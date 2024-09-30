Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее за 30 сентября 2024 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности

Звёздный новичок спас «Авангард», «Барысу» учинили жуткий погром. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Итоги дня в хоккее
Аудио-версия:
Комментарии
«Ястребы» прервали семиматчевую серию поражений, а «Металлург» удержал победу над «Ладой».

30 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Авангард» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Сибирь»

В Омске на льду встретились местный «Авангард» и «Сибирь» из Новосибирска. Со счётом 3:2 победу одержал «Авангард».

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 23:47 (5x4)     0:2 Белоусов (Андреофф) – 25:42 (5x5)     1:2 Мартынов (Холодилин, Чистяков) – 27:32 (5x5)     2:2 Вей (Филатьев, Чистяков) – 32:56 (5x5)     3:2 Спунер (Буше, Вей) – 58:37 (5x5)    

Энди Андреофф открыл счёт во встрече лишь во втором периоде. После этого у «Сибири» получилось нарастить преимущество с точного броска Георгия Белоусова. «Авангард» смог следом отыграть оба гола и сравнять счёт в матче благодаря Игорю Мартынову и Линдену Вею.

Решающую шайбу в ворота забросил Райан Спунер. Примечательно, что для канадского форварда этот матч стал первым после его возвращения в клуб. Спунер лишь на прошлой неделе подписал контракт с «ястребами», пару раз покатался с командой и помог прервать ей ужасную серию поражений.

Для «Авангарда» эта победа стала первой спустя семь поражений подряд. «Сибирь» выиграла шесть матчей из 10 в первом месяце сезона-2024/2025.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Металлург» обыграл «Ладу» в домашнем матче

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Металлург» и «Лада». Со счётом 2:1 победу одержала магнитогорская команда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Петунин (Пресс, Вовченко) – 08:24 (5x4)     2:0 Осипович (Коробкин) – 22:39 (5x5)     2:1 Черников (Греко, Неколенко) – 57:58 (6x3)    

Шайбами в «Металлурге» отметились Александр Петунин и Борис Осипович. Игроку «Лады» Егору Черникову удалось отыграть один забитый гол на последних минутах встречи, но это не позволило тольяттинцам одержать победу.

«Металлург» — действующий чемпион КХЛ. Команда неудачно начала сезон и за сентябрь проиграла семь матчей из 10. Для «Лады» это седьмое поражение за месяц.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
В «Металлурге» назначили виновного в провале старта сезона. Уход легенды Гомоляко логичен
В «Металлурге» назначили виновного в провале старта сезона. Уход легенды Гомоляко логичен

«Торпедо» забросило 10 шайб в ворота «Барыса» в матче КХЛ

В последнем матче игрового дня на льду «Барыс-Арены» в Минске «Торпедо» обыграло местный «Барыс» со счётом 10:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 10
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Кагарлицкий (Артамонов, Летунов) – 09:43 (5x4)     0:2 Артамонов (Фирстов) – 12:23 (5x5)     1:2 Бурдасов (Маклауд, Панюков) – 14:42 (5x5)     1:3 Орлов (Кагарлицкий, Филлипс) – 28:29 (5x5)     1:4 Абрамов (Конюшков, Филлипс) – 32:45 (4x4)     1:5 Линч (Кирсанов) – 33:40 (4x4)     1:6 Шавин (Артамонов, Летунов) – 34:33 (5x5)     1:7 Почивалов (Томпсон, Шавин) – 39:43 (4x5)     1:8 Гончарук (Филлипс, Конюшков) – 47:52 (5x3)     1:9 Фирстов (Орлов, Летунов) – 53:42 (5x5)     1:10 Свечников (Шавин, Почивалов) – 54:58 (5x5)    

Шайбами в составе команды победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Денис Почивалов, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников. У «Барыса» автором шайбы стал Антон Бурдасов.

«Торпедо» впервые в КХЛ забросило как минимум 10 шайб в одном матче. До этого команда максимум забрасывала девять шайб: 5 января 2012 года в ворота «Витязя» – 9:1.

«Торпедо» побеждает четвёртый матч подряд. Команда Игоря Ларионова в следующей игре встретится с «Куньлунем» 7 октября. «Барыс» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Кагарлицкий стал лишь девятым игроком в истории, набравшим 500 очков в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android