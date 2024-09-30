«Вообще наплевать на личную статистику, если нет результата». Интервью с новой звездой СКА

В воскресенье, 29 сентября, СКА проиграл впервые за шесть матчей — на своём льду армейцы уступили «Куньлуню» со счётом 4:5. Этот матч стал вторым в КХЛ для звёздного новичка петербуржцев Тони Деанджело, который оформил две голевые передачи, доведя их общее количество уже до пяти.

Вскоре после финальной сирены американский защитник пообщался с корреспондентом «Чемпионата» и назвал причины поражения от «драконов», высказался о травме Евгения Кузнецова и покритиковал себя за игру в большинстве.

«Мне нужно было сыграть лучше»

— В чём причины поражения от «Куньлуня»?

— Была пара хороших отскоков в их пользу, а мы не использовали свои моменты в начале встречи. Мне нужно было сыграть лучше в большинстве, я допустил несколько плохих потерь. Нужно подтянуть игру в большинстве в целом. Но такое случается.

— Ошибались сегодня не только вы, у игроков СКА было много индивидуальных ошибок.

— Да, такое бывает, это часть игры. Но у нас будет много времени — в сезоне 68 матчей. Иногда плохие моменты происходят. Нужно быть лучше в следующем матче.

— Однако даже в такой игре у вас две голевые передачи.

— Вообще наплевать на личную статистику, если она не приносит результата команде. Нам нужно выигрывать матчи, это важнее всего остального.

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— В прошлом матче было восемь голов, в этом — четыре. Нет ощущения, что слишком много потратили на «Северсталь»?

— Вообще, и четырёх голов должно быть достаточно для победы. Нам нужно немного наладить свою игру в обороне. Всё будет в порядке.

— Команда пыталась зажечь искру в игре через потасовки во втором периоде?

— Нужно было просто продолжать играть. Предстоит ещё много матчей, но мы стараемся победить в каждом из них и в каждом периоде.

— Почему сегодня СКА проснулся так поздно?

— Мы пытались действовать так на протяжении всей игры, но, увы, шайба просто не летела в ворота. Да, голы пришли слишком поздно.

«В КХЛ все команды хороши»

— Роман Ротенберг говорил, что видит вас в большинстве в левом круге вбрасывания, но сегодня вы часто оказывались и на синей линии. Такая тактика?

— Нет, просто так складывалась игра. Старался найти открытое место, сыграть по-разному, попробовать что-нибудь другое. Просто передвигался по зоне и старался быть открытым.

— Пока что в каждом из матчей с вашим участием СКА меняет вратаря. Каково это видеть как защитнику?

— У нас оба вратаря хорошие. Мы просто стараемся сыграть хорошо с каждым из них на последнем рубеже. Но мы доверяем обоим.

Тони Деанджело Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— После отменённого гола «Куньлуня» вы что-то сказали игрокам соперника. Что, если не секрет?

— Там не было ничего особенного.

— Каково СКА приходится без Евгения Кузнецова?

— Это сложно. Он один из наших лучших игроков. Надеюсь, он вернётся в строй полностью здоровым как можно скорее.

— Кажется, что в таких матчах вы должны побеждать и без него.

— В этой лиге все команды хороши. Мы же будем просто идти от матча к матчу.

«Рад, что вопросы с документами удалось решить быстро»

— Роман Ротенберг говорил, что до вашего дебюта должно пройти около недели, но вы вышли на лёд очень быстро. Для вас это было неожиданностью?

— Нет, здорово, что так получилось. Счастлив, что всё удалось решить быстро, вся работа с документами прошла хорошо. Здорово вернуться в игру.

— Как много времени вам потребуется, чтобы набрать форму?

— Для меня не должно быть никаких оправданий. Я уже должен быть готов на 100%.

— Какое первое впечатление от КХЛ в целом?

— Это хорошая лига. Здесь очень техничные игроки и классные болельщики, на трибунах очень много людей. Это здорово. Я знаю очень многих ребят, с которыми или против которых играл раньше. Поэтому для меня это не стало сюрпризом.

— Вы провели мастер-класс для детей из академии СКА. Каково это было?

— Мы отлично поработали, там много талантливых ребят. Дети были счастливы, это доставило много удовольствия им и нам.

— Дети вас узнают?

— Да, похоже на то. Я прибыл сюда совсем недавно, но меня уже начинают узнавать. Это приятно.