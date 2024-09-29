СКА проиграл «Куньлуню», битва лидеров Востока осталась за «Ак Барсом». Итоги дня в КХЛ

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 29 сентября 2024 года.

Битва двух лидеров Восточной конференции получилась в одну калитку. Счёт открыл «Автомобилист», но не успел порадоваться, как гости уже сравняли. И вообще разразились голевым всплеском – хозяйничали на чужом пятачке и забили трижды за шесть с половиной минут. Особенно издевательским получился гол Егора Коршкова, который запихал шайбу с добивания из-за линии ворот. На этом матч для Евгения Аликина был закончен, но и выход Владимира Галкина не взбодрил екатеринбуржцев.

Гол Дмитрия Яшкина в большинстве на старте второго периода окончательно «прибил» хозяев. Только в третьем периоде они смогли забить ещё, но к тому времени «Ак Барс» уже играл по счёту и всё равно последнее слово оставил за собой, даже два. 6:2 – казанцы выиграли шестой матч подряд и прервали победную серию «Автомобилиста».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Артём Ильенко вывел «Динамо» вперёд уже на первой минуте, но практически сразу же схватил удаление, которое «Нефтехимик» не преминул реализовать. Вскоре Герман Точилкин совершил забег к шайбе, объехал ворота и спокойно завёл её в сетку, пока Хантер Миска беспомощно распластался на льду у другой штанги. В начале второго периода отличился Жан-Себастьен Ди, но дальше хозяева перехватили инициативу и смогли отыграть одну шайбу. Егор Римашевский отдал идеальный пас за спину Павлу Кудрявцеву, который в ближнем бою переиграл Артёма Загидулина.

«Нефтехимик» хватал удаления, и на старте третьей двадцатиминутки «Динамо» сравняло счёт в формате «пять на три». Но весь этот камбэк «Динамо» мог оказаться впустую, так как следующее меньшинство нижнекамцы смогли обернуть в свою пользу – Булат Шафигуллин отличился в формате «четыре на пять». Тем не менее удаления всё-таки погубили «Нефтехимик» — Ди очень не вовремя схватил двойной малый штраф, и в формате «шесть на четыре» Даниил Пыленков перевёл игру в овертайм, где «Динамо» продолжило играть в большинстве, но забить с игры больше не смогло. Зато оказалось сильнее на буллитах – 5:4 в пользу бело-голубых.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Куньлунь», проигравший четыре последних матча, приехал в Петербург и победил СКА! Уже после первого периода команда Михаила Кравца вела 2:0 благодаря двум стремительным контратакам, а на старте второго реализовала большинство и обеспечила себе более чем комфортное преимущество, отправив Артемия Плешкова отдыхать.

Вскоре, правда, Захар Бардаков одну шайбу отквитал – Кравец взял запрос на блокировку, но судьи решение не изменили. «Куньлунь» отбился в меньшинстве, а потом восстановил преимущество в три шайбы.

В третьем периоде судьям ещё раз пришлось смотреть видео, на сей раз запрос взял уже Роман Ротенберг, и пятую шайбу «Куньлуня» отменили из-за «вне игры». Но пятая «драконам» понадобилась для победы, и её они забросили в пустые ворота в середине периода, когда армейцы получили большинство и сняли вратаря. Казалось, всё уже решено, однако СКА ударно провёл концовку, забил три, но догнать «Куньлунь» уже не успел.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Северсталь» продолжает выезд, который пока что складывается для неё ой как непросто. В Минске в конце прошлой недели началась серия поражений череповчан, после чего последовали неудачные матчи в Ярославле и Петербурге, и сегодня – снова Минск.

Пропустив на четвёртой минуте от Сэма Энаса, «Северсталь» отыгралась незадолго до перерыва усилиями Данила Аймурзина, а на старте второго периода вышла вперёд, отличился Александр Скоренов. Александр Волков смог сравнять счёт, и больше голов не было до конца третьего периода. Только за три с половиной минуты до финальной сирены Кирилл Пилипенко отправил в ворота Андрея Тихомирова шайбу, которая стала победной. Для Пилипенко это уже восьмой гол в сезоне, он – лучший снайпер чемпионата.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

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