё годик в АХЛ, надеяться на то, что в какой-то момент представится шанс, и надо будет попробовать за него зацепиться. Тем более «Юта» — совершенно новая команда, всё с чистого листа. Но если не получится и в этом году, то, пожалуй, нечего тратить лучшие годы на «автобусную» лигу без особых перспектив.

Егор Соколов Фото: Justin Tang/AP Photo/ТАСС

Николай Кныжов («Питтсбург»)

У Николая ситуация, отличная от предыдущих двух россиян, в первую очередь потому, что у него вообще нет никакого контракта. Он начинал за здравие в «Сан-Хосе», в 22 года стал полноценным игроком основы, сыграл 56 матчей, проводя на льду почти по 17 минут. Но потом одна за другой посыпались травмы, и всё это, конечно, не могло не сказаться на его развитии. Сезон-2021/2022 Кныжов пропустил полностью, а за последние два сыграл в «Сан-Хосе» только 22 матча, бо́льшую часть времени проводя в «Барракуде».

Николай Кныжов Фото: Jose Moreno/AP Photo/ТАСС

Летом «Сан-Хосе» выкупил его контракт, а в конце августа он отправился на просмотр в «Питтсбург». Но на предсезонке так и не сыграл, и сейчас «Питтсбург» расторг просмотровый контракт.

В КХЛ права на защитника принадлежат СКА, но, вероятно, Кныжов будет пробовать до последнего трудоустроиться в Америке. Потенциал у него есть.