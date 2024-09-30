Малкин, как молодой! Россиянин разорвал «Оттаву», положив хет-трик и набрав четыре очка

Сегодня ночью в очередной предсезонной игре НХЛ встретились «Оттава» и «Питтсбург». Для «пингвинов» этот матч стал первым в предсезонке, на который они вышли в оптимальном составе. «Оттава» же уже обкатывала своих лидеров в матче с «Торонто» — тогда «Сенаторз» одержали победу.

Счёт открыли хозяева, воспользовавшись полной неразберихой в обороне у «Питтсбурга» — Ник Казинс со второй попытки смог переиграть Джерри. Гости ответили красивой комбинацией в большинстве, которую на дальней штанге завершил Сидни Кросби. Передача Летанга была шикарна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «пингвины» всё равно ушли на перерыв, проигрывая в счёте – реактивный Штюцле подхватил шайбу, включил ноги и послал шайбу в ближний угол.

Во втором периоде пришло время Евгения Малкина. Россиянин забил дважды, но голы получились абсолютно разные. Первый Евгений забил на исходе 35-й минуты, и получился он чудным: россиянин пытался доставить шайбу на дальнюю штангу, но после контакта с игроком «Оттавы» она взмыла в воздух и опустилась за спину Форсбергу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй гол ждать долго не пришлось – через две минуты Малкин, получив передачу от Раккеля, лёгким эффектным движением убрал с пути Шабо и с неудобной руки послал шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде вновь забивали только гости. Сидни Кросби решил ничего не выдумывать и реализовал большинство тем же способом, что и в первом периоде, притаившись на дальней штанге. А Евгений Малкин оформил хет-трик, поразив пустые ворота. К помощи партнёров форвард даже не прибегнул.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:2 – «Питтсбург» одерживает первую победу в предсезонке, а главными героями стали Кросби и Малкин, решивший, кажется, посрамить всех тех, кто в него уже не верит. Вторая молодость Евгения? Хотелось бы в это верить, начало превосходное.