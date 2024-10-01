Максим вновь набрал очки в предсезонке НХЛ — дебют в официальных матчах не за горами?

У Кучерова будет новый русский одноклубник? Грошев уже забивает с его передач

В предсезонке НХЛ прошла вторая часть противостояния «Флориды» и «Тампы». Предыдущая встреча подарила одну из самых ярких встреч в лиге в рамках подготовки к регулярке — команды наколотили 15 шайб, а победная была заброшена за две секунды до финальной сирены.

Сегодня, в отличие от того матча, команды вышли на лёд в составах, куда более близких к оптимальным — так, например, в заявке «Тампы» впервые оказались Никита Кучеров и новый капитан «молний» Виктор Хедман.

В атакующих сочетаниях «Лайтнинг» нашлось место и для ещё одного россиянина — свой шанс проявить себя бок о бок со звёздами команды получил Максим Грошев, который в предыдущем южном дерби записал на свой счёт заброшенную шайбу. И он стал одним из главных действующих лиц среди подопечных Джона Купера. Хотя эта игра и получилась куда менее результативной, чем предыдущая.

Максим помог «Тампе» открыть счёт уже в середине первого периода — 22-летний форвард удачно поборолся за шайбу за воротами Сергея Бобровского, а затем отдал передачу Земгусу Гиргенсонсу. Тот поделился ей с Эмилем Лиллебергом, который в касание нанёс мощный бросок над блином звёздного голкипера — и здесь Сергей оказался бессилен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине второго периода Бобровский уступил место на последнем рубеже «пантер» Спенсеру Найту, который уже через две минуты был вынужден вынимать шайбу из сетки — с броском Конора Гики он справился, а вот на добивание Гейджа Гонсалвеса среагировать уже не успел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Действующие обладатели Кубка Стэнли смогли сократить отставание незадолго до окончания основного времени — «молнии» в первый и последний раз в этом матче позволили сопернику поиграть с численным преимуществом, и «Флорида» продемонстрировала в деле свою мощную спецбригаду большинства.

Боквисту, Баркову, Ткачуку, Вераге и Райнхарту хватило всего 18 секунд, чтобы наказать «Лайтнинг» за нарушение дисциплины — после броска Картера лучший снайпер «Пантерз» образца прошлого сезона подправил шайбу в ворота Юнаса Юханссона, не позволив тому оформить «сухарь».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако последнее слово в матче осталось за гостями. Все вопросы о победителе встречи снял российский дуэт — Кучеров перехватил шайбу в своей зоне и нашёл точной передачей Грошева, который, перейдя красную линию, точно бросил в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:1 — «Тампа» во второй раз в этой предсезонке оказывается сильнее «Флориды». У «пантер» будет возможность отыграться уже через два дня. Интересно, сыграет ли там Максим Грошев, который потихоньку завоёвывает сердца болельщиков «молний» — некоторые из них полагают, что нападающий заслужил возможность дебютировать в НХЛ в первом матче сезона.

Грошев уже забивает с передач Кучерова — возможно, в ближайшее время они станут одноклубниками на постоянной основе?