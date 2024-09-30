В «Металлурге» назначили виновного в провале старта сезона. Уход легенды Гомоляко логичен

«Металлург», прямо скажем, провалил старт нового сезона КХЛ. Действующий обладатель Кубка Гагарина в 10 матчах заработал лишь шесть очков, одержал только одну победу в основное время, при том что только три игры на этом отрезке уральцы провели на выезде. В последних двух встречах «Металлург» вроде бы показал весьма неплохой хоккей, и соперникам – «Спартаку» и «Ак Барсу» — во многом повезло увезти из Магнитогорска по два очка. Однако очки за хорошую игру в КХЛ всё ещё не начисляют, и конец сентября «Металлург» встречает на предпоследнем месте в Восточной конференции.

Неприемлемо для чемпиона, неприемлемо и для «Металлурга» в целом, так что неудивительно, что в уральском клубе начали принимать меры. Хозяин команды Виктор Рашников, не привыкший долго терпеть своё детище в подобном состоянии, принял решение об увольнении спортивного директора Сергея Гомоляко. Конечно, это выглядит как назначение виновного в провальном старте команды. Но были ли другие варианты у босса «Металлурга»?

Ведь как-то реагировать на ситуацию нужно? Нужно. Практически в любом другом клубе КХЛ распрощались бы с тренером или для начала с кем-то из помощников тренера, но Андрей Разин и Ко прошлым сезоном совершенно справедливо заслужили гигантский кредит доверия, который ни при каких обстоятельствах не мог истечь к концу первого месяца регулярки.

Гомоляко – другое дело. Ещё по прошлому сезону к функционеру, который, по сути, отвечал за селекцию в клубе, накопилось немало вопросов, и даже чемпионство «Магнитки» их не сняло. Ведь благодаря кому уральцы главным образом добыли Кубок Гагарина? Череповецкому отряду Разина (Хабаров, Пресс, Вовченко, Гераськин, Петунин), который главный тренер (а в прошлом и генменеджер «Северстали») и без участия спортивного директора перетащил бы в «Металлург». Плюс молодёжи из системы клуба (Юров, Гребёнкин, Канцеров), чей колоссальный рост и прогресс по ходу прошлого сезона – целиком и полностью заслуга Андрея Разина.

Андрей Разин с Кубком Гагарина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не хочется принижать роль Гомоляко в создании чемпионского коллектива, но и преувеличивать её явно не стоит. Никита Михайлис, конечно, помог «Магнитке», но сыграл ли он на все 80 млн, что форварду выписал спортивный директор? Было очень точное попадание в Люка Джонсона, но с Жан-Себастьеном Ди вышел полный конфуз. Хотя канадец, похоже, просто не сработался с Разиным, однако в любом случае оклад в 80 млн иностранцу, который впервые едет в Россию, – это авантюра.

Не оправдалась ставка на голкипера Артёма Загидулина, и, конечно, никакого чемпионства «Металлурга» не было бы, если бы фантастический сезон (и в особенности плей-офф) на счастье Гомоляко и всего клуба не провёл Илья Набоков. Тут, опять же, стоит благодарить человека из тренерского штаба Клемента Мохорича, без которого в нынешнем сезоне Набоков пока выглядит значительно слабее, чем весной.

А ещё были весьма неоднозначные январские продления контрактов с Денисом Зерновым и Максимом Карповым. И если часто растворявшийся на льду в регулярке Зернов провёл шикарный плей-офф, сняв тем самым вопросы о справедливости по своему новому соглашению, то Карпов уже весной не был помощником для «Магнитки», и в июле Гомоляко пришлось расторгать подписанный им же полгода назад договор.

Сергей Гомоляко и Евгений Бирюков Фото: metallurg.ru

Словом, ошибочных и странных действий со стороны спортивного директора клуба хватало, Гомоляко точно нельзя в полной мере назвать строителем чемпионской команды, при этом справедливо отметить, что он в целом сработался со своенравным Разиным, что называется, плыл с ним в одной лодке, и без этой рабочей атмосферы по линии тренер — руководство «Металлургу» тоже было бы сложно добиться успеха.

Однако понятно, что убирают сейчас Гомоляко вовсе не за прошлый сезон, а за его летнюю работу. Которая сейчас и выливается в неудовлетворительные результаты. Ведь в межсезонье «Металлург» никак не усилился, хотя было очевидно, что многие хоккеисты в «золотом» сезоне явно прыгнули выше головы, и это не тот случай, когда достаточно просто сохранить костяк. Кроме того, в Магнитогорске знали, что Гребёнкин уезжает в НХЛ, что начинать новую регулярку придётся без перенёсшего операцию Зернова, что Набокову – всё ещё очень молодому голкиперу – нужен достойный сменщик, что нуждается в качественном и количественном усилении оборона.

Но что было сделано Гомоляко как главным по селекции? Да, подписан Скотт Уилсон – сильный форвард с опытом игры в КХЛ. Правда, сейчас он в «Металлурге» выглядит слабо и, по слухам, стоит на обмен, однако это точно не вина Гомоляко. А что ещё? Странный оффершит «Салавату Юлаеву» по Данилу Башкирову, который вроде бы как «Металлургу» и не был нужен. Вот, собственно, и вся селекция, не беря в расчёт сохранение практически всего «золотого» состава. Но, повторюсь, этого было очевидно мало, что и показывают результаты уральцев на старте регулярки.

Так что принесение в жертву спортивного директора в «Металлурге» в нынешней ситуации выглядит логичным. Кто-то должен был ответить за провальный старт. Пять лет назад похожая история была с увольнением Геннадия Величкина, тоже завалившего летнюю селекцию (хотя и совсем по другим параметрам), что привело к осеннему пике команды. Тогда, кстати, из кризиса «Металлург» до конца сезона так и не выбрался, не без труда зашёл в плей-офф, откуда моментально вылетел в первом раунде. Интересно, как будет сейчас. При этом интересно, что в Магнитогорске в официальном заявлении о расставании с Гомоляко постарались обставить всё без резких формулировок, да и вообще переложили решение о разрыве на уже бывшего спортдиректора. Но Сергей Юрьевич уже заявил «Чемпионату», что весьма удивлён такой формулировке.

ХК «Металлург» Фото: metallurg.ru

Ну и несколько слов о преемнике Гомоляко. Говорят, им может стать такой же легендарный для клуба бывший хоккеист Сергей Мозякин. Если это случится, то оценивать пока ещё лучшего бомбардира в истории КХЛ в новом статусе можно будет только после его первых шагов, так как никакого опыта функционера и руководителя у Мозякина нет. Пока же функции спортивного директора возложены на директора клуба Алексея Жлобу. На деле же, скорее всего, рулить селекцией в «Металлурге» теперь (или же на постоянной основе) будет Андрей Разин, у которого есть значительный опыт совмещения постов.