«Заполнили Величайшую дыру после ухода Гретцки». 5 россиян в топе лучших игроков XXI века

Овечкин не первый, а Кучерова нет в топ-15.

Уже на этой неделе стартует очередной сезон в Национальной хоккейной лиге. Это знаменует юбилейный год завершения карьеры Уэйна Гретцки — 25 лет. Великий канадец закончил выступления в преддверии сезона-1999/2000.

Североамериканские журналисты издания The Score составили топ-25 лучших хоккеистов в эпоху после Гретцки. Рейтинг 25 величайших игроков XXI века.

«После нескольких минут стоячих оваций от толпы в «Мэдисон Сквер Гарден», а также бесчисленных салютов и ударов клюшками от тех, кто был в коньках, Уэйн Гретцки жестом пригласил своих товарищей по команде «Рейнджерс» присоединиться к нему в центре площадки.

Он встал на колени, выровнял своё наполненное адреналином тело, выпрямился перед камерой, а затем почувствовал поток поддерживающих похлопываний по своим наплечникам, когда рядом щёлкнула камера. Вот тогда его, казалось, и осенило — величайший хоккеист всех времён не мог больше сдерживать свои эмоции 18 апреля 1999 года.

Уэйн Гретцки в игре Фото: John Hayes/AP/ТАСС

В тот момент закрылась глава в истории НХЛ. Великий — тогда и сейчас обладатель десятков рекордов лиги, включающих в себя наибольшее количество голов за карьеру (894), передач (1963) и очков (2857) — был истощён, готов уйти на пенсию в возрасте 38 лет после двух десятков сезонов в качестве лица хоккея. Номер 99 Гретцки, который, как и следовало ожидать, является самым высоким номером, который мог получить игрок, больше никто никогда не наденет.

Сегодняшняя НХЛ почти неузнаваема по сравнению с той, которую оставил Гретцки.

Значительную часть этих изменений можно проследить до локаута-2004/2005, первого и единственного случая, когда трудовой спор уничтожил целый сезон крупной североамериканской профессиональной лиги. На другой стороне спорных переговоров и потерянного года было открытие системы потолка зарплат и модернизация продукта на льду.

Отмена правила передач через две линии сократила остановки игры и увеличила риски. Наказание за обструктивное поведение, такое как задержка клюшкой и блокировка, привело к дополнительным возможностям для игры в большинстве и ускорению самой игры. Урезание вратарского снаряжения потребовало от голкиперов быть более атлетичными и дало игрокам больше открытого пространства для прицеливания.

НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ сделали ставку на скорость, мастерство и голы, на демонстрацию дразнящего таланта, а не на то, чтобы скрывать его из виду. За последние 25 лет они были по большей части вознаграждены. Тот первый сезон после локаута совпал с дебютами Сидни Кросби и Алекса Овечкина, которые вместе, по сути, заполнили Величайшую дыру, образовавшуюся после ухода 99-го.

НХЛ, выбросившая половину сезона-2012/2013 из-за другого трудового спора, — это бизнес стоимостью в $ 6 млрд, в котором есть овертаймы 3х3 и лакросс-голы. Лига организовала матчи на открытом воздухе в разных климатических условиях, приняла революцию в спортивной аналитике и начала позволять отдельным личностям и навыкам продавать игру. Количество франшиз увеличилось до 32, к лиге присоединились «Миннесота», «Коламбус», «Вегас» и «Сиэтл», а Виннипег и Юта приветствовали клубы из Атланты и Аризоны соответственно», — написал журналист The Score Джон Матиш.

Примечательно, что в рейтинг 25 лучших хоккеистов века попали сразу пять россиян, причём Александр Овечкин финишировал вторым.

Кто же попал в топ? Почему выбрали именно этих хоккеистов? Разбираемся.

Правила

«Этот рейтинг чествует 25 величайших игроков эпохи после Гретцки.

Мы изучили весь объём работы более 50 достойных нападающих, защитников и вратарей, прежде чем составить наш список и рейтинг из 25 лучших. Мы взвесили силу и продолжительность пиковых лет игрока; его общую выносливость в беспощадном виде спорта; его индивидуальные награды и почести; успехи и неудачи его команды; его влияние на НХЛ и хоккей в целом.

Важно отметить, что международные соревнования и сезоны, сыгранные до кампании-1999/2000, мы не учитывали в процессе оценки. Вот почему Джо Сакик и Стив Айзерман — капитаны Зала славы, оставившие неизгладимый след на этой эпохе — не попали в наш окончательный список. Слишком большая часть их легендарных карьер, подобно карьере Яромира Ягра, уже прошла (напротив, феноменальная карьера Кейла Макара, который играет всего пять лет, началась как минимум два сезона тому назад).

Яромир Ягр Фото: Getty Images

«Величие» было чрезвычайно высокой планкой.

Скотт Нидермайер, Джонатан Тэйвз, Дрю Даути, Леон Драйзайтль и Тим Томас — пять игроков, которые едва не попали в наш топ-25. Нидермайер, с его четырьмя Кубками, «Конн Смайтом» и «Норрисом», а также тремя попаданиями в сборную всех звёзд за 10 подходящих для рассмотрения сезонов, — наш неофициальный 26-й парень. Если бы этот игрок начал свою карьеру, скажем, в 1998-м, а не в 1992 году, и провёл бо́льшую её часть в эпоху после Гретцки, он, несомненно, вытеснил бы кого-нибудь.

НХЛ, возможно, переживает золотой век, когда расцвет Коннора Макдэвида и его коллег пересекается с выступлениями некоторых игроков всех времён. Эти 25 хоккеистов помогли проложить путь для нынешнего поколения, в настоящее время лидируют или — в случае Кросби и Овечкина — были значимыми и влиятельными на протяжении всей долгой карьеры», — написал Матиш.

Весь рейтинг

Представляем всех хоккеистов из топ-25:

20. Андрей Василевский

Андрей Василевский Фото: Getty Images

«Команда: «Тампа-Бэй Лайтнинг», 2014 — настоящее время

Знаковый перформанс: «Флорида» сезона-2021/2022, обладатель Президентского кубка, полностью прочувствовала на себе Василевского в четвёртом матче второго раунда.

Васи отразил все 49 бросков и помог «Тампе» победить со счётом 2:0. «Флорида», самая результативная команда в регулярном чемпионате, нанесла 82 броска в тот вечер, 38 из которых Natural Stat Trick посчитал опасными.

В этом победном матче Василевский установил два рекорда НХЛ: наибольшее количество сейвов без пропущенных голов в основное время матча плей-офф и наибольшее количество шат-аутов в решающих встречах серий (6). Он пропустил три гола после 154 бросков, что составило 98,1% сейвов в серии.

Почему он здесь: Василевский — Патрик Руа своего поколения — ростом 190 см, который преследует снайперов во время плей-офф.

Три года подряд Андрей был главным ответом в опросе NHLPA, в котором у сотни участников организации спрашивали: «Если вам нужно выиграть один матч, какого вратаря вы хотите видеть в своей команде?» Он лидирует с большим отрывом, набрав 37% от общего числа голосов в сезоне-2021/2022, 52% — в сезоне-2022/2023 и 47% — в сезоне-2023/2024.

У Василевского два Кубка Стэнли и ещё два выхода в финал в своём резюме. Он начинает 10-й год своей карьеры, которую провёл исключительно в «Тампе». Уроженец Тюмени выиграл «Конн Смайт Трофи» и «Везина Трофи», а также трижды занимал второе или третье место в голосовании за «Везину».

И он добился всех этих достижений до того, как ему исполнилось 30 лет в это межсезонье.

Как будто пик первого раунда драфта 2012 года по прозвищу Большой кот был создан в лаборатории вратарей. Он высокий и широкий, невероятно атлетичный, суперумный, техничный и невероятно конкурентоспособный. Что наиболее важно, он невероятно цепкий. С начала плей-офф 2020 года и до первого матча финала конференции 2022 года Василевский демонстрировал просто нереалистичные цифры во встречах после поражений: 17 из 17 побед, 1,42 пропущенного гола в среднем и 94,7% отражённых бросков», — написал Матиш.

16. Никита Кучеров

Никита Кучеров Фото: Getty Images

«Команда: «Тампа-Бэй Лайтнинг», 2013 — настоящее время

Знаковый перформанс: Кучеров годами блистал в критических ситуациях, но именно его буллит лучше всего подчёркивает удивительное мастерство Никиты.

В матче, который в любом другом случае остался бы непримечательным и был бы быстро забыт, в ходе регулярного чемпионата в марте 2017 года Кучеров опозорил вратаря Робина Ленера, реализовав буллит, хотя технически не бросал шайбу. Он притворился, что бросает, прежде чем пустить шайбу в «домик» Ленеру. Кучеров применил тот же финт «без броска» на Брэйдене Холтби год спустя, вновь одурачив вратаря НХЛ.

Почему он здесь: смотреть на Кучерова — значит смотреть на хоккейного гения, фокусника на коньках, маэстро с клюшкой. Выберите своё любимое описание для парня, который заслуживает места в шортлисте самых умных игроков всех времён.

Кучеров, леворукий правый вингер, кажется, знает, что его противники будут делать с шайбой, прежде чем они ею завладеют. Он использует быстрые руки для передач прямо на крюк и прямых бросков с дистанции через трафик перед воротами. Он мастер обманок, игры у борта и в большинстве, мастер, влияющий на окончательный счёт скрытно и напрямую. И всё это он делает с мощной дозой веры в себя.

Кучеров набирал 100 очков четыре раза, он же является автором двух из шести самых продуктивных сезонов в эпоху потолка зарплат. В сезоне-2018/2019 он забил 41 гол и отдал 87 передач, набрав 128 очков, выиграв «Харт Трофи» и «Арт Росс». В прошлом сезоне он превзошёл самого себя, забросив 44 шайбы, оформив 100 ассистов, записав на свой счёт 144 балла, а также завоевав ещё один «Арт Росс» и заняв второе место в голосовании за «Харт».

У 31-летнего игрока за душой нет «Конн Смайта». Однако не заблуждайтесь, он был двигателем нападения тех «Лайтнинг», которые за четыре года завоевали Президентский трофей, выиграли Кубок, снова взяли Кубок, а также вышли в третий финал подряд, хоть и проиграли. В 74 матчах плей-офф он набрал 95 очков», — написал Матиш.

15. Павел Дацюк

Павел Дацюк Фото: Getty Images

«Команда: «Детройт Ред Уингз», 2001–2016

Знаковый перформанс: игра в напряжённые моменты плей-офф 2008 года. Дацюк набрал шесть очков в последних двух матчах второго раунда, в котором «Детройт» обыграл «Колорадо». Он оформил свой единственный хет-трик в карьере в ворота «Далласа» в третьем раунде. Когда «Ред Уингз» обыграли «Питтсбург» в финале Кубке Стэнли, он помог своему партнёру по звену Хенрику Зеттербергу забить победный гол, развернувшись и отыскав шайбу в скоплении ног.

Зеттерберг был единственным игроком «красных крыльев», превзошедшим Дацюка по количеству очков в плей-офф — 23. А франшиза завоевала свой 11-й и последний на данный момент титул.

Почему он здесь: волшебство владения шайбой и мастерство игры в защите сделали Дацюка уникальным и восхищающим центральным нападающим. Он был лицом мощнейшей команды, которая в разных вариациях подкрепляла собственное доминирование в регулярном чемпионате — «Детройт» набирал в среднем 110,7 очка за первые 10 лет Дацюка в НХЛ — завоёванными чемпионствами.

Он дебютировал в составе неудержимых «Ред Уингз» образца-2001/2002, у которых выходили на лёд 10 будущих членов Зала славы, и быстро выиграл первый из двух Кубков. Дацюк продолжил пополнять свою полку трофеев, взяв три подряд «Селке Трофи» и четыре подряд «Леди Бинг Трофи», будучи искусной машиной по отборам, не попадающей в штрафной бокс.

Когда Волшебник владел шайбой, его непристойные подразнивания и умение вырезать передачу через всю площадку показывали, что его руки и разум были идеально синхронизированы. Дацюк и Коннор Макдэвид — единственные игроки эпохи, которые забили 300 голов и отдали 600 передач менее чем за 1000 матчей.

Дацюк источал мастерство, обладая редкими дарами, которые сделали его динамо-машиной и новатором. Он наносил мощный бросок с неудобной, закидывая шайбу в ворота с необычных углов. Некоторые из его 40 голов в серии буллитов были забиты с помощью запатентованного им приёма — он имитировал бросок с кистей и утаскивал шайбу из-под носа распластавшегося, застывшего, беспомощного вратаря.

Уроженец Екатеринбурга тесно связан с двумя шведами — Зеттербергом и Лидстрёмом. Именитое это трио было вместе бо́льшую часть 25-летней серии попаданий «Детройта» в плей-офф — серии, которая закончилась, как только Дацюк покинул НХЛ», — написал Ник Фэрис.

7. Евгений Малкин

Евгений Малкин Фото: Getty Images

«Команда: «Питтсбург Пингвинз», 2006 — настоящее время

Знаковый перформанс: счёт на табло второго матча финала Восточной конференции 2009 года просто комичен. «Пингвинз» победили — 7:4, а Малкин забил три гола с восьми бросков, включая победную шайбу, и оформил первую передачу за 19.31 на льду.

Чистое доминирование от №71.

Однако голые цифры не отражают его вечерней славы, поскольку он забивал в классическом стиле Малкина. При первом голе он вышел со скамейки запасных, оперативно включился в эпизод и добил шайбу после отскока. Во втором голе промчался вокруг ворот, продавил защитника, а затем отличился вторым броском подряд. Хет-трик же он оформил, когда вырвал победу на вбрасывании, обогнул ворота и, не глядя, с неудобной попал точно в верхний угол.

Почему он здесь: Джино навсегда остался в тени давнего товарища по команде и друга Сидни Кросби и соперника по дивизиону и соотечественника Алекса Овечкина. Но было бы оскорбительно называть его каким-то переоценённым подручным.

Малкин на пике 2006-2012 годов был таким же великолепным, как Кросби и Овечкин. Относительная краткость его пика не позволяет ему войти в пятёрку лучших игроков той эпохи.

Тогда Малкин, вероятно, мог бы покинуть «Питтсбург» и привести свою собственную команду к Кубку. Он был мощным форвардом, который использовал технику защиты шайбы, чтобы обыгрывать или обходить соперников. Его руки были элитными, что является отличительной чертой отчасти потому, что двухсторонние центрфорварды ростом 192 см обычно не обладают лёгкими руками.

У Малкина, который иногда активирует свой запатентованный режим зверя даже в свои почти 40 лет, есть полный набор трофеев: три Кубка, «Харт», два «Арт Росса», «Конн Смайт» и «Колдер». Он дважды становился вторым в голосовании на MVP, а также четыре раза попадал в первую сборную всех звёзд в конце сезона — это означает, что он четыре раза был признан лучшим центрфорвардом в НХЛ. Его 1296 очков — четвёртый результат в эпоху после Гретцки.

В 2017 году большой русский по непонятной причине не попал в официальный список 100 лучших игроков НХЛ, отмечавшей 100-летие», — написал Матиш.

2. Александр Овечкин

Александр Овечкин Фото: Getty Images

«Команда: «Вашингтон Кэпиталз», 2005 — настоящее время

Знаковый перформанс: в первой половине дебютного сезона Овечкина, в котором он забил 52 гола, были намёки на нечто особенное. Но один эпизод в 44-м матче расписания «столичных» в регулярке-2005/2006 превратил всех сомневающихся в верующих.

Потрясая своим запатентованным тонированным визором и жёлтыми шнурками коньков, Овечкин промчался по правому флангу в зону «Койотс». Он обыграл единственного защитника в поле зрения, потерял равновесие и упал на лёд. Затем, катясь по нему, Ови чудесным образом бросил с неудобной по шайбе в опустевшую часть ворот.

От этого приёма у всех отвисла челюсть, он был невероятно высокого уровня сложности — если подвести итог, Алекс забил, скользя на спине и вытянув руки над головой. Как хоккейный мир со временем узнал — Овечкин просто сделан из другого теста.

Почему он здесь: хотя рекорд по количеству голов (894), как предполагалось, является одним из тех, что Гретцки будет держать вечно, Овечкин, отстающий на 41 шайбу, почти наверняка побьёт его в этом или следующем сезоне. Он уже является величайшим голеадором в истории хоккея.

Бо́льшая часть карьеры Овечкина совпала с низкими показателями результативности в НХЛ. Согласно Hockey Reference, его 853 гола в 1426 матчах превращаются в абсурдные 953, если скорректировать их с поправкой на эпоху потолка зарплат. Горди Хоу занимает второе место с 925 шайбами, скорректированными с поправкой на эпоху, Яромир Ягр — третье с 841, а Гретцки, который катался в лихие 1980-е и 1990-е, располагается на четвёртой строчке — 758 в 1487 встречах.

Овечкин становился лучшим снайпером НХЛ в девяти из своих 19 сезонов, однажды пробив отметку в 60 голов (65 в сезоне-2007/2008), 50 — восемь раз и 40 — ещё четыре раза. У него есть конёк — и он комично широкий (нет плохих передач на Великую восьмёрку), а также неотразимый бросок в одно касание. Верхняя половина левого круга вбрасывания была неофициально переименована в «офис Ови», поскольку Овечкин забил так много из своих рекордных 312 голов в большинстве с одного и того же места на льду — даже когда противник знал об этом плане.

Молодой Овечкин был слоном в посудной лавке, который использовал свои 192 см и 108 кг, чтобы крушить автомобили и устраивать аварии по всему льду, пока он гонится за шайбой, нанося броски по воротам в лихорадочном темпе. Его развязность действовала на нервы аналитикам старой школы, таким как Дон Черри, а готовность выставлять себя напоказ в сумасшедших телевизионных рекламных роликах побуждала его сдержанных коллег расслабиться на публике.

39-летний Овечкин чрезвычайно вынослив — «русская машина никогда не ломается», как он остроумно заметил — он пропустил около 40 матчей регулярного чемпионата из-за травм за эти годы. Это почти не поддаётся логике, учитывая, какому стрессу Ови подвергал своё тело на третьем десятке и как долго продолжал играть кучу времени в каждом матче в «Вашингтоне». Мы также не можем забыть его обширный опыт в плей-офф, который включает в себя поход 2018 года, в ходе которого он оформил 15 голов в 24 матчах, получил звание MVP и выиграл Кубок.

Только три игрока — Гретцки, Хоу и Эдди Шор — выиграли больше «Хартов», чем Овечкин (2007/2008, 2008/2009, 2012/2013). Не будет преувеличением сказать, что он и Сидни Кросби возродили хоккей после локаута-2004/2005 и продолжают оставаться лицами лиги в 2020-х», — написал Матиш.