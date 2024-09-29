Две звезды уже получили жуткие травмы в НХЛ. Это точно предсезонка?

Предсезонный хоккей довольно сложно назвать эталонным — команды только набирают форму перед началом очередной регулярки, а тренеры зачастую выставляют далеко не самые звёздные составы, оберегая лидеров от возможных неприятных последствий.

Возможно, так стоило поступить и наставникам «Лос-Анджелеса» и «Монреаля», которые по ходу предсезонной подготовки потеряли своих звёздных игроков.

В своей первой же игре серьёзную травму получил ключевой защитник «королей» Дрю Даути. 34-летний канадец крайне редко пропускал матчи из-за повреждений, но в той ситуации, в которой он оказался во встрече с «Вегасом», было очень сложно отделаться лишь лёгким испугом.

В первом же периоде игры с «рыцарями» Даути нанёс неточный бросок, после чего бросился вдогонку за убегавшим в сторону ворот «Кингз» Таннером Пирсоном. Борьба за шайбу на первый взгляд казалась вполне обычной, однако закончилось всё жутко — левая нога Даути при падении на лёд врезалась в борт и вывернулась под воздействием инерции.

Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, пропустивший матч в Вегасе, позже рассказал, что на повторе этот эпизод выглядел хуже, чем в реальности. К сожалению для «королей», ситуацию для самого Даути это не облегчило, а рентген показал перелом лодыжки. Защитнику уже провели операцию, а «Кингз» объявили, что Дрю вернётся в игру «с месяца на месяц». С учётом характера травмы, едва ли мы увидим Даути в деле до зимы.

И если канадцу удалось избежать такой травмы, которая вывела бы его из строя на весь сезон, то состояние Патрика Лайне ещё предстоит оценить. А ведь его ситуация выглядела гораздо хуже — финский форвард пытался войти в зону атаки в матче с «Торонто», однако был очень жёстко встречен нападающим «листьев» Седриком Пэром.

Травму Даути можно списать на невезение — столкновение с Пирсоном явно относится к категории «игровых моментов», но про эпизод с Лайне такого точно не скажешь. Пэр будто бы целенаправленно шёл бить Патрика и влетел ему коленом в колено. От одного просмотра видео уже становится больно, и можно (но не хочется) только представить, что испытал сам Лайне.

Досада форварда стала ещё больше в подтрибунном помещении — Патрик смог покинуть лёд только с помощью медперсонала «хабс» и по пути в раздевалку в сердцах бросил в сторону перчатки и шлем. Трибуны «Белл-центра» в этот момент возмущённо гудели — на кубе показали повтор столкновения Патрика с Пэром, который, к слову, каким-то образом избежал наказания от арбитров. Поэтому «наказывать» Седрика пошёл защитник «Канадиенс» Арбер Джекай — уже в следующей смене он нашёл Пэра и буквально вбил его в лёд, в то время как нападающий «Лифс» не оказывал никакого сопротивления и лишь защищался.

После этого случая за океаном в очередной раз заговорили о необходимости сокращения количества предсезонных матчей, хотя это точно не выглядит панацеей. Да и корень проблемы, кажется, тоже не в этом. «Лос-Анджелесу» и «Монреалю» же теперь предстоит понять, как они будут справляться с потерями своих лидеров.