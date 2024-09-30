Звёздный новичок спас «Авангард», «Барысу» учинили жуткий погром. Итоги дня в хоккее

«Ястребы» прервали семиматчевую серию поражений, а «Металлург» удержал победу над «Ладой».

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30 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Авангард» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Сибирь»

В Омске на льду встретились местный «Авангард» и «Сибирь» из Новосибирска. Со счётом 3:2 победу одержал «Авангард».

Энди Андреофф открыл счёт во встрече лишь во втором периоде. После этого у «Сибири» получилось нарастить преимущество с точного броска Георгия Белоусова. «Авангард» смог следом отыграть оба гола и сравнять счёт в матче благодаря Игорю Мартынову и Линдену Вею.

Решающую шайбу в ворота забросил Райан Спунер. Примечательно, что для канадского форварда этот матч стал первым после его возвращения в клуб. Спунер лишь на прошлой неделе подписал контракт с «ястребами», пару раз покатался с командой и помог прервать ей ужасную серию поражений.

Для «Авангарда» эта победа стала первой спустя семь поражений подряд. «Сибирь» выиграла шесть матчей из 10 в первом месяце сезона-2024/2025.

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«Металлург» обыграл «Ладу» в домашнем матче

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Металлург» и «Лада». Со счётом 2:1 победу одержала магнитогорская команда.

Шайбами в «Металлурге» отметились Александр Петунин и Борис Осипович. Игроку «Лады» Егору Черникову удалось отыграть один забитый гол на последних минутах встречи, но это не позволило тольяттинцам одержать победу.

«Металлург» — действующий чемпион КХЛ. Команда неудачно начала сезон и за сентябрь проиграла семь матчей из 10. Для «Лады» это седьмое поражение за месяц.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Торпедо» забросило 10 шайб в ворота «Барыса» в матче КХЛ

В последнем матче игрового дня на льду «Барыс-Арены» в Минске «Торпедо» обыграло местный «Барыс» со счётом 10:1.

Шайбами в составе команды победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников. У «Барыса» автором шайбы стал Антон Бурдасов.

«Торпедо» впервые в КХЛ забросило как минимум 10 шайб в одном матче. До этого команда максимум забрасывала девять шайб: 5 января 2012 года в ворота «Витязя» – 9:1.

«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября. «Барыс» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.